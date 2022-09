Ohiolaismies trimmasi sitruunapuuta – sai 20 000 mehiläisen pistosta

Miehen odotetaan paranevan täysin.

Ohiolaisen Austin Bellamyn puutarhahommat saivat kivuliaan käänteen, kun hän sai täyslaidallisen tarhamehiläisiltä. Loppu oli kuitenkin onnellinen, ja kovia kokeneen parikymppisen odotetaan paranevan täysin. Kuvan tarhamehiläiset eivät liity tapaukseen, sillä ne on kuvattu Loimaalla yli 7 000 kilometrin päässä Ohiosta.

Vuonna 2006 ilmestynyt Nicolas Cagen tähdittämä uusioversio vuoden 1973 kauhuklassikosta Uhrijuhla nauttii lähinnä camp-arvoa.

Kehnona pidetyn rainan kenties tunnetuin kohtaus tunnetaan nimellä Not the bees, ”ei mehiläisiä”. Siinä uuspakanallisen lahkon vangiksi jäänyt Cagen esittämä poliisivirkailija joutuu kidutuksen uhriksi: hänen päähänsä laitetaan kypärä, joka kaadetaan täyteen mehiläisiä. Cage huutaa tuskissaan. Kohtaus on jäänyt elämään meeminä kenties tahattoman korniutensa vuoksi.

Jotain samankaltaista, joskin rutkasti vähemmän hilpeyttä herättävää, tapahtui viime viikon perjantaina parikymppiselle ohiolaiselle Austin Bellamylle. Nuorimies kapusi sitruunapuuhun aikeenaan trimmata siitä turhat oksat pois.

Ripleyn kaupungissa asuvalle Bellamylle sattui vahinko. Hän sohaisi mehiläispesän rikki, mistä asukit eivät ymmärrettävästi riemastuneet. Äkkiä tuhannet ja taas tuhannet pörriäiset lehahtivat pilvenä lentoon ja kävivät epäonnisen puutarhatyöntekijän kimppuun.

Erityisen ikäväksi tilanteen teki se, että valjailla itsensä puuhun kiinnittänyt Bellamy ei päässyt puusta ripeästi pois. Hänen perheenjäsenensä yrittivät apuun tikapuiden avuilla, mutta vasta ensihoitajat saivat pelastettua miehen pinteestä. Näky oli kuin, no, kauhuelokuvasta:

– Oli kuin hänellä olisi ollut musta peitto koko ylävartalonsa päällä kasvoista käsivarsille, kertoo Bellamy-paran äiti Shawna Carter Cincinnati Enquirer -lehdelle.

Tapauksesta kertoi myös muun muassa The Guardian.

Onnettomuudesta seurasi teho-osastoreissu. Bellamya kerrottiin pistetyn lopulta yli 20 000 kertaa. Paikallisen palolaitoksen mukaan hyökkääjiä oli kahta lajia: tarhamehiläisiä ja afrikkalaistuneita mehiläisiä.

Jälkimmäiset tunnetaan myös ”tappajamehiläisinä”, sillä ne ovat tarhasukulaisiaan paljon hanakampia käymään häiritsijöiden kimppuun. 1950-luvulla jalostettujen hirmujen tiedetään tappaneen ainakin tuhat ihmistä, sillä ne pistävät noin kymmenkertaisen määrän tarhamehiläisiin verrattuna.

Lisäksi Bellamyn kerrottiin nielleen päälle 30 mehiläisyksilöä. Hänen äitinsä kertoo, että kiusankappaleita imuroitiin uhrin ruuansulatus- ja hengityskanavista vielä sunnuntaille asti.

Bellamy joutui hengityskoneeseen ja koomaan, mutta tässä kuvassa hän on jo hereillä ja toipumassa kovaa vauhtia. Mukana myös Bellamyn äiti Shawna Carter.

Bellamy on viettänyt sairaalassa nyt viikon päivät. Häntä pidettiin koomassa keskiviikolle asti ja hänellä diagnosoitiin hyökkäyksen seurauksena munuaisten vajaatoiminta. Hän ei vieläkään pysty hengittämään kunnolla ja hänen kävelynsä on äiti-Shawnan mukaan hankalaa.

Tästä huolimatta Bellamyn ennuste on hyvä: hänen odotetaan paranevan kammottavasta tilanteesta täydellisesti.

– Turvotus on ainakin laskenut hitonmoisesti, äiti kertoo Bellamylle perustetulla joukkorahoitussivulla.

Ohion osavaltioon on viime vuosina yhdistetty monenlaista hämmentävää mytologiaa muutenkin. Se seikkaili korona-aikana absurdissa meemissä jonkinlaisena Yhdysvaltoja vaanivana, osavaltion kokoisena uhkana.

Tämän teoretisoitiin johtuvan siitä, että keskilännen osavaltion koetaan vähän kuin vahingossa edustavan amerikkalaista keskinkertaisuutta:

– Se on amerikkalaisuuden mikro- ja makrokosmos. Sillä ei ole yksittäistä johtavaa kaupunkia, teollisuutta tai poliittista linjaa, ja se nähdään vaa’ankieliosavaltiona presidentinvaaleissa, runoilee Mel-lehden Miles Klee.

Ohiosta on Kleen mukaan muodostunut liki pelottava amerikkalaisuuden peili.

Siksi Austin Bellamyn karmiva mehiläissattumus sopii höystämään osavaltion mainetta. Etenkin kun lukee, miten kovaonnisen puutarhanhoitajan isoäiti Phyllis Edwards tilanteen kuvailee Cincinnati Enquirer -lehdelle:

– Hän yritti laskea itsensä alas puusta, muttei pystynyt. Hän vain kiljui ”apua, apua”, mutta kukaan ei tullut auttamaan.

Isoäidin kuvailema voimattomuus tuo mieleen toisen, nimenomaan juuri ohiolaiseen pikkuaupunkiin sijoittuvan elokuvan. Sellainen on Harmony Korinen esikoisohjaus Gummo (1997).

Absurdissa ja kummallisessa kulttipätkässä ei oikeastaan ole juonta. Kaupungin asukkaat vain vetelehtivät päivästä toiseen tornadon runtelemassa kaupungissa oudoissa episodeissa, joissa syödään spagettia likaisessa kylpyammeessa, painitaan tuolin kanssa ja metsästetään villikissoja.

Austin Bellamyn onnettomuus voisi olla kohtaus Gummosta. Outoja ja kauheita tapahtuu, ja muut seuraavat apaattisina vierestä. Eivät muutakaan voi.

Onneksi Austin Bellamy ei ole elokuvan hahmo. Onneksi hän selviää.