Putinin vihollisiin lukeutuva Garri Kasparov vetoaa Suomeen: ”Turistiviisumeita ei pidä antaa venäläisille lainkaan”

Ilta-Sanomat tapasi Vladimir Putinin ykkösvihollisiin kuuluvan Garri Kasparovin Liettuassa, jossa järjestettiin venäläisten oppositioaktivistien ja Putinin vastustajien Vapaan Venäjän kongressi.

Vilna, Liettua

Presidentti Vladimir Putinin vastaisen opposition yksi näkyvimmistä hahmoista on nykyisin shakkimestari Garri Kasparov, 59, joka joutui pakenemaan Venäjältä Putinin kiihtyvien sortotoimien vuoksi jo vuonna 2013.

IS tapasi Kasparovin perjantaina Vilnassa, jossa järjestettiin erityisesti Venäjän maanpaossa olevaa oppositiota yhdistävä Vapaan Venäjän kongressi.

Kasparovin ja kongressin pääviesti oli, että Euroopan ja koko maailman on tehtävä kaikkensa, jotta Ukraina voittaa sodan ja jotta Putinin valtajärjestelmä romuttuu Venäjän selkeän sotilaallisen tappion seurauksena.

Ukrainan auttamiseen liittyen Kasparovilla oli tiukka viesti myös Suomen johdolle.

IS kysyi Kasparovilta, mitä hänen mielestään Suomen pitäisi tehdä venäläisten viisumeiden myöntämisen ja rajoittamisen suhteen.

– Meidän ehdotuksemme on, että sodan aikana ei pidä olla minkäänlaista turismia. Ei Berliinistä ollut turismia Lontooseen vuonna 1942, joten myöskään nyt venäläisille ei pidä antaa turistiviisumeita lainkaan, Kasparov sanoi.

”Meistä” puhuessaan Kasparov tarkoittaa Venäjän toimintakomiteaa (Russian Action Commitee), joka perustettiin toukokuussa 2022 koordinoimaan Putinin vastustajien toimia. Kasparovin lisäksi toimintakomitean perustajajäseniin kuuluu niin ikään maanpaossa asuva ex-öljyoligarkki Mihail Hodorkovski, joka otti myös osaa Vilnan kongressiin, mutta vain etäyhteyden kautta.

Kasparovin mukaan turistiviisumeiden myöntämisen lopettaminen olisi keino havahduttaa venäläiset omaan vastuuseensa Putinin väkivaltakoneiston teoista.

– Turistiviisumeiden kielto auttaa, koska se luo lisää ongelmia maan (Venäjän) sisälle. Lisäksi se selittää vihdoinkin Moskovan ja Pietarin keskiluokalle, että sodasta on maksettava, Kasparov sanoi.

– On tärkeää herättää ymmärrystä siitä, että tämä sota ei ole vain jossain televisiossa, vaan se on sota, josta hekin joutuvat maksamaan.

Syyskuun alusta alkaen Suomi on päättänyt ottaa vastaan noin 500 viisumihakemusta venäläisiltä päivittäin. Puhtaasti turismia varten hakemuksia otetaan vastaan yhä noin sata ja erilaisten muiden syiden – kuten sukulaisuussuhde, työ tai opiskelu – perusteella otetaan sisään noin 400 hakemusta päivässä.

Kasparov ei kannata kuitenkaan viisumeiden täyskieltoa venäläisille.

– Täydellinen kielto pakottaisi jäämään Venäjälle myös heidät, jotka ovat Putinin valtakoneistoa vastaan. Sellaisilla ihmisillä täytyy olla yhä mahdollisuus muuttaa vapaaseen maailmaan, jotka ovat valmiita irrottautumaan Putinista, hän sanoi.

Garri Kasparovilla on nykyisin myös Kroatian kansalaisuus. Venäjällä hänet on julistettu ”ulkovaltojen agentiksi”.

Opposition toimintakomitealla on ehdotus, kuinka viisumeiden myöntäminen sodanvastaisille venäläisille voitaisiin järjestää jatkossa sitä varten, että he pääsevät muuttamaan pois Venäjältä.

