Tällaisia aseita Ukraina tarvitsisi voittaakseen – mutta ei niitä saa

Vaatimukset Ukrainan varustamisesta hyökkäysasein kiihtyvät. Asiantuntija ei usko nopeaan muutokseen länsimaiden tuessa.

Tankkeja, tykkejä ja ilmatorjuntaa. Siinä kolme raskasta asejärjestelmää, joita Ukraina on anellut länsimailta Venäjän hyökkäyksen alusta alkaen.

Tarpeisiinsa nähden Ukraina on saanut vain pienen osan. Niiden avulla se on onnistunut torjumaan maan valloituksen, mutta Venäjä miehittää yhä arviolta viidesosaa Ukrainasta.

Meneillään olevan vastahyökkäyksen menestymistäkin on epäilty Ukrainan nykykalustolla. Siksi keskustelu aseavun lisäämisestä kiihtyi jo kesällä.

Ukrainalaissotilaat harjoittelivat neuvostovalmisteisilla BMP-rynnäkköpanssareilla Donbasin alueella heinäkuussa. Vastaavia moderneja länsimaisia hyökkäysvaunuja Ukraina ei ole saanut länsimailta pyynnöistä huolimatta.

Kaksi viikkoa sitten joukko amerikkalaisia entisiä asevoimien ja diplomatian vaikuttajia vaati avoimessa kirjeessään Ukrainalle aseita, joilla se voisi palauttaa menettämänsä alueet hallintaansa.

The Hill -lehdessä julkaistussa kirjoituksessa Yhdysvaltain hallintoa syytettiin liiallisesta varovaisuudesta ja Venäjän provosoinnin pelosta.

– Tarvittavilla aseilla ja taloudellisella tuella Ukraina voi voittaa Venäjän. Jos se onnistuu, meidän omien sotilaidemme ei tarvitse riskeerata henkeään suojellessaan liittolaisiamme, joita Venäjä myös uhkaa, kirjoituksessa perusteltiin.

Yksi allekirjoittajista, entinen Naton Euroopan-joukkojen komentaja Philip Breedlove kritisoi haastattelulausunnossaan länsimaita vielä tiukemmin.

– Poliittisessa mielessä länsimaat ovat päättäneet olla antamatta Ukrainalle sitä, mitä se tarvitsee voittaakseen. Ukraina saa vain sitä, mitä se tarvitsee pysyäkseen taistelukentällä, Breedlove sanoi Forces Newsille.

Saksassa Spiegel-lehti julkaisi toissa viikolla hallituspuolueiden kolmen kansanedustajan mielipidekirjoituksen, jossa vaadittiin niinikään lisää aseita – tarvittaessa jopa Saksan omien puolustusvoimien iskukyvyn kustannuksella.

Sekä Yhdysvallat, Britannia että Saksa ovat tukeneet Ukrainaa merkittävällä panoksella, mutta niin sanottuja hyökkäysaseita ne ovat pantanneet Venäjän reaktion pelossa.

IS kävi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessorin Antti Parosen kanssa läpi kiistellyt asejärjestelmät ja raskaat aseet, joita Ukrainalle on ehdotettu annettavan sodan kulun kääntämiseksi – ja mikä on tilanne tällä hetkellä.

Tankit ja panssarit

Alueiden haltuunotto on vaikeaa ilman panssareita, joiden tuen turvin jalkaväki voisi kaivaa venäläiset ulos asemistaan.

Panssareilla voidaan käsittää sekä taistelupanssarivaunuja että sotilaiden suojaksi tarkoitettuja kevyemmin panssaroituja taisteluajoneuvoja. Ukrainan kalusto on pääasiassa vanhoja neuvostoliittolaisia T-64- tai T-72-tankkeja tai BMP-mallin rynnäkkövaunuja.

Se on saanut esimerkiksi Puolalta ja Tshekiltä täydennyksiä, mutta moderneja länsipanssareita Ukrainan avustuslistalla on tällä hetkellä pyöreä nolla.

