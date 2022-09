Marraskuun kongressivaaleista on tulossa tavallista dramaattisemmat. Sekä Bidenilla että Trumpilla on ollut puheissaan kovat piipussa.

Scranton ja Philadelphia, Pennsylvania

– Miksi ihmeessä suomalainen toimittaja tulee kaikista maailman paikoista juuri Scrantoniin? lippalakkipäinen mies kyselee virnuillen.

Vastaus kysymykseen on viehättävän vehreän kadun, jolla seisoskelemme, nimi: Biden Street.

Pennsylvanian osavaltion neljänneksi suurin kaupunki Scranton on presidentti Joe Bidenin synnyinkaupunki. Sen kunniaksi presidentin nimeä kantaa paitsi historiallista aukiota reunustava katu, myös kaupunkiin johtava moottoritien pätkä President Biden Expressway.

Tosin nykyistä presidenttiä paljon enemmän kaupungin katukuvassa näkyy viittauksia populaarikulttuuriin: Scranton tunnetaan maailmalla Steve Carrellin tähdittämän komediasarjan The Officen tapahtumapaikkana.

Nykyisen presidentin mukaan nimetty katu vie halki Scrantonin historiallisen keskustan.

Paikallisissa presidentti ei herätä sen kummemmin ylpeyttä tai intohimoja. Biden on ok. Scrantonissa ihmiset katsovat Bidenin olevan kotoisin ennemminkin Pennsylvanian Delawaresta, jonne hän muutti 10-vuotiaana ja jossa hänellä on edelleen siviiliasunto. Biden valittiin Delawaresta senaattiin 1972.

– Biden ei ole tehnyt mitään Scrantonin eteen, mutta hän tykkää kuitenkin mainostaa itseään kaupungin kustannuksella, puuskahtaa mies, joka kertoo olevansa republikaani. Sen verran Bidenilla on kuitenkin kannatusta synnyinkaupungissaan, etteivät presidenttiä kritisoivat halua nimeään tai kuvaansa julki.

Biden tykkää puhua itsestään ”Scrantonin poikana”. Työväenluokkaisen kaupungin kulta-ajat sijoittuvat 1900-luvun alun hiiliteollisuuden kukoistuskauteen. Sen perintönä Scrantonissa on ollut vahva työväenliike ja ammattiyhdistystoimintaa, mikä on perinteisesti merkinnyt vahvaa kannatusta demokraattiselle puolueelle.

”Scrantonin poika” on pystynyt puhuttelemaan työväenluokkaisia amerikkalaisia toisin kuin moni elitistiseksi leimattu demokraatti.

– En sanoisi, että Joe Biden on Scrantonista. Mutta kuten poliitikot yleensä, hänkin yrittää hyötyä kaikista mahdollisista asioista ja vedota äänestäjiin – varsinkin alueella, joka saattaa ratkaista vaalit, komean oikeustalon edustalla istuskeleva Kim sanoo.

Scrantonin oikeustalo (yllä) ja sen maamerkki The Electric City -kyltti alla.

Pennsylvania on yksi muutamasta niin sanotuista vaa’ankieliosavaltioista, joissa ratkaistaan niin kongressi- kuin presidentinvaalienkin lopputulema.

Siksi osavaltio on ollut viikon ajan Yhdysvaltain politiikan näyttämönä. Sekä presidentti Biden että entinen presidentti Donald Trump ovat käyneet kampanjoimassa osavaltiossa marraskuun välivaaleja varten.

Yhdysvalloissa järjestetään kongressivaalit 8. marraskuuta. Niissä valitaan edustajainhuoneen kaikki 435 edustajaa sekä kolmasosa sadan jäsenen senaatista. Lisäksi äänestetään osavaltio- ja paikallistason päättäjistä.

Bidenin ja Trumpin nokittelussa samassa osavaltiossa samalla viikolla on nähty myös esimakua vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Biden on jo sanonut aikovansa asettua ehdolle, ja Trump on vahvasti vihjaillut sen suuntaan.

Pennsylvania kuuluu niin sanottuun ruostevyöhykkeeseen, joka tarkoittaa Koillis-Yhdysvalloissa sijaitsevaa perinteikästä teollisuuden keskittymää, joka on kärsinyt ja köyhtynyt globalisaation vietyä teollisuuden työpaikat halpatuotantomaihin. Ruostevyöhykkeellä Donald Trump sai käännettyä 2016 presidentinvaaleissa monet perinteiset demokraattien kannattajat äänestämään republikaaneja.

– Äänestin kerran Trumpia, koska halusin niin kovasti ehdokkaan politiikan ulkopuolelta. Mutta en ikinä äänestäisi häntä uudelleen. En voi sietää niitä arvoja, joita hän puolustaa. Hän on moraaliton rikollinen, Matthew, 71, kertoo.

Matthew äänesti kerran Trumpia ja pettyi. Maggielle tärkeää on aborttioikeuden puolustaminen.

Republikaanista puoluetta huolestuttaa, että Trumpiin liittyvät kohut ja arvelut tämän presidenttiehdokkuudesta vievät kaiken huomion pois puolueen välivaalien kärkiteemoista, joita ovat talous ja turvallisuus.