– Ehdotamme, että heidän pitäisi allekirjoittaa esimerkiksi sähköisen viisumianomuksen yhteydessä julistus, jossa he sitoutuvat kolmeen asiaan. Heidän pitäisi myöntää, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan on rikollinen, että Vladimir Putinin valtakoneisto on laiton, ja sitoutua siihen, että he tunnustavat Ukrainan oikeuden itsenäisyyteen ja rajojensa täyteen koskemattomuuteen, Kasparov luetteli.

Kasparovin mukaan Putin on nyt ”tekemässä Venäjästä Pohjois-Koreaa”. Euroopan olisi siksi asetuttava ”virtuaalisen Etelä-Korean rooliin” eli tarjottava Putinin vastustajille mahdollisuutta vapauteen. Hänen mukaansa ihmisten liikkeen tulisi olla kuitenkin vain yhteen suuntaan – eli pois lähtevän olisi valittava Eurooppa eikä palattava enää Putinin aikana takaisin Venäjälle.

Euroopan pitäisi säilyttää yhteys Putinia vastustaviin venäläisiin myös sen vuoksi, että jos ja kun Ukraina voittaa sodan, siitä käynnistyy Venäjän sisäinen muuttumisprosessi, jossa juuri näitä ihmisiä tarvitaan, Kasparov korostaa.

Kasparovilla on nykyisin myös Kroatian kansalaisuus, ja hän asuu osan ajastaan Kroatiassa ja osan ajastaan Yhdysvalloissa New Yorkissa. Toukokuussa Venäjän oikeusministeriö listasi sekä Kasparovin että Hodorkovskin virallisesti niin kutsuttujen ”ulkovaltojen agenttien” listalle.

Kasparov sanoo nähneensä Euroopasta käsin nyt ikävän kehityksen, kun suuri osa venäläisiä it-asiantuntijoista on joutunut palaamaan viisumin jatkamisvaikeuksien vuosi takaisin Venäjälle. He olivat lähteneet Venäjältä pois kevään ja alkukesän aikana nimenomaan Putinin hyökkäyssodan vuoksi, mutta nykyisten viisumisäännösten vuoksi he eivät ole voineetkaan jäädä Eurooppaan.

– Arviolta noin puolet it-alan asiantuntijoista on joutunut palaamaan jo takaisin Venäjälle, ja nyt he ovat jälleen pakotettuja tekemään töitä Putinin valtakoneiston hyväksi, Kasparov arvioi.

Kasparovin arvion mukaan Venäjältä voisi lähteä pois muutamia satoja tuhansia venäläisiä, jos heidän muuttamistaan Eurooppaan helpotettaisiin. He olisivat korkeasti koulutettuja henkilöitä, joiden työpanos hyödyttää nyt Putinin taloutta. Heidän poistumisensa toimisi näin myös osaltaan jatkeena pakotteille.

– Tällaiseen ohjelmaan sisältyisi tietenkin myös provokaatioiden mahdollisuus. Mutta uskon, että asiaankuuluvat viranomaiset pystyisivät varmistamaan ihmisten taustat, Kasparov sanoi.

Vilnan kongressissa oli puhujien joukossa useita ministeri- ja kansanedustajatason poliitikkoja muun muassa Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Puolasta. Kasparov kertoi käyneensä heidän kanssaan tuoreita keskusteluja siitä, kuinka Euroopan kannattaisi muokata viisumipolitiikkaansa venäläisten osalta.

– Suomi on yksi läpikulkumaa venäläisille, joten olisi tärkeää, että myös Suomi liittyisi tähän mukaan, hän sanoi.

Kasparovilta kysyttiin kongressin käytävillä myös siitä, pitääkö hän mahdollisena, että Putin kohdistaisi seuraavan aggressionsa Baltian maita vastaan. Venäjän propagandamedia on viime aikoina uhonnut entistä suorempaan, että ”seuraava erikoisoperaatio” voisi kohdistua Baltian maiden lisäksi jopa Suomeen.

– Putinin armeija on nyt kiinni Ukrainassa, joten tuskin hän pystyy lähiaikoina tekemään mitään muita aggressiivisia tekoja.

– Tässäkin on tärkeää Ukrainan voitto. Mitä enemmän Ukrainaa autetaan sotilaallisesti, sitä vähemmän Naton sotilailla, kuten esimerkiksi Virolla, Latvialla, Liettualla tai Puolalla, on riskiä joutua sotatoimiin, Kasparov sanoi.