Ukrainassa koulut alkavat ensi kertaa Venäjän hyökkäyksen jälkeen – lähiopetuksen edellytyksenä on koulusta löytyvä ilmaiskuilta suojaava bunkkeri

Erityisjärjestelyistä huolimatta kouluun riittää innokkaita palaajia: "Haluaisin vain elää tavallista elämää kahden koronavuoden ja kuuden sotakuukauden jälkeen".

Ukrainan kaikista noin 23 000 koulusta noin puolessa on käytössä väestönsuojatilat.

Rehtori Myhailo Aliohin viimeistelee Kiovassa maanalaisessa bunkkerissa sijaitsevaa tilaa muutama päivä ennen torstaina käynnistyvää kouluvuotta. Suoraan yläpuolella olevan koulun käytävät ovat yhä siivoamatta ja maassa lojuvat laukut muistuttavat yhä edellisestä koulupäivästä, joka pidettiin helmikuun 23. päivänä.

Tuon päivän jälkeen koulunkellot hiljenivät, ja hiljaisuuden täyttivät Venäjän hyökkäyssodasta kertoneet varoitussireenit. Aliohin toivoo, että koulua tavanomaisesti käyvästä yli 450 oppilaasta noin kolmannes palaisi takaisin opintielle, kun koulut avautuvat ensimmäistä kertaa sitten sodan alkamisen.

Ikkunaton kellaritila on koruton. Se oli ennen pukuhuone, mutta nyt sen on tarkoitus toimia väestönsuojana ilmaiskujen varalta. Vaikka taisteluja käydään Kiovasta katsottuna kaukana idässä ja etelässä Venäjän vetäydyttyä pääkaupungin liepeiltä huhtikuussa, on Venäjä tehnyt ilmaiskuja pääkaupunkiin myös kesän aikana.

– Koulun henkilökunta tuo lapset välittömästi sireenin soidessa tänne kellariin riippumatta siitä, mitä heillä on kesken. Opetusta jatketaan suojassa niin tavanomaisesti kuin se on mahdollista, Aliohin kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Kiovassa arviolta yhteensä 132 000 oppilasta aloittaa torstaina syyslukukauden.

Sodan jatkuessa myös Kiovan kouluissa arki näyttää erilaiselta. YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan Ukrainasta on paennut helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana yli kaksi miljoonaa lasta, joten kaikki entiset luokkakaverit eivät välttämättä ole paikalla. Samaan aikaan maan sisäisesti paossa olevia lapsia on Unicefin arvion mukaan kolme miljoonaa, joten kaukana rintamalinjasta sijaitsevassa Kiovassa koulun voi aloittaa moni toiselta paikkakunnalta paennut.

Aliohinin koulussa ensimmäiseen koulupäivään on varauduttu kahdella suunnitelmalla. Koulupäivä järjestetään joko koulurakennuksessa maan päällä tai koulun kellaritiloissa, jos sireeni soi – kuten se tavanomaisesti soi päivittäin.

Ensimmäisen ja viimeisen luokan oppilaat osallistuvat uudistetun koulun avajaisiin uuden lukuvuoden aattona Butshassa 31. elokuuta 2022.

– Ei ole poissuljettua, että symbolisiin päivämääriin kovasti kiintynyt vihollisemme koettaisi hyödyntää tätä tilaisuutta, Aliohin sanoo.

Ulkona tapahtuvista asioista riippumatta opettajat pyrkivät tekemään bunkkeritilasta lapsille turvallisen tuntuisen leikin ja laulun kautta.

– Oppilaat viettävät joka tapauksessa paljon aikaa maan alla tänä vuonna, rehtori sanoo.

Bunkkeritiloissa on hätätapausten varalta riittävästi ruokaa ja vettä kahdeksi vuorokaudeksi. Lisäksi tiloissa on lääkintähenkilökuntaa ja psykologi käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina.

– En olisi koskaan voinut kuvitella tällaista todellisuutta, mutta tätä me nyt elämme, Aliohin toteaa.

Ukrainan kaikista noin 23 000 koulusta noin puolessa on käytössä väestönsuojatilat, ilmenee maan opetusministeriön selvityksestä. Suojatilat vaaditaan, jotta lähiopetusta voidaan järjestää. Bunkkerittomat koulut käynnistyvät etäopetuksessa.

Samoin etäopetuksessa ollaan niissä noin 2 000 koulussa, jotka ovat vaurioituneet sodassa.

– Lähellä rintamaa ollaan myös täysin virtuaaliopetuksen varassa. Lähiopetus ei ole näillä alueilla mahdollista, opetusasiamies Serhi Gorbatshov sanoo.

Kiovalaisessa kahvilassa kavereitaan tapaamassa oleva 16-vuotias Polina vakuuttaa, että hän palaa koulunpenkille erityisjärjestelyistä huolimatta innokkaasti.

– Olen paremmassa suojassa koulussa, jossa meidät ohjataan suojaan organisoidusti.

– Haluaisin vain elää tavallista elämää kahden koronavuoden ja kuuden sotakuukauden jälkeen, hän sanoo.

Opetusasiamiehen selvityksen mukaan vanhemmat vaikuttavatkin olevan oppilaita huolestuneempia koulun jatkumisesta lähiopetuksessa.

Huolimatta koulunkäynnin turvallisuuteen liittyvistä peloista pääkaupungissa asuva Julija Shatravenko-Sokolovitsh on päättänyt laittaa 7-vuotiaan tyttärensä takaisin koulunpenkille.

– En voi riistää lapseltani sosiaalisia suhteita, hän sanoo ja vakuuttaa uskovansa Ukrainan armeijan kykyyn suojella koululaisia viholliselta.

– Minulle antaa toivoa se, että olemme nyt palaamassa enemmän tai vähemmän kohti normaalia arkista elämää.