Perheenisä Grigori pelastui täpärästi Etelä-Ukrainan tulimerestä – kiittää hengestään koiraa, joka haukkui juuri oikealla hetkellä

Ukrainalainen insinööri ja perheenisä kertoo, millaista on sodan todellisuus etelärintaman tulimeressä.

Odessa

Grigori Andrushko uskoo, että Javelina pelasti hänen henkensä.

Ukrainalaissotilaat olivat nimenneet koiran amerikkalaisen panssarintorjuntaohjuksen mukaan. Se oli yksi niistä lukemattomista kotieläimistä, joita sodan autioittamissa kylissä pyörii.

Sotilaita kävi koira sääliksi. He jakoivat sille omaa ruokaansa. Eräänä heinäkuisena päivänä Javelina maksoi huolenpidon takaisin.

Andrushko oli juuri aloittanut vahtivuoronsa etulinjassa Mykolajivin rintamalla Etelä-Ukrainassa. Hänen asemansa oli penkereellä kulkevan tien takana. Noin kilometrin päässä olivat venäläisten asemat. Niiden takana oli panssarivaunuja, joiden tykinkantama on useita kilometrejä.

Javelina oli lähellä. Äkisti se alkoi haukkua.

– Kun tankki ampuu kohti, sitä ei kuule. Raketinheittimen laukauksen kuulee, Andrushko sanoo.

– Mutta koira kuulee sen. Se tuli luoksemme ja alkoi haukkumalla kertoa, että nyt on ongelma.

Javelina-koira saattoi pelastaa Grigori Andrushkon hengen.

Andrushko syöksyi valkoisten hiekkasäkkien reunustamaan poteroonsa. Samassa jysähti.

Ammus osui alle 50 metrin päähän. Andrushkon käteen pureutui sirpaleita, mutta hän ei edes huomannut asiaa, kun toinen räjähdys kuului hänen takaansa sieltä, missä hänen toverinsa oli juuri palaamassa lepopaikalle.

Andrushko lähti juoksemaan häntä kohden.

Grigori Andrushko, 48, ei olisi koskaan voinut kuvitella, että Venäjä aloittaa sodan Ukrainaa vastaan.

– Äitini on venäläinen, isäni ukrainalainen. Minä olen ukrainalainen. Sisareni asuu Venäjän Volgogradissa, hän sanoo.

Andrushkon isä oli eversti Neuvostoliiton armeijassa. Ukrainan itsenäistyessä 1991 perhe asettui isän kotimaahan.

Andrushko ei koskaan saanut sotilaskoulutusta, mitä nyt joskus kävi isänsä kanssa ampumassa. Hänestä tuli insinööri. Ennen sotaa Andrushko johti turvallisuus­teknologian kehitystä suuressa turva-alan yrityksessä Kiovassa.

Grigori Andrushko oli johtaja turvallisuusalan yrityksessä ennen sotaa.

Helmikuun lopussa Andrushko alkoi aavistella, että sota saattaa todella syttyä. Hän vei vaimonsa ja kaksi tytärtään vapaa-ajan asunnolleen Kiovan ulkopuolelle.

Se osoittautui virheeksi. Andrushkon datsha sijaitsee Lytvynivkassa, Valko-Venäjältä Kiovaan johtavan tien varressa. Lähellä on Hostomel, jonka lentokentän venäläiset pyrkivät valloittamaan heti sodan ensitunteina 24. helmikuuta.

Andrushko kuuli räjähdykset ja näki datshansa ikkunasta, kuinka venäläiset MiG-hävittäjät ja helikopterit lensivät matalalla kohti Hostomelia. Seuraavana päivänä kylän kaduilla oli jo venäläisten sotilasajoneuvoja.

– Autoimme armeijaa tuhoamaan sillan kylässä. Jos emme olisi tuhonneet sitä, venäläiset olisivat voineet edetä nopeasti Kiovaan. Kun Ukrainan armeija vetäytyi sillalta, Lytvynivka ja ympäröivät alueet vallattiin. Minä pysyin siellä, koska perheeni oli sillan toisella puolella, Andrushko kertoo.

