Konservatiivit valitsivat uudeksi puheenjohtajakseen Boris Johnsonille lojaalina pysyneen Liz Trussin.

– Hän oli sellainen, jonka oli voitettava. Hän loi jonkun erityisen järjestelmän selvittääkseen, miten hän voittaisi.

Näin kuvaili Britanniassa konservatiivien puheenjohtajaksi valitun ja seuraavaksi pääministeriksi nousevan Liz Trussin Francis-veli naista vuonna 2017 BBC:n haastattelussa.

Ja jälleen Truss onnistui ratkaisemaan, kuinka päätyisi voittajaksi. Trussista tulee Britannian kolmas naispääministeri.

– Hän voittaa, koska hän on sanonut asioita, joita konservatiivipuolueen jäsenet haluavat kuulla, kuvaili brittipolitiikkaan perehtynyt Jonathan Tonge Washington Postin haastattelussa hiljattain.

Kenties tärkein tällainen asia on ollut lupaus verojen alentamisesta. Trussia on myös auttanut se, että hän pysyi lojaalina edeltäjälleen Boris Johnsonille, sillä Johnson on edelleen suosittu tavallisten äänestäjien keskuudessa. Toisin kuin hänen vastaehdokkaansa Rishi Sunak, joka erosi kohujen keskellä olleen Johnsonin hallituksesta aiemmin kesällä, Truss on jatkanut ulkoministerinä toimimista. Truss perusteli päätöstään uskollisuudellaan Johnsonia kohtaan.

Liz Truss sanoi pysyneensä lojaalina Boris Johnsonille eikä sen takia jättänyt tämän hallitusta.

Liz Truss 47-vuotias. Koko nimi Mary Elizabeth Truss.

Syntynyt Oxfordissa.

Naimisissa kirjanpitäjänä työskentelevän Hugh O’Learyn kanssa. Parilla on kaksi teini-ikäistä tytärtä.

Nousi kansanedustajaksi vuonna 2010. Edustaa South West Norfolkin vaalipiiriä.

Opiskeli filosofiaa, politiikan tutkimusta ja taloustieteitä Oxfordin yliopistossa.

Täysin itsestäänselvää ei ole aina ollut se, että Truss nähtäisiin konservatiivien kansanedustajana saati sitten puolueen puheenjohtajana.

Truss on kuvaillut matematiikan professorina työskennellyttä isäänsä ja sairaanhoitajaäitiään vasemmistolaisiksi, BBC kertoo. Pienenä tyttönä hän osallistui Campaign for Nuclear Disarmament -liikeen marsseille äitinsä kanssa. Kyseinen liike vastusti Britannian silloisen pääministerin Margaret Thatcherin hallituksen päätöstä sallia yhdysvaltalaisten ydinkärkien tuonti Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Greenham Commonin tukikohtaan Lontoon länsipuolelle.

Opiskeluaikoinaan Truss oli alunperin aktiivinen liberaalidemokraattien piireissä. Esimerkiksi vuonna 1994 liberaalidemokraattien puoluekokouksessa Truss vaati monarkian lakkauttamista.

– Me liberaalidemokraatit uskomme, että kaikilla on mahdollisuus. Emme usko siihen, että ihmiset ovat syntyneet hallitsemaan.

Oxfordin jälkeen Truss kuitenkin vaihtoi konservatiiveihin.

Konservatiivien puheenjohtajan pestistä kilpailivat entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak ja ulkoministeri Liz Truss.

Kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja tarvittaessa muuttaa mielipidettä on poikinut kritiikkiä, mutta voi olla, että se on ollut hänen valttikorttinsa.

Esimerkiksi entinen konservatiivien kansanedustaja ja ministeri Paul Goodman arvioi The Guardianille viikonloppuna, että Truss voitti lopulta ”mukautuvaisuutensa” ansiosta.

– Hän on entinen brexitin vastustaja, joka on nyt brexitin kannattajien suosikki. Hän on entinen liberaalidemokraatti, joka on nyt konservatiivien oikeistoin sankari ja hän on se uusi kasvo, joka on ollut kabinetissa kahdeksan vuotta.

Toisaalta Trussin kanssa liberaalidemokraateissa töitä tehnyt Neil Fawcett sanoi, että oli ”hyvin vaikeaa tietää, mihin hän oikeasti uskoi. Hän otti vahvoja kantoja, jotka oli räätälöity sille yleisölle, jolle hän puhui.”

Trussia on kritisoitu siitä, että hänen mielipiteistään ei voi aina olla varma.

