Aleksandr auttaa venäläisiä, jotka eivät halua sotia Putinin armeijassa – kohun jälkeen ”kieltäytyjien keskitysleiri” suljettiin

IS tapasi juristi Aleksandr Belikin, joka auttaa venäläisiä nuoria miehiä kieltäytymään asepalveluksesta ja Vladimir Putinin ”Ukraina-erikoisoperaation” sopimuksesta.

Vilna, Liettua

Ukrainassa sotiminen on venäläisille sotilaille yhä virallisesti vapaaehtoista, mutta käytännössä moni on huijattu tai painostettu allekirjoittamaan sopimussotilaan sitoumus. Näin tapahtui varsinkin niin kutsutun erikoisoperaation alkuvaiheessa, juristi Aleksandr Belik kertoi IS:lle Vilnassa Vapaan Venäjän kongressissa.

– Operaation alkuvaiheessa rintamalle lähetettiin jopa varusmiehiä, mutta kun asia paljastui, heidät vedettiin sieltä pois, Belik kertoi.

Venäjä ei ole pannut toimeen yleistä liikekannallepanoa, joten virallisesti kaikki Ukrainassa olevat sotilaat ovat rintamalla vapaaehtoisesti sopimussotilaina. Belikin mukaan osa heistä on kuitenkin joutunut sotatoimiin tajuamatta täysin, mihin he ovat lähteneet.

– Kun Ukraina-operaatio oli alkamassa ja sotilaita vietiin jo junassa, heille annettiin siellä allekirjoitettavaksi sopimus. Jotkut eivät saaneet koskaan edes nähdä varsinaista sopimusta, vaan he allekirjoittivat ainoastaan paperin, jossa se pyysivät tekemään itselleen sopimuksen, Belik kuvailee.

– Heille saatettiin luvata hyvä palkka, auto ja asunto, mutta he eivät saaneet koskaan käsiinsä varsinaista sopimusta, josta palkka olisi käynyt ilmi.

Osa näistä sotilaista on tullut sittemmin katumapäälle ja he ovat kääntyneet Venäjän aseistakieltäytyjäliikkeen (Stoparmy.org) puoleen, jotta he voisivat katkaista sopimuksensa ja päästä pois rintamalta. Belik on yksi liikkeen juristeista, jotka antavat neuvoja kieltäytyjille.

Aleksandr Belik osallistui Vilnassa järjestettyyn Vapaan Venäjän kongressiin yhtenä puhujana. Kongressin taustahahmoja ovat muun muassa Garri Kasparov ja Mihail Hodorkovski.

Belik ei pysty kertomaan tilastoja siitä, kuinka suuri osa venäläisistä sotilaista haluaisi katkaista sopimuksensa Ukrainan rintamalla.

– Pystyn kertomaan vain meidän liikkeemme osalta, että kesäkuusta alkaen olemme saaneet noin kolme avunpyyntövetoomusta päivittäin heiltä, jotka haluavat irtisanoa sopimuksensa.

Heinäkuussa paljastui kaiken lisäksi, että Venäjä oli perustanut Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Brjankan kaupunkiin erityisen rangaistusleirin heille, jotka eivät halunneet sotia.

– Se oli käytännössä kieltäytyjien keskitysleiri, jossa ihmisiä kidutettiin ja heihin kohdistettiin henkistä väkivaltaa. Leirillä oli arviolta 250–300 sotilasta siinä vaiheessa, kun se paljastui.

Venäjän oppositiohenkinen media ja Ukrainan media kertoivat leiristä ja näyttivät kuvia julisteista, joihin oli kerätty erikoisoperaatiosta kieltäytyneiden sotilaiden kuvagalleria. Kun kohu paisui, Brjankan leiri suljettiin.

” Se oli käytännössä kieltäytyjien keskitysleiri, jossa ihmisiä kidutettiin ja heihin kohdistettiin henkistä väkivaltaa.

(Alla olevilla videoilla on Ukrainan Unian-uutistoimiston ja Venäjän oppositiohenkisen Insider-sivuston uutisia Brjankan aseistakieltäytyjien leiristä.)