Andrushko eli perheensä kanssa kaksi viikkoa miehityksen alla. Vain reilun 20 kilometrin päässä Butshassa venäläismiehittäjät ryhtyivät hirmutekoihin, mutta Lytvynivkassa he jättivät siviilit rauhaan.

Vihdoin 8. maaliskuuta Andrushkon perhe pääsi pakenemaan. He kömpivät yli tuhotun sillan ja nousivat toisella puolella odottaviin evakuointikyyteihin.

– Seuraavana päivänä ystäväni vei perheeni Ternopilin alueelle, josta he jatkoivat matkaa Puolaan ja sitten Ranskaan. Minä liityin armeijaan.

Grigori Andrushko pakeni perheineen miehitetystä Lytvynivkasta yli sillan, jonka räjäyttämisessä hän auttoi.

Grigori Andrushko huomasi vasta taistelutoverinsa luokse saavuttuaan, että oli itsekin vakavasti haavoittunut. Sirpaleiden silpoma käsi vuoti verta. Räjähdyksen paineaalto oli saanut pään soimaan. Jalkaakin särki. Se oli osunut johonkin kipeästi, kun Andrushko hyppäsi poteroon.

Sotilaat ilmoittivat radiolla tarvitsevansa apua haavoittuneiden hoitoon. Lääkintämiehet veivät haavoittuneet turvaan. Heidät kuljetettiin kenttäsairaalaan Mykolajivin kaupunkiin, jossa Andrushko oli kaksi viikkoa. Sen jälkeen hänet siirrettiin sairaalaan Odessaan.

Tankin tulituksessa kuoli yksi Andrushkon taistelutovereista.

– On vaikeaa menettää ystäviä, joiden kanssa syö, työskentelee, nukkuu. Se on hyvin vaikeaa psykologisesti, Andrushko sanoi.

– Yksi tovereistani kuoli käsiini. Se oli pelottavaa.

Andrushko on edelleen hoidossa Odessassa. Räjähdyksen aiheuttamat kuulo-ongelmat ovat jo häipyneet, mutta hänen kävelynsä on edelleen vaivalloista.

Grigori Andrushko on hoidossa sairaalassa Odessassa.

Andrushkon oikeaan jalkaan muodostui suuri sisäinen verenvuoto, joka tulehtui. Se on jouduttu leikkaamaan useaan kertaan. Nyt Andrushko odottaa leikkausta, jossa osa hänen reisivaltimostaan vaihdetaan.

Myös henkinen toipuminen on kesken. Elokuun lopun helteissä kylpevässä Odessassa sota näkyy vain vähän, mutta Andrushko ei pääse pakoon kokemaansa.

– Nukun vain 2 tai 2,5 tuntia yössä.

Leikkauksen jälkeen Andrushkoa odottaa kuntoutus. Hänen paluustaan rintamalle päättää lopulta sotilaskomitea.

– Haluan mennä takaisin. Siellä ovat ystäväni. Tai he ovat enemmän kuin ystäviä, veljiä, Andrushko sanoo.

– Koko Ukraina on yksi suuri perhe. Putin ei ymmärrä, mitä hän teki. Hän halusi tuhota kansakuntamme, mutta me yhdistyimme. Olemme kaikki veljiä ja siskoja, autamme toisiamme.

Ukrainan armeijalla on nyt pulaa sekä miehistä että aseista. Vapaaehtoisia kyllä riittää, mutta kaikkia ei ehditä kouluttaa tai kyetä aseistamaan.

Andrushko ei osaa sanoa, miksi juuri hänet, 48-vuotias perheenisä, kelpuutettiin riveihin. Hän arvelee, että hänen turvallisuusalan asiantuntemuksellaan saattoi olla osansa. Palvelusaikanaan hän kehitti laitteen, jolla matkapuhelinten signaalia kyettiin peittämään.

