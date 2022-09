Jimmie Åkesson joutuu aina vain uudestaan selittämään, miksi ruotsidemokraattien jäsenkunnassa on rasisteja ja uusnatseja, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ruotsi äänestää valtiopäivävaaleissa sunnuntaina 11. syyskuuta. Mielipidekyselyjen perusteella maan toiseksi suosituin puolue vaalien alla on ruotsidemokraatit eli SD. Se on vetänyt puoleensa erityisesti maltillisen kokoomuksen äänestäjiä.

Maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit ovat jo raottaneet ovea hallitusyhteistyölle SD:n kanssa vaalien jälkeen. Nykyisen pääministeripuolueen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson puolestaan sulkee edelleen pois SD-yhteistyön.

SD:n salonkikelpoisuus siis lähenee, mutta puolueella on yhä edelleen suuria vaikeuksia irrottautua äärioikeistolaisesta taustastaan. Tutkimuslaitos Acta Publica julkaisi 25. elokuuta raportin, jonka mukaan eri puolueiden ehdokaslistoilla valtiopäivävaaleissa on kaikkiaan 289 äärioikeistolaiseen ja uusnatsistiseen ajatteluun kytkettävissä olevaa kandidaattia. Heistä 214 on SD:n ehdokkaita.

Tai oli. Ainakin yksi ehdokas on jo eronnut puolueesta ja luopunut ehdokkuudestaan, kun Expressen kertoi hänen marssineen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen riveissä vappumielenosoituksessa vuonna 2017. Sama mies on lehden mukaan ylistänyt verkossa Adolf Hitleriä ja Vladimir Putinia.

SD:n puheenjohtajan Jimmie Åkessonin mielestä Acta Publican raportti on väärin tutkittu.

– Vanhat vasemmistoekstremistit ovat kirjoittaneet tämän raportin, sanoi Åkesson yleisradioyhtiö SVT:lle.

– Raportti käsittelee sitä, mitä kirjoja on luettu 90-luvulla, missä juhlissa on käyty, mitä lehtiä on luettu ja mitä Facebook-ryhmiä on seurattu. Tämä ei ole vakavasti otettavaa (tutkimusta).

Joka kerta sama juttu. Åkesson puolustautuu ja selittelee sitä, miksi hänen puolueensa jäsenistö on sellaista kuin on.

Åkessonilta kysyttiin SVT:n ohjelmassa myös sitä, millaista hallitusta hän odottaa Ruotsiin vaalien jälkeen. Puoluejohtaja kertoi haluavansa istua samaan porvarihallitukseen maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa. Entä kuka olisi pääministeri?

– Minähän olen itse asettanut itseni tämän keskustelun keskiöön. Jos siis saan päättää, niin minusta. Vakavasti puhuen: on tärkeämpää keskustella siitä, mitä seuraava hallitus tekee kuin siitä, miltä se näyttää.

Porvarihallitus, jossa SD on mukana – se olisi valtava poliittinen mullistus Ruotsissa, ja Åkessonin unelma. Menneisyyden haamut väistyisivät vihdoinkin puolueen takaa.

Kulttuuriantropologi Tapio Tamminen on kuvannut ruotsalaisen äärioikeiston juuria kirjassaan Kansankodin pimeämpi puoli (Atena 2015).

Tammisen mukaan SD:n perustajien tärkeimmät ideologiset oppi-isät olivat ruotsalaisia: rotuhygieenikko Herman Lundborg ja Uppsalan yliopiston äärioikeistolainen valtio-opin professori Rudolf Kjellén.

Näiden herrojen äärikansallinen aate on vanhempaa kuin Saksan natsipuolueen. Tamminen kertoo kirjassaan, että Kjellén käytti käsitettä ”kansallissosialismi” ensimmäisen kerran jo vuonna 1910, kauan ennen kuin se vakiintui käyttöön Saksassa.

Lundborgin ajatukset sen sijaan sijoittuvat keskeiselle paikalle rasismin aatehistoriaan. Tämä geneetikko, psykiatri ja antropologi valittiin Uppsalan rotubiologisen instituutin johtajaksi vuonna 1922. Lundborgin tutkimukset ja kirjoitukset johtivat suoraan eugeniikkaan, ”arvottomina” pidettyjen ihmisten sterilisaatioihin – ja natsi-Saksassa holokaustin kauhuihin.

