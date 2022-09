Urheilulliseksi luonnehdittu Eliza Fletcher ei palannut kotiinsa tutun aamulenkin jälkeen. Varakas perhe tarjoaa isoa summaa, jotta Fletcherin tapaus selviää.

38-vuotiasta miestä syytetään yhdysvaltalaisen Eliza Fletcherin sieppauksesta Memphisissä Tennesseen osavaltiossa. 34-vuotias Fletcher on opettaja ja jo edesmenneen miljardööri Joseph ”Joe” Orgill III:n lapsenlapsi. Fletcherin isoisä kuului Orgill-nimisen rautatavarajakelijan johtoon. Asiasta uutisoi muun muassa The New York Times.

Viimeiset näköhavainnot Fletcheristä ovat peräisin perjantailta. Kahden lapsen äiti oli tavallisella aamulenkillä, kun hänet pakotettiin väkivaltaisesti tuntemattomaan ajoneuvoon. Fletcherin aviomies ilmoitti vaimonsa katoamisesta poliisille vielä samana aamuna, kun Fletcher ei palannut kotiin lenkiltään.

Sieppaustilanteesta on The New York Timesin mukaan valvontakamerakuvaa. Lehden mukaan kamerat tallensivat tilanteen, jossa epäilty poistuu autosta, juoksee Fletcherin perään ja pakottaa hänet autoon matkustajan paikalle.

Viranomaiset ovat julkaisseet katoamisilmoituksen Fletcheristä muun muassa Twitterissä.

Sieppausalueella perjantaiaamuna pyöräillyt henkilö löysi Fletcherin puhelimen. Lisäksi pyöräilijä löysi kengät, jotka on DNA-testin avulla pystytty yhdistämään epäiltyyn sieppaajaan, Cleotha Abstoniin. Hyödyntämällä matkapuhelindataa viranomaiset paikansivat Abstonin puhelimen paikkaan, jossa Fletcher pakotettiin auton kyytiin.

The New York Timesin mukaan oikeuden asiakirjat osoittavat, että Abston on kieltäytynyt kertomasta missä Fletcher on. Myös epäillyn motiivi on yhä tuntematon.

Asiakirjojen mukaan Fletcher sai vakavan vamman sieppauksen yhteydessä. Tästä uskotaan jääneen todisteita, kuten verta, epäillyn autoon. Abston nähtiin siivoamassa autoa myöhemmin perjantaina. Lisäksi hänen on kerrottu käyttäytyneen oudosti.

Fletcher meni naimisiin aviomiehensä Richard Fletcherin kanssa vuonna 2014. Luksushäistä vuonna 2015 kertonut Memphis Magazine jakoi lukuisia kuvia tilaisuudesta ja luonnehti häitä vuoden ikimuistoisimmiksi. Lehti luonnehti morsianta artikkelissaan lämpimäksi ja urheilulliseksi ihmiseksi, joka pitää ulkoilusta.

Yhdysvaltalaismedian mukaan perhe oli aktiivinen kirkossa. CNN:n mukaan tunnettu perhe on luvannut 50 000 dollarin palkkion Fletcherin tapauksen ratkaisemiseksi.