Välivaalien asetelmat ovat muuttuneet tiukemmiksi kuin vielä ennen kesää ajateltiin. Republikaanien odotettiin ottavan haltuunsa vaivattomasti sekä kongressi että senaatti. Mutta nyt ”punainen aalto” saattaa jäädä odotettua pienemmäksi, ja demokraatit taistelevat tosissaan senaatin hallinnasta. Asiantuntijoiden ennusteiden mukaan republikaanit ovat voittamassa kongressin, mutta pienemmällä marginaalilla kuin vielä muutama kuukausi sitten uskottiin.

Välivaaleissa vallassa oleva puolue kärsii yleensä tappion. Nyt sekä senaattia että kongressia hiuksenhienolla enemmistöllä hallitsevat demokraatit ovat olleet vallassa tilanteessa, jossa amerikkalaiset ovat kärsineet korkean inflaation vaikutuksista ja kasvaneesta rikollisuudesta. Republikaanit ovat tarttuneet tähän ja syyttävät Bidenin hallintoa epäonnistumisesta.

– Ennen kuin Biden tuli presidentiksi, meillä oli hyvässä kunnossa oleva talous ja maltillinen inflaatio. Turvallisuustilanne huolestuttaa myös. En uskalla enää kävellä iltaisin kadulla, nimettömänä pysyttelevä vanhempi mies sanoo.

Kesän aikana on kuitenkin tapahtunut useita dramaattisia asioita, jotka ovat sähköistäneet demokraattien kannattajia. Yksi suurimmista teemoista on aborttioikeus, joka kesäkuun alussa siirtyi korkeimman oikeuden päätöksellä osavaltioiden päätettäväksi.

– Äänestän ehdottomasti demokraattia, joka kannattaa aborttioikeutta, kertoo Maggie, 30.

Presidentti Bidenin kannatus on ollut historiallisen alhaisissa lukemissa. Mutta presidentti on ollut viimeisen kuukauden ajan lievässä myötätuulessa, ja hänen kannatusprosenttinsa on noussut keskiviikkona julkaistun Quinnipiac Universityn mittauksen mukaan 40 prosenttiin, kun vielä kuukausi sitten kannatus oli 31 prosenttia.Erilaisten mittausten keskiarvona Bidenin kannatus on nyt 42 prosenttia.

Ilta-Sanomat oli paikalla kuunteemassa Joe Bidenin puhetta, jossa hän varoitti Trumpin johtamien oikeistopopulististen voimien aiheuttamasta vaarasta Yhdysvaltain demokratialle.

Välivaalit ovat historiallisesti olleet myös luottamusäänestys presidentin ja tämän puolueen toimista, eivätkä Bidenin luvut ole kertoneet hyvää demokraateille.

Hiljattain Biden on kuitenkin saavuttanut voittoja. Hän sai läpi maltillisen aselakiuudistuksen, joka oli ensimmäinen vuosikymmeniin. Hän teki lupauksen pienituloisimpien opintolainojen anteeksiannosta sekä sai läpi paketin nimeltä Inflation Reduction Act, joka keskittyy reseptilääkkeiden hintojen laskemiseen sekä vihreään siirtymään ja ilmastotoimiin. Lisäksi Bidenin johdolla saatiin aikaan puolueiden yhteistyössä paketti, joka tukee amerikkalaista teollisuutta turvallisuuden kannalta keskeisillä aloilla.

Tehottomana pitkään näyttäytynyt Bidenin hallinto yrittää nyt rinta rottingilla näyttää, että se saa tuloksia aikaan. Tosin progressiivisten demokraattien mielestä Bidenin läpiajamat hankkeet ovat olleet vesittyneitä kompromisseja, joissa ei olla saavutettu riittävästi tuloksia.

– Minusta Biden on tehnyt ihan kohtuullisen hyvää työtä ottaen huomioon, millaisen tilanteen hän peri ja kuinka vaikeaa puolueiden on tehdä yhteistyötä, Matthew sanoo.

Joe Biden lupasi vuoden 2020 presidentinvaaleissa olla rajusti jakautunutta kansaa yhdistävä voima, joka saisi demokraatit ja republikaanit tekemään jälleen yhteistyötä.

Mutta Pennsylvanian osavaltiossa järjestetyissä puhetilaisuuksissa Bidenilla on ollut toinen ääni kellossa. Hän varoitti amerikkalaisia Trumpin ja tämän kannattajien aiheuttamasta uhasta demokratialle.

– Historia opettaa meille, että sokea uskollisuus yhtä johtajaa kohtaan ja halukkuus käyttää poliittista väkivaltaa on kohtalokasta demokratialle, Biden lausui torstaina Philadelphiassa, Independence Hall -maamerkin edessä.

Paikalla on valtava symbolinen merkitys. Se on amerikkalaisen demokratian kehto. Siellä allekirjoitettiin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus 4. heinäkuuta 1776.

Philadelphia Independence Hall oli valaistu Bidenin puheen ajan siniseksi ja punaiseksi.