” Tätä perintöä SD:n on vaikea karistaa harteiltaan, varsinkin kun monet sen poliitikot ovat esittäneet rasistisia ja muukalaisvihamielisiä kannanottoja.

Ruotsidemokraattien tunnuslauseena oli vielä 1990-luvulla Bevara Sverige Svenskt (suom. pidetään Ruotsi ruotsalaisena). Ajatus juontaa suoraan juurensa ihmisten luokittelemiseen ”rodun”, uskonnon, kansallisuuden, kulttuurin ja muun pintasilauksen perusteella. Arvokkaisiin ja arvottomiin.

Tätä perintöä SD:n on vaikea karistaa harteiltaan, varsinkin kun monet sen poliitikot ovat yhä edelleen esittäneet rasistisia ja muukalaisvihamielisiä kannanottoja huolimatta puolueen virallisesta ”nollatoleranssista” ääriajattelulle. Ruotsissa viime joulukuussa julkaistussa Novuksen kyselyssä joka toinen vastaaja kertoi pitävänsä SD:tä rasistisena puolueena.

SD:n vakavin yritys puhdistautua jatkuvista syytöksistä on niin sanottu valkoinen kirja puolueen historiasta. Kesällä julkaistu ensimmäinen osa kattaa vuodet 1988–2010, puolueen perustamisesta ensimmäisiin menestyksekkäisiin valtiopäivävaaleihin.

Kirja sai aluksi myönteisen vastaanoton, vaikka se ei tuonut esille paljonkaan uutta. Selväksi tuli, että puolueen nykyiset johtohahmot ovat kasvaneet kovassa, kansallismielisessä miljöössä, jossa vaikuttivat muun muassa tunnetut natsit Gustaf Ekström ja Anders Klarström.

Elokuussa kävi ilmi, että valkoisen kirjan tekijäksi valittu aatehistorioitsija Tony Gustafsson liittyi ruotsidemokraattien jäseneksi vuonna 2017. Se ampui alas puoluejohdon väitteen Gustafssonista puoluepoliittisesti riippumattomana tutkijana.

SD on vastannut kritiikkiin kovin sanoin ja vaatinut myös muita puolueita selvittämään omaa menneisyyttään.

Ruotsidemokraattien vaalijuliste Tukholmassa 30. elokuuta.

Mutta miksi SD on taustastaan huolimatta pystynyt lisäämään kannatustaan vaalikausi vaalikaudelta?

Syynä on tuskin se, että ruotsalaiset jotenkin tykkäisivät natsismista tai haluaisivat elää fasistivaltiossa, analysoi Johan Hakelius artikkelissaan Fokus-lehdessä. Syynä on Hakeliusin mukaan se, että Ruotsin muut puolueet ovat hoitaneet maan asioita niin surkeasti. Ruotsissa on oikeuslaitos, joka on voimaton rikollisuuden edessä. Hallitsemattoman maahanmuuton seuraukset ovat johtaneet segregaatioon ja muihin ikäviin ilmiöihin. Kunnat ovat rahavaikeuksissa, hoitojonot ovat pitkiä, sähköverkko ei pysty palvelemaan käyttäjiä ja maanpuolustus ajettiin alas ennen Euroopassa alkanutta sotaa. Ja niin edelleen.

Tämän kaiken ovat saaneet aikaan Ruotsin poliittiset puolueet, kukin vuorollaan, eri hallituksissa. Muut paitsi SD.

”Ei ole kysymys mistään sen vaikeammasta. Ei ole mitään mysteeriä. Ruotsidemokraatit kasvaa, koska muut ovat pelanneet itsensä ulos. Ne yrittävät nyt korjata asioita, mutta useimmiten lopputulos on väkisin puserrettu ja sekava”, Hakelius kirjoittaa.

Ehkä on tosiaankin aika katsoa, mitä SD saisi aikaan hallitusvastuussa. Åkesson on itse sanonut, että hän olisi mielellään oikeusministeri. Hänen unelmansa voi toteutua. Mutta ei ehkä vielä näiden vaalien jälkeen. Vasta sitten, kun loputkin Hitlerin ja Putinin ihailijat ymmärtävät lähteä puolueesta ja flirttailu rasismin ja uusnatsismin kanssa loppuu.