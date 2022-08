Pekka Toveri arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen valtavaa riskiä – ”Venäläisillä on siihen ollut varaa”

Ukrainan sodanjohdon on täytynyt varmistaa huolellisesti, että sen vastahyökkäys ei epäonnistu kohtalokkaasti. Se ei saa avata Venäjälle hyökkäysväylää kohti Odessaa.

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri kiistää mahdollisuuden, että Ukraina antaisi valttikortteja Venäjän käteen.

– En jaksa uskoa sitä, vaikka perinteisesti sanotaan, että paras hetki hyökätä on silloin, kun on torjuttu vastustajan hyökkäys. Silloin se on lamaantunut, kärsinyt tappioita ja heikossa moraalissa, ex-tiedustelupäällikkö Toveri sanoi tiistaina ISTV:n Ukraina-studiossa.

– Ukraina haluaa välttää suuria tappioita. Jos tappiot tulevat kohtuuttoman isoiksi, hyökkäys varmasti keskeytetään.

Toverin mukaan Ukrainalla on suhteellisen vähän hyökkäykseen irrotettavaa tuoretta taisteluvoimaa. Sen hukkaaminen rintamahyökkäyksessä ei ole sille mahdollista.

– Venäläisillä on siihen ollut varaa, mutta ei ukrainalaisilla.

Ex-tiedustelukenraali on nähnyt arvioita, joiden mukaan Venäjä on sijoittanut Dneprin pohjoispuoliselle Hersonin alueelle noin 20 pataljoonan taisteluosastoa eli toistakymmentätuhatta sotilasta. Ne ovat tosin taisteluissa kuluneita joukkoja.

Toveri päätteleekin, että Venäjällä ei riitä tuoretta voimaa iskeä vastaan, vaikka siihen aukeaisi mahdollisuus.

Ukraina ampui BM-27 Uragan -raketinheittimellä Donetskin alueella 27. elokuuta.

– Vaikka (Ukrainan) hyökkäys pysähtyisi, Venäjällä ei ole edellytyksiä jatkaa hyökkäystä Odessan suuntaan.

Kaikesta huolimatta Ukraina otti suuren riskin, kun se käynnisti vastahyökkäyksensä eteläisellä rintamalla Hersonin alueella tiistain vastaisena yönä.

Venäjän tähtäimessä on sodan alusta lähtien ollut strategisesti tärkeä Odessan kaupunki. Se sijaitsee Mustanmeren rannalla vain noin 150 kilometrin päässä Hersonista ja on Ukrainan ulkomaankaupan henkireikä.

Ukrainan vastahyökkäyksen etenemisestä ei ole toistaiseksi saatu kuin niukkoja tietoja, nekin vahvistamattomia.

Ukraina on raportoinut etenemisestään ja muutamien kylien valtaamisesta. Venäjä on tiedottanut estäneensä hyökkäykset Mykolajivin ja Kryvyi Rihin välillä.

Taistelukentän faktat ovat ankaria. Venäjän joukot ovat ehtineet kaivautua ja linnoittautua. Ne ovat suluttaneet ja miinoittaneet.

Ukrainan hyökkäysjoukoilla on kymmeniä raskaita kilometrejä edessään matkalla kohti tavoitteitaan: Hersonin kaupunkia ja Dnepr-jokea.

– Venäläiset pitävät sitkeästi asemiaan ja se on alavaa maastoa, jossa venäläiset pystyvät käyttämään suorasuuntaustulta ja tykistötulta. Ei se ole mikään helppo vallattava alue, Toveri sanoo.

Toisaalta Ukraina on pommittanut jo yli kuukauden ajan Venäjän huoltoa, tykistöasemia, asetarvikevarastoja ja johtojärjestelmiä. Myös Dneprin yli vievien siltojen huoltoliikenne on katkaistu.

Ukrainan Himars-raketinheitinten ja pitkän kantaman tykistön tulitus on raportoitu tehokkaaksi. Se on heikentänyt merkittävästi Venäjän sodankäynnille elintärkeän tykistön tulivoimaa.