Miksi Venäjä on valloittanut Zaporizzjan ydinvoimalan? Nämä kolme seikkaa tekevät siitä strategisesti niin tärkeän

Merkittävin seikka ydinvoimalan hallinnassa on sen antama energia-ase.

Zaporizzjan ydinvoimala on ollut venäläisjoukkojen hallussa jo puoli vuotta.

Venäjä on pitänyt Euroopan suurinta ydinvoimalaa Zaporizzjassa Ukrainassa hallussaan paria päivää vaille puoli vuotta.

Venäjä miehitti Dneprin etelärannalla olevan voimalaitoksen 4. maaliskuuta.

Lue lisää: Zaporizzja aiheuttaa pelkoa: Nämä ovat pahimpia skenaarioita, mitä ydin­voimalan suhteen voisi tapahtua

Mikä tekee ydinvoimalasta Venäjälle niin strategisesti tärkeän kohteen? Asiantuntijat, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll sekä säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo löytävät kolme keskeistä seikkaa, miksi ydinvoimalan hallinta on niin tärkeää.

1. Energia-ase

Voimalassa on kuusi reaktoria, ja normioloissa se kattaa viidenneksen koko Ukrainan sähköntuotannosta. Vaikka tällä hetkellä käytössä on ilmeisesti enää yksi reaktori, kyse on kuitenkin Limnéllin mukaan merkittävästä energia-aseen käytöstä: kelit kylmenevät ja talvi lähestyy, jolloin sähköä ja lämmitysenergiaa tarvitaan enemmän.

Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll sanoo, että Zaporizzjan ydinvoimalan hallitsijalla on paikallinen energiaherruus.

– Sillä on iso strateginen merkitys, kuka ydinvoimalaa hallitsee. Kun puhutaan Zaporizzjan lähitulevaisuudesta, puhutaan koko sen alueen sodankäynnin kannalta tärkeistä asioista. Energia-ase on sitä sotaa alempaa keinojen käyttöä yhdessä informaatiosodankäynnin kanssa, Limnéll sanoo.

Routamo sanoo, että Ukraina on irtautunut Venäjältä tulevista sähköverkoista, joten Zaporizzja tuottaa kipeästi tarvittua sähköä etenkin Venäjän miehittämille alueille Etelä- ja Kaakkois-Ukrainassa.

2. Venäjä onnistunut edes jossakin

Venäjä ei ole ollut sodankäynnissään kovin menestyksekäs, joten Limnéllin mukaan Zaporizzjan ydinvoimalan hallinta puolen vuoden ajan on Venäjälle merkki siitä, että he ovat onnistuneet edes jossakin.

– Venäjällä on pystyttävä tuottamaan hyviä uutisia, ja tämä on yksi mahdollisuus osoittaa onnistumista. Kun puhutaan sodasta, mielikuvat ja tarinat ovat tärkeitä, ja ne leviävät tehokkaasti eri informaatiokanavissa, Limnéll sanoo.

– Lisäksi koko maailman huomio on Zaporizzjassa, ei pelkästään Euroopan, Venäjän tai Ukrainan. Koko maailma seuraa pelonsekaisinkin tuntein, kun taisteluja käydään Euroopan suurimman ydinvoimalan läheisyydessä ja mitä siitä voi seurata, Limnéll jatkaa.

3. Suojakilpi Ukrainan iskuille

Venäjä käyttää härskisti ja kylmänviileästi ydinvoimala-aluetta myös suojakilpenä omille joukoilleen Ukrainan iskuja vastaan.

Tuskin Ukrainakaan on kovin innokas keskittämään raskaita iskuja ydinvoimala-alueelle, sillä riski laajamittaiseen ydinonnettomuuteen on liian suuri.

– Kun puhutaan ydinvoimala-alueesta sotatoimien keskeisenä alueena, niin kyllähän järkikin niin jo sanoo. Oli toiminnassa sitten kuinka monta reaktoria tahansa, Limnéll sanoo.

Zaporizzjan ydinvoimala toimii suojakilpenä venäläissotilaille.

Routamo lisää, että nykyaikaiset ydinvoimalaitokset on varsin hyvin suojattu luonnonoloja kuten maanjäristyksiä tai terroristi-iskuja vastaan.

– Laajamittaista sotaa vastaan niitä ei ole kuitenkaan suojattu. Jos reaktori ja suojarakenne vaurioituisivat, ydinvoimalasta voisi tulla merkittäviä radioaktiivisten aineiden päästöjä. Se toimii tiettynä pelotteena puolin ja toisin. Jos Venäjä haluaa pitää miehittämänsä alueet ydinvoimalan lähellä asuinkelpoisina, se ei halua ydinvahinkoa. Ja jos Ukraina haluaa saada alueet takaisin omaan käyttöönsä, se ei pysty iskemään ydinvoimala-alueelle laajamittaisesti, Routamo miettii.

Routamo korostaa, että Zaporizzjan ydinvoimala on paljon turvallisempi kuin Tshernobyl aikoinaan. Samanlaista laajaa ydinkatastrofia kuin Tshernobylin reaktorin räjähtäessä keväällä 1986 ei tulisi edes pahimmassa tapauksessa.

– Sellaiset puheet ovat liioiteltuja, että koko pohjoinen pallonpuolisko saastuisi, Routamo rauhoittelee.

– Zaporizzja tarvitsee merkittävää tuhoa, jotta isoon uhkaan päästäisiin.

Se iso uhka on Routamon mukaan se, että suojaustoimia kuten sisälle suojautumista voitaisiin tarvita 100–200 kilometrin alueella, ja ne pitoisuudet, joissa pitäisi pitkäaikaisesti välttää asumista, liikkumista ja oleilua rajoittuisivat vain muutaman kilometrin säteelle ydinvoimalasta.

Zaporizzjan ydinvoimala on paljon turvallisempi kuin Tshernobyl. Pahimmassakaan tapauksessa Zaporizzjasta ei tulisi sellaista ydinkatastrofia kuin Tshernobylin räjähdyksessä 1986.

– En näe sen suuruista onnettomuutta mahdolliseksi kuin Tshernobylissä tapahtui. Välittömiä terveysvaikutuksia tai ihmishengen uhkaa ei pitäisi olla ollenkaan laitoksen ulkopuolella. Suuren päästön aikana laitoksen sisällä ja laitosalueella säteilytasot voivat olla erittäin korkeita, Routamo sanoo.

Routamo sanoo, että epäsuotuisten tuulten vaikutuksesta Suomeenkin voisi tulla paikallisia pieniä laskeumia ja kehotus välttää sienten, marjojen, riistan tai kalan syöntiä voitaisiin hetkellisesti antaa.

– Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Jos pieni laskeuma Suomeen tulisi, sitten elintarvikkeiden pitoisuuksia mitattaisiin ja toimittaisiin sen mukaan, Routamo sanoo.

Lue lisää: Mitä Zaporizzjan ydin­voimalan tulittamisesta voi seurata? Asiantuntija kertoo mahdollisista skenaarioista

Lue lisää: Tatjana, 48, työskenteli Zaporizzjan ydinvoimalassa, kunnes hän päätti paeta – ”Koko kaupunki pelkää henkensä puolesta”

Lue lisää: Infosodan asiantuntija varoittaa: Venäjä saattaa kohta antaa hälyttäviä viestejä iskusta Zaporizzjan ydinvoimalaan