Oman ilmoituksensa mukaan Ukraina tarvitsisi tankkeja ainakin 200–300. Tämä olisi Ukrainan mukaan vain prosentti länsimaiden varastoissa joutilaina seisovista tankeista.

Atlantic Councilin asiantuntija Richard D. Hooker ehdotti tuoreessa kirjoituksessaan vanhentuvien amerikkalaisten Abrams A1M1-tankkien antamista Ukrainalle. Vastaavia on varastoitu esimerkiksi Norjaan luoliin, jotta niitä voidaan tarvittaessa ottaa nopeasti käyttöön eurooppalaisten liittolaisten tarpeisiin

Yhdysvaltain armeijan M1A1 Abrams -tankit osallistuivat Crystal Arrow 2021 -sotaharjoitukseen Latviassa maaliskuussa 2021. Vastaavia vaunuja on nähty Suomessakin sotaharjoituksissa. Abramseja on ehdotettu annettavaksi Ukrainalle, mutta hankkeen toteutumista on pidetty epätodennäköisenä.

– Vaikka ne eivät olekaan uusinta mallia, M1A1 on parempi kuin useimmat venäläistankit ja niitä on tarjolla suuria määriä, Hooker kirjoitti.

Lisäksi Saksalla ja monilla Euroopan mailla on varastoissaan runsaasti vanhempia Leopard-tankkeja. Niiden antamista Ukrainalle on ehdotettu, mutta Saksa ei ole erilaisiin perusteisiin vedoten tähän suostunut. Myös muut maat tarvitsevat Leopardin tuottajamaan Saksan luvan toimituksiin.

Länsitankkien antaminen vaatisi myös koulutusta. Keväällä, kun Espanja selvitti mahdollisuutta antaa Ukrainalle 10 vanhaa Leopard-tankkia, koulutusta niihin suunniteltiin annettavan Baltian maissa. Hanke kariutui lopulta siihen, että varastossa seisseet tankit olivat liian huonokuntoisia.

Kova saksalainen panssarikolmikko Bundeswehrin esittelyssä Münsterissä vuonna 2018. Ukraina on saanut näistä vasemmalla olevia Panzerhaubitze 2000 -telahaupitseja useita kappaleita. Keskellä olevia Leopard-tankkeja tai oikealla olevia Puma-rynnäkkövaunuja ei kuitenkaan ole luvassa.

Apulaisprofessori Antti Paronen pitää länsipanssarien toimittamista Ukrainalle periaatteessa mahdollisena, mutta poliittisesti se on epätodennäköistä tai vähintäänkin haastavaa.

– Panssareita voisi sellaisenaan antaa Ukrainalle enemmänkin. Esimerkiksi Saksa voisi tukea Ukrainaa myös tällaisella kalustolla. Mutta sellainen olisi poliittisesti hyvin merkittävä päätös, Paronen sanoo.

Apulaisprofessori, majuri Antti Paronen.

Esimerkiksi Britannia, Kanada ja Hollanti ovat toimittaneet Ukrainaan joitakin kymmeniä panssaroituja ajoneuvoja, jotka on tarkoitettu miehistökuljetukseen rintamalla. Varsinaisia raskaammalla aseistuksella varustettuja jalkaväen hyökkäysvaunuja Ukraina ei ole saanut.

Ukrainan toivelistalla on ollut myös miinanraivauskalustoa, jota tarvitaan asemiin kaivautuneen vihollisen lyömiseen. Sellaisia on jo jonkin verran Yhdysvaltain uusilla asetoimituslistoilla.

Tykistö

Ukrainan Hersonin vastahyökkäyksestä kantautuneiden tietojen mukaan se alkoi voimakkailla tykistökeskityksillä venäläisten asemiin. Samanlaisia Venäjä on käyttänyt omassa hyökkäyksessään Itä-Ukrainan Donbasissa.