Belikin mukaan venäläisellä sotilaalla on oikeus katkaista sopimussotilaan pestinsä, mutta käytännössä se vaatii sinnikkyyttä, lakien tuntemista ja henkisen painostuksen kestämistä. Läheskään kaikilla sotilailla ei ole valmiuksia puolustaa omia oikeuksiaan, sillä Venäjän armeijaan päätyvistä ihmisistä suuri osa on perinteisesti matalasti koulutettuja.

Kun Venäjän sota Ukrainassa pitkittyy, Venäjä kärsii Belikin mukaan yhä enemmän miehistöpulasta rintamalla sekä tappioiden että sotilaiden huonon motivaation vuoksi.

– Monillakaan venäläisillä sotilailla ei ole taistelumotivaatiota, sillä he eivät ymmärrä, miksi koko operaatiota käydään.

Belik ei silti usko yleiseen liikekannallepanoon.

– Yleinen mobilisaatio tarkoittaisi samaa kuin sen tunnustaminen, että me emme muuten selviä. Tämän vuoksi meneillään on peitelty ja hiipivä mobilisaatio, jossa hyväksi käytetään esimerkiksi työvoimatoimistoja. Nuorille työttömille miehille tarjotaan sopimusta erikoisoperaatioon, ja sopimuksia tarjotaan jopa tutkintavankiloissa sekä rangaistussiirtoloissa.

Jos sopimussotilaiden värväämistä pitää vielä tehostaa, Belik ennustaa Venäjän viranomaisten keksivän sitä varten jälleen uuden kiertoilmaisun.

– Kun meillä oli korona-aika, viranomaiset julistivat ”korotetun valmiuden tilan”, jotta heidän ei tarvinnut todeta poikkeusoloja ja maksaa siihen liittyvän lainsäädännön nojalla ihmisille korvauksia esimerkiksi menetetyistä palkoista ja liiketulosta. Sama on nyt Ukrainan kohdalla: jos lisää väkeä tarvitaan, saatetaan julistaa vaikkapa jokin ”erityinen erikoisoperaatiokutsunta”.

Armeijaa käymättömien venäläisnuorten on yhä mahdollista kieltäytyä asepalveluksesta monin eri perustein tai hakeutua vaihtoehtoiseen siviilipalvelukseen, Belik vakuuttaa.

Belikin mukaan käytännössä jokainen, joka haluaa kieltäytyä asepalveluksesta, pystyy sen tekemään yhä Ukraina-operaatiosta huolimatta.

– Jos ihminen ei halua mennä armeijaan, niin hän ei myöskään mene. Venäjän armeija ei ole mikään FSB, vaan esimerkiksi sotilaskomissariaatit pyrkivät aivan aidosti noudattamaan lakia ja heidän tekemistään lakirikkomuksista pystyy valittamaan, Belik kuvailee.

Kieltäytymisperusteita voivat olla esimerkiksi vakaumus, terveydentila tai opinnot. Yksi tehokas keino on myös vedota kutsuntojen yhteydessä tehtyihin erilaisiin ihmisoikeus- ja muotorikkomuksiin, sillä niitä tapahtuu Venäjällä jatkuvasti. Belik opastaa kutsuntoihin meneviä nuoria miehiä pitämään kiinni oikeuksistaan esimerkiksi siinä, että heidän ei ole pakko riisuuntua toisten edessä käytävällä.

– Voi tehdä valituksia ja valittaa sen jälkeen vielä päätöksistä. Tähän kaikkeen menee paljon aikaa ja se johtaa yleensä siihen, että ihmisen ei tarvitse lopulta mennä lainkaan armeijaan. Sotilaskomissariaatti keskittää yleensä voimansa heihin, jotka eivät valita ja jotka saadaan armeijaan helposti, ja valittajat he yksinkertaisesti unohtavat, Belik sanoi.

Belik asuu nykyisin Tallinnassa, ja hän tekee yhteistyötä myös suomalaisen Aseistakieltäytyjäliiton kanssa. Maanantaina 5. syyskuuta Belik vierailee Helsingissä Oodi-kirjastossa järjestettävässä tapahtumassa, jossa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssodan aseistakieltäytyjien ja sotilaskarkureiden ihmisoikeustilannetta.