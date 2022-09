Varmaa tietoa sunnuntai-iltana tapahtuneen onnettomuuden syystä ei vielä ole.

Itämereen syöksyneen yksityiskoneen onnettomuuden takana on mitä todennäköisimmin paineistushäiriö, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen.

– Toivon mukaan hylky löytyy, ja sieltä saadaan lisätietoja, mutta siltä se vaikuttaa, että kyseessä on paineistushäiriö, joka sitten on mitä ilmeisemmin johtanut ohjaajan ja matkustajien toimintakyvyn menetykseen, Pöntinen sanoo.

Varmaa tietoa onnettomuuden syystä ei vielä ole.

Cessna nousi Etelä-Espanjan Jerezistä ilmaan sunnuntaina Suomen aikaa kello 15.56. Kuljettaja raportoi Koillis-Ranskan yllä paineongelmista, eikä hänestä sen koommin kuultu. Määränpäänä piti olla Köln, mutta kone jatkoi matkaansa sen yli kohti Itämerta.

Mediatietojen mukaan konetta ohjasi saksalainen yritysjohtaja Peter Griesemann ja matkustajina olivat hänen vaimonsa Juliane, 68, ja heidän tyttärensä Lisa, 26, sekä tämän 27-vuotias ystävä.

Tanskalaiset ja saksalaiset hävittäjät lensivät tarkistamaan koneen tilanteen. Cessnan ikkunoiden läpi ei havaittu lentäjää eikä matkustajia.

Todennäköisesti konetta ohjasi tuossa vaiheessa autopilotti.

– Niin tässä ilmiselvästi on tainnut käydä, että autopilotti on ollut päällä, ja kone on jatkanut autopilotilla lentämistä valitulla korkeudella. Todennäköisesti polttoaine on sitten loppunut ja se on sitten syöksynyt mereen. Näin saattaisin epäillä, täysin spekulatiivisesti. Näitä on ollut maailmassa jokunen tapaus. Ei olisi ensimmäinen kerta, Pöntinen sanoo.

Lokakuussa 1999 Learjet-mallisen pienkoneen paineistus katosi ja kone lensi autopilotilla, kunnes polttoaine loppui ja kone syöksyi etelädakotalaiselle pellolle. Neljän matkustajan ja kahden miehistön jäsenen uskotaan menettäneen tajuntansa jo paljon aiemmin. Lennolla oli mukana ammattigolffari Payne Stewart. Painekadon syy ei ole koskaan selvinnyt.

Lomalento Kyprokselta Prahaan päättyi kesällä 2005 suruun painekadon takia. 121 ihmistä kuoli hapen puutteeseen.

Pöntisen mukaan Suomen lähi-ilmailuhistoriasta ei vastaavia surkeasti päättyneitä paineistustapauksia löydy.

Paineistushäiriöitä on erilaisia, mutta ne kaikki vaativat erittäin nopeita toimia ohjaajalta. Paineistushäiriö voi tulla äkillisesti esimerkiksi painerungon repeämän takia. Painekato voi olla äkillinen tai pikkuhiljaa hiipivä. Se voi johtaa toimintakyvyn ja tajunnan menetykseen, kun aivot eivät saa riittävästi happea.

Cessna lensi tasaista vauhtia hyvin tarkasti 11 kilometrin korkeudessa, kunnes Gotlannin saaren ja Latvian välillä kello 20.30 lentokorkeus alkoi laskea.

Cessna lensi Euroopan halki lentokoneille tyypillisessä noin 11 kilometrin korkeudessa. Niin korkealla ilma on ihmiselle liian ohutta ja vähähappista, minkä takia lentokoneet ovat ylipaineistettuja.

Pöntisen mukaan paineistushäiriön tullessa ilmi ohjaajan tulee laskea kone matalampaan korkeuteen. Se tehdään joko hätälaskeutumisena tai maltillisempana korkeuden laskuna.

– Siinä käytetään lisähappea apuna, että ohjaajat säilyvät toimintakykyisinä.

Happinaamarien avulla ohjaajat ja matkustajat kestävät vähähappista tilaa, kunnes kone on päässyt turvallisille korkeuksille.

Cessna lensi tasaista vauhtia hyvin tarkasti 11 kilometrin korkeudessa, kunnes Gotlannin saaren ja Latvian välillä kello 20.30 lentokorkeus alkoi laskea. Kone lensi ympyröitä kiertäen, kunnes se syöksyi veteen Latvian Ventspilsin edustalla. Viimeinen Flightradariin tallentunut lentokorkeus oli 640 metriä kello 20.44.

– Tyypillistä lentorataa ei voi määrittää, jos ohjaaja on tiedoton, mutta kone tulee sieltä kyllä alas, kun polttoaine loppuu. Nokka laskee, ja siivet edelleen kantavat ja tuottavat nostovoimaa, mutta jos ei ole työntöä eteenpäin, niin maan vetovoima sen sitten alas tuo, Pöntinen sanoo.

Matkustajien eloonjäännin todennäköisyys on valitettavasti häviävän pieni. Merestä on löydetty koneen hylyn paloja ja koneesta peräisin oleva öljyläikkä mutta ei matkustajia.