Ukrainalaissotilaat ampuivat amerikkalaisella M777-kenttätykillä Harkovan alueella heinäkuussa. Ukraina on pyytänyt jatkuvasti lisää vastaavia 155 millin tykkejä sekä niihin ampumatarvikkeita tasoittaakseen Venäjän ylivoimaa.

Mikä vain lisätykki kelpaisi Ukrainalle, jotta se voisi jatkaa hyökkäystä niin pitkään kuin tarvitsee.

Se on saanut ainakin amerikkalaisia ja saksalaisia kenttätykkejä sekä kaukovaikutteisia Himars- ja M270 -raketinheittimiä, mutta Venäjällä on edelleen raju tykistöylivoima vanhan neuvostokaluston ja ampumatarvikkeiden ansiosta.

Himars-raketinheitin Zaporizzjan alueella heinäkuussa. Järjestelmän kalliita raketteja kuluisi enemmän kuin Yhdysvallat pystyy toimittamaan.

Paljon puhutuilla Himarseilla on ollut merkittävä vaikutus sotaan, kun Ukraina on kyennyt tuhoamaan niillä venäläisten ammusvarastoja ja huoltolinjoja Dneprjoen yli. Näiden MLRS-järjestelmien määrä on kuitenkin koko rintaman mitassa yhä vähäinen.

Menestyvään hyökkäykseen tarvittaisiin lisäksi esimerkiksi nopeasti siirreltäviä telatykkejä.

Robert Hookerin mukaan Yhdysvalloilla olisi varastoissaan runsaasti 155-millisiä M109A6-telatykkejä, joita se on hiljattain korvannut uudella mallilla.

Ukraina on saanut näitä Paladin-nimellä tunnettuja liikkuvia tykkejä Yhdysvalloilta jo joitakin, mutta sen toivelistalla on satoja lisää.

Nopealiikkeinen Paladin-telatykki ampui harjoituksessa Etelä-Koreassa elokuussa. Ukraina on saanut joitakin kappaleita vastaavia aseita.

Tykistökaluston kohdalla eteen voi tulla myös pula ammuksista.

Wall Street Journalin tuoreen uutisen mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö on jo huolissaan maan omien ammusvarastojen hupenemisesta. Tämä koskee etenkin Himarsin arvokkaita raketteja, mutta myös 155 millin kranaatteja, jotka ovat monien kenttä- ja telatykkien käytössä.

Paronen suhtautuu epäillen siihen, että toimituksia Ukrainalle voitaisiin loputtomasti lisätä.

– Jos ajatellaan, että länsimaat sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa tyhjentäisivät varastonsa ja työntäisivät aseensa sinne missä niitä kulloinkin tarvitaan, se olisi niin iso siirtymä ajattelussa, että en usko sellaiseen. Vähintäänkin se vaatisi merkittävää muutosta päätöksenteossa ja samalla myös Ukrainan merkittävää menestystä taistelukentällä, jota sitten olisi helpompi tukea.

Ilmatorjunta

Ukrainan ilma-aseen keskeisin puute ovat modernit taisteluhävittäjät ja -helikopterit. Näiden saaminen länsimaista on teoreettisestikin lähes mahdotonta, koska kyseessä ovat erittäin kehittyneet ja kalliit asejärjestelmät, joiden käyttöönotto vaatisi jopa vuosien perehtymisen.

Keskusteluissa on ollut kuitenkin yksi konemalli. Ex-Nato-komentaja Philip Breedloven johtama asiantuntijaryhmä ehdotti jo viime keväänä, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle maataistelujen tukemiseen tarkoitettuja A-10-rynnäkkökoneita.

Nimellä Warthog (suom. pahkasika) tunnetut koneet olisivat Parosenkin mukaan tehokas ase esimerkiksi venäläispanssareita vastaan.

