Kyse on maan historian suurimmasta takavarikosta.

Saudi-Arabian viranomaiset kertovat takavarikoineensa lähes 47 miljoonaa amfetamiinipilleriä, jotka salakuljetettiin maahan jauhokuljetuksen seassa, muun muassa BBC raportoi. Kyse on maan historian suurimmasta huume­takavarikosta.

Maan turvallisuusjoukot seurasivat lähetystä, joka saapui Riadiin varastoitavaksi. Kuusi syyrialaista ja kaksi pakistanilaista pidätettiin varastoon tehdyn ratsian yhteydessä.

Saudi-Arabia on Captagon-tuotenimellä myytyjen amfetamiinitablettien suurin markkina-alue. Captagon, joka on tyypillisesti sekoitus amfetamiinia, kofeiinia ja erilaisia muita aineita, on raportoidusti yksi suosituimmista huumeista Persianlahden varakkaan nuorison keskuudessa.

Vuonna 2021 julkaistun Foreign Policyn artikkelin mukaan ”tylsyys ja sosiaaliset rajoitukset” sekä helppo saatavuus ovat syyt Captagonin suosioon Saudi-Arabiassa. Captagonia ovat käyttäneet myös Syyrian sisällissodan taistelijat, joiden mukaan huume hillitsee pelkoa taisteluiden keskellä.

Huumeiden salakuljetuksesta voi saada Saudi-Arabiassa kuolemantuomion, tosin väkivallattomista huumausainerikoksista määrättyjen teloitusten täytäntöönpano keskeytettiin vuonna 2021.

Viranomaiset eivät kertoneet, mistä takavarikoidut pillerit olivat peräisin. Suurimman osan Persianlahdella takavarikoiduista Captagon-pillereistä uskotaan kuitenkin tulevan Syyriasta ja Libanonista.