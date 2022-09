Jo kolmannes Pakistanista on veden alla – tulvat näkyvät avaruuteen asti

Pakistanin jättimäisten tulvien uhriluku vain kasvaa kasvamistaan. Kolmannes uhreista on lapsia.

Monsuunisateet ja Pohjois-Pakistanin sulavat jäätiköt ovat aiheuttaneet maan historian pahimmat tulvat, joiden alle on jäänyt jo kolmannes maan pinta-alasta. Tulvien peittämä maa on tallentunut Euroopan avaruusjärjestön satelliittikuviin, kertoo CNN.

Kesäkuusta lähtien Pakistania piinanneiden tulvien uhriluku on kasvanut jo 1282 ihmiseen. Uhreista kolmasosa on lapsia. Pelkästään lauantaina tulvat vaativat 57 ihmishenkeä, joista 25 oli lapsia.

Avustusjärjestöt varoittavat, ettei pahin ole vielä ohi. Katastrofin jatkuessa lapset ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

Pakistanin ilmastoministeri Sherry Rehman sanoo Guardianille, että maailmanlaajuisia päästötavoitteita ja korvauksia on harkittava uudelleen. Ministerin mukaan on otettava huomioon Pakistanin kaltaisia maita koettelevien ilmastokatastrofien kiihtyvä ja armoton luonne.

– Ilmaston lämpeneminen on maailman eksistentiaalinen kriisi, ja Pakistan on nollapiste. Olemme kuitenkin aiheuttaneet alle prosentin osuuden päästöistä. Me kaikki tiedämme, että monenvälisillä foorumeilla annettuja lupauksia ei ole täytetty, Rehman sanoo brittilehdelle.

Rehman vaatii haastattelussa, että tavoitteita asetetaan uudelleen, koska ilmastonmuutos kiihtyy paljon ennustettua nopeammin.

Lauantaina otetussa ilmakuvassa näkyvät tulvan varaan jääneet, apua odottavat ihmiset.

Tulvat ovat paitsi vaatineet ihmishenkiä, myös tuhonnut pakistanilaisten koteja.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset.

Tyttö kantoi siskoaan tulvaveden yli sunnuntaina.

Asukkaat kävelivät tulvan keskellä Nowsherassa sunnuntaina.

Lauantaina otetussa ilmakuvassa näkyy, kuinka ihmiset ovat hakeutuneet tulvalta suojaan puun alle.

Lauantaina otettu ilmakuva Balochistanin maakunnasta.