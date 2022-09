Kiovalaisesta pommisuojasta maailmalle ponnahtanut Amelia, 7, esiintyy Suomessa

Laulamista ja Frozen-elokuvaa rakastava ukrainalainen Amelia Anisovitsh, 7, on asunut äitinsä ja veljensä kanssa lähes puoli vuotta Puolassa.

Helsingissä esiintyy lauantaina erityinen nuori tähti. Kiovalainen Amelia Anisovitsh, 7, lauloi itsensä koko maailman tietoon maaliskuussa, kun video hänestä laulamasta Frozen-elokuvan hittikappaletta Let it gota kiersi Youtubessa ja maailman lehdistössä.

Moi, Amelia sanoo iloisesti suomeksi Espoon kulttuurikeskuksessa ja halaa. Hän rutistaa Tiikeri-pehmoleluaan ja nauttii kameralle poseeraamisesta. Suomeksi hän osaa myös sanat Tikru ja kiitos.

– Pidän Suomessa merestä ja pizza margheritasta. Mutta täällä on tosi kylmä, hän sanoo.

Lauantaina Amelia nousee Senaatintorin lavalle laulamaan tukitapahtumassa Ukrainalle. Hän esittää Let it gon puolaksi, ukrainaksi ja englanniksi ja viimeisenä Ukrainan kansallislaulun. Frozen ja etenkin sen loppu ovat hänen mukaansa ihania.

– Rakastan laulamista. Se on minulle niin kuin hengittämistä. Koska hengitän, niin myös laulan, Amelia sanoo.

– Mutta kyllä vähän jännittää.

Häntä ennen tapahtumassa esiintyvät muun muassa ulkoministeri Pekka Haavisto, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja Apulanta. Anisovitshien vierailua emännöivät tapahtuman järjestäjä Susanna Makaroff ja Reetta Rajala. Makaroff kertoo heidän saaneen perheeseen yhteyden Instagramin kautta.

ÄITI Lilija Anisovitsh kertoo tyttärensä laulaneen aina. Niin myös pommisuojassa Kiovassa, jossa he viettivät kahdeksan päivää hyökkäyssodan alettua.

Pommisuojassa Amelia lauloi, piirsi ja oli iloinen siitä, että koko perhe oli koolla. Lilija pelkäsi omien vanhempiensa puolesta, sillä he päättivät pysyä kodissaan. Sotilasalue oli lähellä, ja ensimmäisinä päivinä iskuja oli jatkuvasti. Pommisuojassa oli paljon ihmisiä, myös lapsia. Nuorin oli vasta kuukauden ikäinen.

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla joku latasi videon Amaliesta laulamassa Let it gota.

– Kun sain tietää siitä, sitä oli katsottu Youtubessa jo kaksi miljoona kertaa, äiti kertoo.

Hänen tunteensa ovat ristiriitaiset. Tytär pitää laulamisesta ja esiintymisestä ja se voi saada ihmisiä tukemaan ukrainalaisia, mutta tie yleisöjen eteen ei voisi kummuta kauheammista lähtökohdista.

– Olen iloinen, että hän saa nähdä kaiken tämän, hän sanoo.

– 390 lasta on kuollut Ukrainassa.

Unicefin mukaan ainakin 972 lasta on joko kuollut tai loukkaantunut hyökkäyssodan alettua. Se tarkoittaa keskimäärin yli viittä lasta joka päivä.

– Meillä on onnea, että emme asu Mariupolissa tai Harkovassa, jos sitä voi onneksi kutsua.

Lilija, Amelia ja perheen 15-vuotias isoveli ovat viettäneet Puolassa Varsovan lähettyvillä kohta puoli vuotta. Perheen isä, rumpali Roman ei saa lähteä Ukrainasta asevelvollisikäisten miesten tavoin. Perhe yrittää saada hänelle loppusyksylle kahden viikon esiintymisluvan Puolaan.

– Elän nyt sitä varten, Lilija sanoo.

Uudessa arjessa Amelia käy kiovalaista etäkoulua ja isoveli puolalaista koulua. Aiemmin verkkokaupan johdossa työskennellyt äiti yrittää löytää työtä, mutta se on vaikeaa, sillä työaikojen pitäisi joustaa. Uuden asunnon etsiminenkään ei ole helppoa. Varsovan vuokrien hinnat ovat nousseet.

Laulunopettaja Anna Grabowska tapaa Amelian suunnilleen joka toinen päivä. He ovat opetelleet kaksi Lilijan sanoittamaa laulua. Amelia on oppinut Grabowskalta myös puolaa.

– Hänen äänensä on upea, Grabowska sanoo.

Puolen vuoden aikana Amelia on käynyt Walesissa laulamassa ja esiintynyt puolalaisissa Ukraina-tukitapahtumissa. Amelia kaipaa äitinsä mukaan ikäistään seuraa.

Hän on silmin nähden iloinen saadessaan osallistua Espoon musiikkiopiston eskari-ikäisten kantelemuskariin Tapiolassa. Kielimuurista ei ole tietoakaan, vaan Amelia tarttuu keltaiseen kanteleeseen ja oppii nopeasti taputusten rytmit.

Amelia osallistui perjantaina eskari-ikäisten kantelemuskariin Espoon Tapiolassa.

Puolassa Amelia kysyy usein, miksi toiset lapset ovat niin onnellisia perheidensä kanssa, äiti Lilija sanoo.

– En tiedä, mitä sanoa siihen.

Kiovaan jäänyttä perhettä on kova ikävä.

Lilija ottaa esille entisen pomonsa, joka asui Butshassa. Hänet ja hänen 9-vuotias poikansa löydettiin kuolleina.

– Lasten kuolemassa ei ole mitään järkeä.

Lilija pyyhkii kyyneleitään monta kertaa, kun puhumme sodasta.

Tapiolalaisessa muskariluokassa eskarilaiset leikkivät musiikin tahdissa nauraen hippaa, eikä kontrasti Butshan tuhoille voisi olla räikeämpi.

– Tämän pitäisi olla heidän tulevaisuutensa, Lilija sanoo iloisiin lapsiin viitaten.

Emme ota Amelian kanssa puhuessamme sotaa esiin, mutta haastattelun lopuksi hän yllättäen sanoo:

– Suurin toiveeni on, että sota olisi ohi ja pääsisin omaan kouluuni Kiovaan.

Perheen 15-vuotias tahtoo myös takaisin vanhaan kotiin.

Lilija sanoo, ettei tulevasta voi sanoa. Tällä hetkellä turvallisimmalta tuntuu pysyä Puolassa, vaikka monet hänen tuntemansa perheet ovat palanneet Ukrainaan. Lilija on suunnittelut Kiovan-matkaa syksylle, mutta hän on ajatellut jättää lapset Puolaan. Kun he matkustivat loppukeväällä Kiovaan, talot tutisivat Venäjän ohjusiskuista.