A-10-rynnäkkökone lensi ilmailunäytöksessä Pohjois-Makedoniassa viime toukokuussa.

Virallisesti koneita ei ole julkisuudessa mainittu aseapusuunnitelmissa, vaikka ukrainalaispilottien on huhuttu saaneen jopa koulutusta niiden lentämiseen.

Eniten Ukraina tarvitsee ilmatorjuntakykyä, jolla se tukisi myös maahyökkäystä. Venäjä lennättää strategisia pommikoneitaan toistuvasti lähelle Ukrainaa, josta ne laukaisevat risteilyohjuksensa. Ballistisia ohjuksia ammutaan myös sukellusveneistä Mustaltamereltä. Ohjusten aiheuttamista tuhoista Ukrainan armeijalle ei ole tietoa, mutta ne ovat osuneet traagisesti myös siviilikohteisiin.

Ukraina tarvitsisi kipeästi kattavaa ohjuspuolustusjärjestelmää Venäjän kaukovaikutteisia aseita vastaan, Paronen huomauttaa.

– Toisaalta esimerkiksi amerikkalaisen järjestelmän antaminen Ukrainalle tarkoittaisi sitä, että venäläisille tarjoutuisi heti mahdollisuus alkaa analysoida sellaisen toimintaa, mikä ei välttämättä ole taas Yhdysvalloille eduksi, Paronen pohtii.

Yhdysvallat on jo luovuttanut Ukrainalle joitakin yksiköitä norjalaisvalmisteisesta lyhyen ja keskimatkan NASAMS-ilmatorjuntajärjestelmästä, jollainen on käytössä myös Suomessa.

Järjestelmän tehosta Venäjän ohjuksia vastaan ei kuitenkaan ole julkisia tietoja.

NASAMS-järjestelmän kuusi ohjusta sisältävää ohjuslavettia esiteltiin Suomessa Parolannummella helmikuussa 2018.

Sellaisia pitäisi olla ainakin kymmenkunta patteristoa, joista jokaisessa on tyypillisesti useita kymmeniä ohjuksia, jotta Ukraina kykenisi suojaamaan edes rintamalinjoja ja keskeisiä kaupunkeja.

Lähi-ilmatorjuntaan Ukraina on saanut Stinger-ohjuksia, ja ensimmäiset saksalaiset Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunut on myös jo nähty Ukrainassa. Varsinkin jälkimmäisiä Ukraina tarvitsisi huomattavasti enemmän.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz tutustui viime viikolla Gepard-ilmatorjuntapanssariin, ennen kuin se luovutettiin Ukrainalle. Ennen käyttöönottoa sotilaat pitää vielä kouluttaa käyttämään asetta.

Tuoreimpien tietojen mukaan Ukraina on saanut arvokasta länsiapua myös venäläisten ilmatorjunnan tuhoamisessa.

Se on mahdollistanut Hersonin vastahyökkäyksen tukemisen ilmasta, kun venäläisten tutkia on tiettävästi onnistuttu tuhoamaan erityisesti sitä varten suunnitelluilla AGM-88 HARM -ohjuksilla.

Ukrainan ilmavoimat julkaisi tällä viikolla kuvaa vastaavasta ohjuksesta, joka oli kiinnitetty MiG-29-hävittäjään.

Parosen mukaan Ukrainan aseavussa on nähtävissä merkkejä siitä, että lännessä laskeskellaan, miten voidaan tehokkaimmin vahingoittaa Venäjän asevoimia riskeeraamatta sitä, että sotkeuduttaisiin itse mukaan sotaan.

– Tällä hetkellä tilanne on edullinen lännelle, koska Venäjän joukoista valtaosa on sidottu Ukrainaan eivätkä ne ole itäisten Nato-maiden rajoilla. Niin kauan kuin tämä jatkuu, se palvelee tällaisia joidenkin maiden osin itsekkäitä ja jopa inhorealistisia päämääriä, Paronen sanoo.