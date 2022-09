Tshetshenian johtajalta yllättävä ilmoitus – väittää luopuvansa vallasta

Ramzan Kadyrov on ollut Tshetshenian presidentti vuodesta 2007.

Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov laski lauantaina liikkeelle maailmanlaajuisen huhumyllyn viestisovellus Telegramissa julkaisemallaan videolla. Kadyrov toteaa kameran edessä olevansa Venäjän alueellisista johtajista pitkäaikaisin ja jättävänsä pestinsä ”ennen kuin saan potkut”.

– Meillä kaukasialaisilla, tshetsheeneillä on sanonta: Vaikka vieras olisi kuinka odotettu ja kunnioitettu, mikäli hän lähtee ajoissa, on se sitäkin parempi. Luulen, että myös minun aikani on koittanut, Kadyrov veisteli valkovenäläisen median Nextan mukaan.

Ramzan Kadyrov on johtanut Tshetsheniaa yhtäjaksoisesti 15 vuoden ajan ja muodostunut Venäjän presidentille Vladimir Putinille elintärkeäksi liittolaiseksi. Ennen hänen valtakauttaan Tshetshenian ja Venäjän välillä käytiin kaksi veristä sotaa ja Kadyrovilla on ollut avaimellinen rooli paikallisen separatismin tukahduttamisessa.

Maailmalla Kadyrovin valtakausi on päätynyt uutisotsikoihin pääasiassa Tshetshenian kurjan ihmisoikeustilanteen ja hallinnon korruption vuoksi. Ulkomaille vuotaneiden kertomusten mukaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä on pidätetty, kidutettu ja surmattu. Hallinto on kiistänyt väitteet ja vakuuttanut, ettei Tshetsheniassa asu homoseksuaaleja.

Kadyrovin isä Ahmat Kadyrov palveli Tshetshenian presidenttinä vuosina 2003–2004. Hänet salamurhattiin pommi-iskulla voitonpäivänä 9. toukokuuta 2004 maan pääkaupungissa Groznyissa. Venäjästä irrottautumista puoltaneet separatistit syyttivät häntä Moskovan nukkehallitsijaksi ja olivat jo ennen tätä yrittäneet salamurhaa tiettävästi ainakin kaksi kertaa.

Osa julkisen keskustelun osallistujista on epäillyt Kadyrovin eroilmoituksen vilpittömyyttä. Muun muassa Britannian yleisradioyhtiön BBC:n Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja Sarah Rainsford aprikoi, että ehkä Kadyrov haluaisi ihmisten rukoilevan häntä pysymään virassa.

Itsenäisen venäläismedian Meduzan päätoimittaja Kevin Rothrock puolestaan arveli koko videota vitsiksi. Kadyrov väitti jo vuonna 2017 olevansa valmis astumaan sivuun presidentin paikalta.

Kadyrovin johdolla Tshetshenia on osallistunut viime kuukausina Ukrainan sotaan. Voimamiehenä esiintyvä Kadyrov on jopa rehvastellut, että tshetsheenit olisivat jo vallanneet Kiovan, mikäli Putin vain antaisi luvan.