Donald Trump piti ensimmäisen suuren puhetilaisuuden sen jälkeen, kun FBI teki kotietsinnän hänen kartanoonsa ja presidentti Joe Biden syytti Trumpia ja tämän kannattajia demokratian vaarantamisesta.

Wilkes-Barre, Pennsylvania

Tuhannet Donald Trumpin kannattajat saapuivat jonottamaan areenan ovien avautumista jo tunteja etukäteen Pennsylvanian Wilkes-Barren kaupungissa. Siellä Trump piti lauantaina kampanjatilaisuuden Pennsylvanian kuvernööriksi pyrkivän Doug Mastrianon ja senaattiin pyrkivän Mehmet Ozin hyväksi. Suurin osa yleisöstä oli paikalla kuitenkin illan päätähteä eli Trumpia tukemassa.

Trumpin esiintyminen oli ensimmäinen sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden oli torstaina Philadelphiassa pitämässään puheessa kutsunut Trumpia ja hänen kannattajiaan, eli niin sanottuja Maga-republikaaneja (lyhennys sanoista Make America Great Again), uhkaksi demokratialle. Aiemmin varainkeruutilaisuudessa Biden oli kutsunut Maga-republikaaneja ”puolifasisteiksi”.

Lue lisää: Biden: Trumpin liike on puoli­fasistinen

Trump kutsui Bidenin puhetta vihamieliseksi. Hän sanoi radikaalin vasemmiston olevan uhka demokratialle Maga-republikaanien sijaan.

– Bidenin puhe oli kaikkein ilkein, vihamielisin ja kansaa jakavin puhe, jonka kukaan presidentti on pitänyt, ja se halvensi 75 miljoonaa kansalaista kutsumalla heitä uhkaksi demokratialle ja kansakunnan vihollisiksi.

Tim odotti ennen kaikkea kuulevansa, mitä Trump sanoo Mar-a-Lagon dokumenttien tutkinnasta.

Trump esiintyi yleisölle ensimmäistä kertaa myös sen jälkeen, kun liittovaltion poliisi FBI oli tehnyt kotietsinnän hänen Mar-a-Lagon-kartanoonsa ja oikeusministeriö oli aloittanut tutkinnan siitä, oliko entinen presidentti säilyttänyt luottamuksellista tietoa laittomalla tavalla.

Lue lisää: CNN: Trumpin kartanosta löytyi liki 200 salaista asiakirjaa – kotietsintä­luvan perusteet julkistettiin

Trump sanoi, että FBI:sta on tullut median avustuksella vasemmiston käsikassara.

– FBI:n gangsterit ovat uhka demokratialle, Trump sanoi.

– He ovat epärehellisiä, sairaita ihmisiä.

Trumpin kannattajissa oli paljon ihmisiä, jotka uskovat vuoden 2020 presidentinvaalien olleen epärehelliset ja Trumpien olleen todellinen voittaja.

Parin tunnin puheen aikana Trump käsitteli muun muassa inflaatiota, energia-asioita ja rikollisuutta sekä toisti valheellisia väitteitä vilpillisistä presidentinvaaleista 2020.

Trump myös vahvasti vihjasi asettuvansa ehdolle 2024 presidentinvaaleissa, mutta ei vielä julkistanut ehdokkuuttansa.

– Pärjäsin niin hyvin kahdella viime kerralla vaaleissa, että minun on ehkä tehtävä se uudestaan – mutta ensin meidän on voitettava marraskuun vaalit, Trump sanoi ja sai hurjat aplodit yleisöstä.

Biden -kirjaimista oli luotu iskulause: Aivokuollut idiootti tuhoaa koko kansakunnan.

Fuck Biden -tekstillä varustellut tuotteet, niin liput kuin t-paidat ja rintamerkit, näyttivät menneen kaupaksi. Suomalaiset sukujuuret omaavalla Bryanilla, 25, oli tällainen lippu liehumassa autostaan.

– En halua väkivaltaa vaan rauhaa ja vapautta. Minusta Biden on kaikista eniten kansaa jakanut presidentti, joka meillä on ollut. Biden on urapoliitikko, joka ei rakasta tavallisia amerikkalaisia, Bryan sanoo.

– En pidä suunnasta, johon tämä maa on nyt menossa. Haluan vähemmän hallituksen kontrollointia ja säännöstelyä ja enemmän vapautta.

Bryan oli hankkinut Bidenia pilkkaavan lipun.

Stevenin mielestä Bidenin tulisi yrittää yhdistää kansaa ja yrittää tehdä maasta paremman.

New Yorkista kotoisin olevan Steven, 22, sanoi, että Biden lupasi virkaan astuessaan yhdistää kansaa mutta nyt hän jakaa sitä.

– Jos uskoo, miten 2020 vaaleissa kävi, noin puolet kansasta äänesti Bidenia ja puolet Trumpia. Onko oikein väittää, että puolet kansasta on terroristeja ja väärässä? Minusta se on hyvin kahtiajakoa lisäävä asia sanoa. Minusta hänen tulisi yrittää yhdistää kansaamme ja yrittää tehdä maastamme paremman.