Moni demokraatti oli odottanut kauan, että Biden ottaisi tiukemman kannan Trumpia vastaan. Nyt entinen maltillinen sillanrakentaja on ottanut selkeän kannan oikeistopopulistisia maga-republikaaneja vastaan (lyhennys sanoista Make America Great Again).

Bidenin puhe on jakanut mielipiteitä: sitä on kiitelty tarpeellisena varoituksena epädemokraattisten voimien uhasta. Republikaanit ovat tyrmänneet sen kansaa jakavana. Tosin republikaanit eivät tyrmänneet Trumpin lauantaista puhetta, jossa tämä hyökkäsi demokraatteja, Bidenia, liittovaltion poliisia, oikeusministeriötä ja oikeuslaitosta vastaan todella kovasanaisesti ja monin valheellisin väittämin.

Philadelphiassa puheen kutsuvieraana ollut Iris Turner ei katso, että Biden olisi ottanut uuden, aggressiivisemman linjan.

– Äänestin Bidenia. Minusta hänen linjansa ei ole muuttunut eikä se ole aggressiivinen.

Kun Iris Turneriä pyydettiin sanomaan jotain positiivista Donald Trumpista, pitkän pohdiskelun jälkeen hän päätyi kehumaan Trumpin tukkaa.

Scrantonissa Bidenin aggressiivisempi puhetapa Trumpia ja tämän kannattajia kohtaan jakoi mielipiteitä, vaikka sen ydinsanomaa kiiteltiin.

– Uskon, että republikaanien ydinryhmä kääntyisi vähitellen Trumpia vastaan, kun tämän moraalittomat ja laittomat teot alkavat paljastua. Ei kannata olla liian aggressiivinen Trumpia vastaan, koska silloin ihmiset nousevat puolustuskannalle, Matthew sanoo.

Kuten Bidenin tavallista voimakkaampi puhe Philadelphiassa osoitti, demokraatit vetoavat äänestäjiinsä koko demokraattisen järjestelmän tulevaisuudella.

Trump kieltää edelleen hävinneensä 2020 vaalit ja väittää demokraattien harjoittaneen vilppiä. Osa välivaaleissa ehdolla olevista republikaaneista komppaa Trumpin valheellisia väitteitä ja kertoo olevansa valmis valtaan päästessään työskentelemään vaalituloksen kumoamiseksi, mikäli se ei ole republikaaneille otollinen. Tällainen ehdokas on muun muassa Pennsylvanian kuvernööriksi pyrkivä Doug Mastriano.

Donald Trumpia kohtaan on esitetty vakavia epäilyjä vallankaappausyrityksestä ja väkivaltaisen kapinan yllyttämisestä tammikuun 6. päivä 2021, kun Trumpin kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressirakennuksen. Lisäksi Trumpia kohtaan on meneillään tuore FBI:n ja oikeusministeriön tutkinta salaisen materiaalin laittomasta säilytyksestä tämän kartanossa Mar-a-Lagossa.

Judy Pettigriew (vas.) ja tämän ystävätär nauttivat sunnuntaipäivästä italialaisen ruuan festivaalilla, joka järjestettiin Biden Streetin tuntumassa.

Judy Pettigriew, 78, kertoo siirtyneensä republikaanien kannattajasta demokraattien kannattajaksi. Hän sanoo olevansa Trumpin vastustaja.

– Trump on Amerikan vastainen. Maamme on vaarallisessa tilanteessa. Olen huolissani oikeudesta äänestää ja naisten oikeudesta aborttiin, Judy Pettigriew sanoo.

– Uskon, että Trump on uhka demokratiallemme.

Mutta edes Bidenia äänestäneet presidentin kannattajat eivät näe hyvänä ajatuksena, että 79-vuotias presidentti asettuisi uudelleen ehdolle kahden vuoden päästä koittavissa vaaleissa.

Bidenin ikäluokkaa oleva Judy Pettigriew ei usko siihen, että Bidenin kannattaisi pyrkiä uudelle kaudelle.

– Siihen työhön tarvitaan joku, joka on fyysisesti kovassa kunnossa, enkä ole varma, onko Biden vielä siinä kunnossa neljän vuoden kuluttua.

Omijuel Johnson uskoo Bidenin mahdollisuuksiin päihittää Trump uudelleen vaaleissa.

Yksi varma kannattaja Bidenin toiselle kaudelle löytyi Philadelphiasta. Bidenin puhetta kadun varrelle kuuntelemaan tullut Omijuel Johnson sanoi, että Bidenin tulisi hakea uudelle kaudelle, vaikka Biden ei jaksaisikaan hoitaa toista presidenttikautta loppuun asti.

Johnson kertoo olevansa progressiivinen demokraatti ja Bernie Sandersin kannattaja. Mutta hän uskoo Bidenilla olevan paremmat mahdollisuudet voittaa Trump, mikäli kaksikko ottaa uudelleen mittaa seuraavissa presidentinvaaleissa.

– Biden voi johtaa tätä maata siihen suuntaan, millainen Amerikan tulisi olla.