Mitä Ukrainan vasta­hyökkäyksessä oikein tapahtui? – ”Siellä on vahvaa sodan sumua”

Ukrainan eteläosissa käynnissä olevan vastahyökkäyksen ympärillä on tiukka operatiivinen hiljaisuus, jonka myötä vahvistettuja tietoja tilanteesta ei juuri heru. Sotahistorioitsija Emil Kastehelmi arvioi hyökkäyksen etenemistä IS:lle.

Ukraina ilmoitti viime maanantaina käynnistäneensä kauan odotetun vasta­hyökkäyksensä maan eteläosissa. Hyökkäyksen etenemisestä on tihkunut viikon aikana hyvin vähän vahvistettua tietoa, sillä Ukrainan asevoimat on kehottanut ihmisiä pidättäytymään tietojen, kuvien ja videoiden julkaisusta Hersonin suunnalla käydyistä taisteluista.

– Tällä hetkellä siellä on vahvaa niin sanottua sodan sumua. Eli selkeitä, vahvistettuja raportteja tai kuvamateriaalia tulee todella vähän, sanoo sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi, joka on ylläpitänyt tiiminsä kanssa Ukrainan sodan tilannekarttapalvelua sen alusta lähtien.

Vaikuttaa siis siltä, että Ukrainan joukot noudattavat hyvin pitkälle armeijan ohjeistusta tiukasta operationaalisesta hiljaisuudesta. Joitakin kuvia ja videonpätkiä on saattanut ukrainalaisten puolelta tihkua, mutta niissäkään ei ole Kastehelmen mukaan mitään kovin suuria yllätyksiä näkynyt.

Sotaa seuraavilla venäläisillä sosiaalisen median kanavilla liikkuu jonkinlaisia tietoja, joskin Kastehelmi muistuttaa kyseisten kanavien olevan lähtökohtaisesti varsin epäluotettavia.

– Niiden perusteella vaikuttaa, ettei Ukrainan hyökkäys edistyisi kovin hyvin. Mutta tietysti ne pyrkivät esittämään asian propagandistisessa tarkoituksessa myös Venäjälle hyvässä valossa.

Jonkinlaista kokonaisarviota on kuitenkin mahdollista tehdä hajanaisia tietoja yhdistelemällä.

– Myös niistä muutamista läpi tulleista ukrainalaisten materiaaleista ja heidän ilmoituksistaan on voitu lukea ja päätellä, että ei se hyökkäys valitettavasti vaikuta tällä hetkellä erityisen hyvin menevän, Kastehelmi sanoo.

Hänen mukaansa edes jonkinlaisia viitteitä olisi todennäköisesti saatu, jos ukrainalaiset olisivat kyenneet tekemään vaikkapa syvempiä läpimurtoja venäläisten puolustuslinjoista.

Tiistaina Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovytsh varoitti ukrainalaisia ja muuta maailmaa odottamasta nopeita voittoja vastahyökkäyksessä. Hän kuvaili vastahyökkäystä ”hitaaksi operaatioksi vihollisen murskaamiseksi”.

– Tietenkin monet haluaisivat nähdä laajamittaisen hyökkäyksen, jossa uutisoitaisiin meidän joukkojemme ottavan asuinalueita haltuunsa tunnissa. Mutta me emme taistele niin, Arestovytsh kirjoitti Telegramissa.

Hän perusteli Ukrainan joukkojen hidasta etenemistä muun muassa siviiliuhrien välttämisellä sekä rahallisten resurssien rajallisuudella. Vastaavaa viestiä hitaasta tahdista on kuultu viime päivinä myös Yhdysvaltain viranomaisten suunnalta.

– Tällaisia kommentteja kun lukee heti hyökkäyksen ensimmäisten päivien aikana, niin ei se kyllä varsinaisesti anna toiminnasta sellaista kuvaa, että se hyökkäys olisi mikään suuri menestys, jossa linjat olisivat merkittävästi liikahdelleet, Kastehelmi sanoo.

Kastehelmen mukaan varmaa tietoa on ainoastaan se, että muutamissa kylissä eri suunnilla ukrainalaiset ovat saaneet puskettua rintamaa hieman eteenpäin. Kastehelmi kuitenkin huomauttaa, ettei muutamien kylien vapauttaminen vielä muuta kokonaistilannetta mihinkään suuntaan.

– Mitään isoa kuvaa muuttavia voittoja tai alueiden vapauttamisia ei ole meidän tietojen mukaan tullut. Mutta jälleen kerran, tässä on myös varmasti paljon sellaista tietoa, jota niiltä alueilta tihkuu varmasti myöhemmin.

Sellaisiakin tietoja rintamalta on kantautunut, että venäläiset olisivat vastahyökänneet joillekin Ukrainan jo vapauttamille alueille. Tällainen edestakainen ”sahaaminen” on Kastehelmen mukaan kuitenkin sodankäynnissä jokseenkin luonnollista.

Räjähtämätön rypälepommi törrötti vehnäpellosta Mykolajivin seudulla viime viikolla. Ilmaiskujen ja pommitusten määrä on lisääntynyt myös Mykolajivin sunnalla naapurialueella Hersonissa käynnissä olevan vastahyökkäyksen myötä.

Sosiaalisessa mediassa on esitetty vahvistamattomia väitteitä myös rintamalta paenneista tai antautuneista venäläissotilaista. Kastehelmi pitää tällaisia yksittäisiä tapauksia mahdollisina, varsinkin jos Ukraina on keskittänyt tulenkäyttöä jollekin tietylle lohkolle.

Kyse on kuitenkin lähinnä huhuista, eikä niilläkään ole suurempaa merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Britannian sotilastiedustelu arvioi lauantain tilannepäivityksessään, että Ukrainan joukot ovat todennäköisesti onnistuneet aiheuttamaan jonkinlaista ”taktista yllätystä” käyttämällä hyväkseen Venäjän armeijan heikoissa kantimissa olevaa logistiikkaa sekä johtamista.

Ukrainan joukot ovat onnistuneet viime viikkoina tuhoamaan runsaasti venäläisten ammusvarastoja ja mahdollisesti myös komentopaikkoja. Myös Dneprjoen yli kulkevat sillat, venäläisten tärkeät huoltoreitit, on tehty käyttökelvottomaksi ohjusiskuilla.

– Kyllähän se väistämättä vaikeuttaa myös venäläisten sotaponnisteluja. Että eivät ne venäläisetkään pysty siellä nyt täydellä teholla toimimaan. Logistiikassa on selkeä pullonkaula ja ukrainalaisilla on kykyä vaikuttaa myös syvyydessä.

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt videoita, jotka viittaavat venäläiskaluston siirtämiseen Ukrainan eteläosiin miehitetyn Krimin niemimaan suunnalta. Kastehelmi on tiimeineen tutkinut niitä, mutta hänen mukaansa on vaikea sanoa, onko kalusto ollut matkalla juuri Hersonin suunnalle vai kenties jonnekin toisaalle.

Ukraina on keväästä asti antanut ymmärtää pyrkivänsä Hersonin vapauttamiseen. Kastehelmen mukaan toistaiseksi on kuitenkin vaikea sanoa, mihin Ukraina vastahyökkäyksellään tässä vaiheessa pyrkii.

– Sekin on todellisuutta, että mikäli ne pyrkimykset eivät onnistu, niin Ukraina tuskin tulee sanomaan, että he epäonnistuivat tavoitteissaan. Tilannehan kehittyy, ja Ukraina pysyy hiljaa niin kauan kuin ei ole mitään selkeätä viestittävää.