Stevenin mukaan FBI:n olisi ihan hyväksyttävää tutkia Trumpin toimia, mikäli liittovaltion poliisi kohtelisi samalla painoarvolla myös presidentin pojan Hunter Bidenin sotkuja.

– FBI saa tutkinnan näyttämään poliittiselta, vaikka sen pitäisi olla lainvalvonta­viranomainen, joka kohtelisi kaikkia yhdenvertaisesti.

Stevenin mielestä Trump teki kaudellaan hyvää työtä hallinnon pienentämisessä. Välivaaleissa hänen mielestään tärkein kysymys on talouden kuntoon saaminen.

– Koska jos talous on kunnossa, silloin muutkin yhteiskunnan osa-alueet hyötyvät.

Sean Farsah (toinen vs.) ja Laura Cavasini (kolmas vas.) pitävät Bidenin puhetta kahtiajakoa lisäävänä.

New Yorkista tilaisuuteen saapunut Sean Farsah on ärsyyntynyt Bidenin kommenteista.

– Niille ei ole mitään katetta. Täällä on kymmenentuhatta ihmistä, eikä yksikään ole fasisti, Farsah sanoo.

– Bidenin puhe oli ennen kaikkea kahtiajakoa syventävä. Meidän on vain todistettava, että hän on väärässä: sitoutua väkivallattomuuteen ja toimia rauhanomaisesti.

Biden piti puheensa Philadelphiassa punaiseksi valaistun Independence Hall -rakennuksen edessä. Paikalla on suuri merkitys amerikkalaisille, sillä siellä allekirjoitettiin Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus 4. heinäkuuta 1776.

– Kun katsoi Bidenin kehonkieltä – kaksi nyrkkiä ilmassa punaista taustaa vasten –, ei tarvitse käyttää paljon mielikuvitusta nähdäkseen vastineen historiasta, Farsah sanoo.

Monet konservatiiviset vaikuttajat väittävät näkevänsä Bidenin puheen punaisessa valaistuksessa viitteitä sosialistisiin johtajiin, kuten Staliniin.

Tuhannet ihmiset jonottivat useita tunteja päästäkseen kuuleman Trumpin puhetta.

Amerikkalaiset tuntuvat olevan yhdestä asiasta samaa mieltä: sen demokratia on vaarassa. Näin ajattelee Quinnipiec Universityn -mielipidemittauksen mukaan 69 prosenttia sekä demokraateista että republikaaneista.

Mutta siihen yhdenmielisyys loppuu, sillä demokraatit pitävät demokratian uhkana Trumpia ja Maga-republikaaneja, kun taas republikaanit katsovat maan demokratiaa uhkaavan Biden ja ”sosialistiset” demokraatit.

Beth oli paikalla Washingtonissa loppiaisena 2021.

Poliittiset erimielisyydet johtavat jopa ystävyyssuhteiden loppumiseen. Näin kävi eläköityneelle opettajalle Bethille. Hän kasvoi konservatiivisessa perheessä, ja hän kertoo olevansa ennen kaikkea konservatiivi. Moni opettajakollegoista oli arvoiltaan liberaaleja.

– Viimeisen parin vuoden aikana olen menettänyt joitakin ystäviä poliittisten mielipiteideni vuoksi.

Beth uskoo edelleen, että Trump olisi ollut 2020 oikea vaalivoittaja. Hän oli paikalla myös Washingtonissa loppiaisena 2021, kun osa Trumpin kannattajista rynnäköi sisään kongressirakennukseen. Muistona päivästä on t-paita, joka Bethillä on päällä.

– Ei ollut oikein, että osa ihmisistä murtautui sisään kongressiin. Mutta media on antanut tuosta päivästä liian yksioikoisen kuvan. Moni oli paikalla ihan rauhanomaisesti, hän sanoo.

Beth syyttää mediaa siitä, että ajatus Trumpista epädemokraattisena voimana on levinnyt ja Biden on tarttunut tähän syöttiin.

– En sano, että Trump olisi täydellinen mies, mutta hän on täydellinen tämän maan johtoon. Uskon, että hän todella rakastaa amerikkalaisia ja hän haluaa heidän menestyvän.

Jeffin, Wendyn ja Stephanien mielestä Bidenilla ei ole oikeutta puhua amerikkalaisten puolesta.

– Biden on vitsi, Jeff murahtaa.

– Biden ei voi puhua ihmisten puolesta, hän hädin tuskin osaa sanoa kaksi järkevää lausetta peräkkäin! Stephanie sanoo.

Republikaanien piirissä yleinen herja on, että 79-vuotias presidentti olisi seniili.

Kolmikon mukaan Trumpissa on hienoa se, että hän ei ole poliitikko.

– Trump on ainoa, johon luotan, sillä hän on ainoa, joka välittää meistä, Wendy sanoo.