Grigori Andrushkon taistelunimi on Samurai. Hän sai sen, koska koulutuksen alussa hänellä oli rynnäkkökiväärin tilalla lapionvarsi.

Andrushkon pataljoona siirrettiin nopeasti Mykolajiviin, lähelle eteläistä rintamalinjaa. He olivat kaupungissa kuukauden ja saivat samalla pikakoulutuksen rintamalle. Andrushko oppi käyttämään AK-47-rynnäkkökivääriä ja M72-kertasinkoa, joka on myös suomalaisille reserviläisille tuttu ase.

Toukokuussa pataljoona lähetettiin taisteluihin.

– Olin kaksi viimeistä kuukautta rintamalla yhtäjaksoisesti. Vasta nyt osa pataljoonastamme meni Kiovaan rotaation ja täydennettäväksi. Meillä on ollut paljon tappioita, Andrushko sanoo.

Joukot kaivautuivat Mykolajivin alueen kiviseen maahan.

– Olimme venäläisistä lähimmillään noin kilometrin päässä. Näimme heidät kiikareilla. He tykittivät asemiamme koko ajan tykeillä, tankeilla, raketinheittimillä. Tulta tuli joka tunti tai joka toinen tunti.

Andrushkon mukaan venäläisillä on sekä mies- että aseylivoima.

– Meillä on yksi raketti heidän kymmentä vastaan. He eivät anna sotilaidemme nukkua. Se on psykologisesti raskasta.

Andrushkon mukaan venäläiset käyttivät rintamalla myös napalmia ja fosforia. Hän näyttää puhelimeltaan videon, josta taivaalta sataa hopeisia valojuovia.

Venäläiset pyrkivät vaikuttamaan ukrainalaisiin erityisesti tulen määrällä. Andrushkon mukaan se ei ollut erityisen tarkkaa.

Venäläisten käyttämä kalustokaan ei ollut viimeistä huutoa. Andrushko kertoo pataljoonansa havainneen muun muassa T-62-panssarivaunuja, jotka lähes kaikki muut maat ovat jo poistaneet käytöstä.

Yhdysvaltain ja Britannian lahjoittamat pitkän kantaman Himars-raketinheittimet toivat hetken helpotuksen. Ukrainalaiset tuhosivat niiden avulla venäläisten asevarastoja.

– Joskus tunsimme sen jälkeen muutaman päivän ajan, että tulitus väheni.

Grigori Andrushko taistelutovereineen siellä jossain. Ryhmällä on aseenaan lava-autoon kiinnitetty konekivääri.

Heinä–elokuussa ukrainalaiset joukot onnistuivat puskemaan rintamalinjaa parikymmentä kilometriä taaksepäin Mykolajivin suunnalla. Andrushkon pataljoona vapautti kylän, jonka kellareissa sotilaat yrittivät nukkua tulituksen keskellä.

Pelkäsitkö kuolemaa?

– Ehkä ensimmäisten päivien ajan. Sen jälkeen sitä ei ajattele. Sitä ajattelee vain ihmisiä Mykolajivissa, lapsia Odessassa. Kun ymmärtää, ketä puolustaa, kuolemaa ei ajattele. Haluaa vain karkottaa nopeasti vihollisen maastamme.

Tapoitko venäläisiä?

– Kyllä.

Millä aseilla?

– Rynnäkkökiväärillä ja raketinheittimellä.

Miltä tuntui tappaa toinen ihminen?

– En tuntenut mitään.

Eikö toisen ihmisen tappaminen tunnu pahalta?

– En näe heitä ihmisinä. He tulivat tähän maahan tappamaan maanmiehiäni, lapsiani, perheenjäseniäni. Näin, mitä tapahtui Butshassa, Irpinissä ja Hostomelissa. Sen jälkeen en enää pidä venäläisiä ihmisinä. En tiedä, mitä he ovat.