Truss pyrki kahdesti konservatiivien ehdokkaana kansanedustajaksi 2000-luvun alussa, mutta ei vielä tuolloin tullut valituksi. Vuonna 2006 hänet valittiin lopulta Greenwichin valtuustoon ja konservatiivipuolueen silloinen puheenjohtaja ja vuosina 2010–2016 pääministerinä toiminut David Cameron laittoi hänet konservatiiviehdokkaiden A-listalle.

Vuonna 2010 Truss oli voittamassa jo paikan parlamentissa, kun vaalipiirin konservatiivien yhdistys nosti esiin Trussin muutaman vuoden takaisen salasuhteen kymmenen vuotta vanhempaan konservatiivikansanedustajaan Mark Fieldiin, The Times uutisoi.

Suhde oli alkanut vuonna 2004, kun juuri esikoistyttärensä saanut Truss oli mukana Fieldin vaalikampanjassa. Suhde kesti 18 kuukautta, mutta paljastui vasta vuonna 2006, kun Daily Mail uutisoi asiasta.

Lopulta yritykset estää Trussin valinta kaatuivat kuitenkin kokoon ja Truss nousi South West Norfolkista kansanedustajaksi Britannian parlamentin alahuoneeseen.

Liz Truss ja Hugh O’Leary ovat pitäneet yhtä kaikesta huolimatta. Yhteiskuva vuodelta 2018.

Vain kaksi vuotta myöhemmin Trussista tuli opetusministeri ja vuonna 2014 hänestä tuli ympäristöministeri. Theresa Mayn hallituksessa Truss toimi oikeusministerinä ja valtiovarainministeriön pääsihteerinä. Merkittävimmän pestinsä Britannian ulkoministerinä hän sai viime vuonna.

Truss vastusti aikoinaan brexitiä, mutta muutti myöhemmin kantaansa sanoen, että brexit tarjosi mahdollisuuden ”ravistella siten, miten asiat toimivat”. Truss on ulkoministerinä muun muassa pyrkinyt kumoamaan osin Pohjois-Irlannin protokollan, joka tähtäsi kovan rajan muodostumiseen Irlannin saarella brexitin myötä.

Liz Truss kuvattuna vuonna 2014, jolloin hän oli ympäristöministerinä David Cameronin hallituksessa.

Ulkoministerinä Trussin menestyksiin on kuulunut muun muassa kahden Iranissa vangitun Britannian ja Iranin kaksoiskansalaisten vapautus. Truss on myös saanut kiitosta kovasta linjastaan koskien Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Truss sai kuitenkin kritiikkiä ilmaistuaan tukensa briteille, jotka halusivat taistella Ukrainassa.

Trussin väitettiin myös sekoittaneen keskusteluissa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa Rostovin ja Voronezhin sijainti. Moscow Timesin mukaan Lavrov oli kysynyt, tunnustaako hän, että kyseiset alueet kuuluvat Venäjään ja, että Venäjällä oli oikeus siirtää joukkoja ja kalustoa alueille. Venäläinen Kommersant väitti Trussin vastanneen, ettei Britannia tunnusta alueiden kuuluvan Venäjään. Brittilähde sanoi Reutersille, että Truss oli kuullut väärin ja Venäjän reaktiota kutsuttiin propagandaksi.

Liz Truss vieraili Venäjällä pari viikkoa ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Pääministerikauden alusta ei ole tulossa helppo.

Yksi haaste on se, että perinteisesti parlamenttivaalien välissä pääministeriksi nousseiden on odotettu hakevan mandaatin kansalta uusissa vaaleissa. Truss on kuitenkin sanonut, ettei halua ennenaikaisia vaaleja.

– Voin ehdottomasti sulkea sen pois, Truss sanoi Financial Timesin haastattelussa.

Ukrainan sota ei osoita päättymisen merkkejä ja odotettavissa on, että energiakriisi jatkuu. Truss on luvannut ryhtyä toimiin ”välittömästi” kriisin helpottamiseksi, mutta ei ole Bloombergin mukaan tarjonnut tarkempia tietoja suunnittelemistaan toimenpiteistä.

Energiakriisi on yhdessä inflaation kanssa nivoutunut elinkustannusten nousuun. Truss on tarjonnut verojen leikkausta ja talousuudistusta ratkaisuksi.

– Se, miten toimisin on konservatiivien tapa keventää verotaakkaa eikä antaa almuja, Truss sanoi FT:n haastattelussa.

Truss kumoaisi kansalliset vakuutusmaksujen, joilla katetaan valtion tarjoamaa sosiaaliturvaa, nostamisen ja poistaisi väliaikaisesti energiaveron, jolla on pyritty ohjaamaan ihmisiä suosimaan vihreää energiaa. Hän myös sanoi, että peruisi suunnitellun yritysveron nostamisen. Brittimedian mukaan Truss harkitsee lisäksi köyhimpien kotitalouksien energialaskujen jäädyttämistä.

