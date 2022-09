Pekka Toveri tulkitsee, että kompromissina tehty rauhansopimus olisi voitto Vladimir Putinille.

Sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö on sanonut, että Ukrainan sota voi päättyä ”kompromissirauhaan, joka olisi kaikille osapuolille epämiellyttävä ratkaisu”.

Mitä se tarkoittaa?

Käihkö sanoo Ilta-Sanomille, että ratkaisu on lännen käsissä. Yksin Ukraina ei Venäjälle pärjää. Toisaalta Venäjäkään tuskin pystyy koko Ukrainaa miehittämään.

– Ainoa tapa, jolla Ukraina sodan pienempänä osapuolena voi Venäjää vastaan menestyä, on länsimaiden tuki. Ja lännen – siis meidän – on ratkaistava, mikä se tuen laajuus on, Käihkö sanoo.

– Vaihtoehtoja on kaksi: joko länsi laajentaa tukeaan massiivisesti, jolloin Venäjä on mahdollista kukistaa. Jos taas länsimaat eivät anna tukea riittävästi, sota jää junnaamaan paikoilleen.

– Jos länsi ei ole valmis tukemaan Ukrainaa loppuun asti, silloin lännen on hyväksyttävä se tosiasia, että rauha on jossain vaiheessa jollain ehdoilla saatava aikaiseksi – ja silloin kyse olisi käytännössä kompromissirauhasta, Käihkö jatkaa.

Ukraina on juuri aloittanut vastahyökkäyksensä Hersonin alueella. Käihkön mukaan on tärkeä seurata, miten vastahyökkäys menestyy ja miten suuria alueita Ukraina pystyy valtaamaan takaisin.

– Hersonin vastahyökkäys antaa osviittaa ja on konkreettinen testi, mikä Ukrainan iskukyky todellisuudessa on.

Käihkön mukaan länsi on Ukrainan tilanteessa suurten moraalikysymysten äärellä.

Tuhottuja venäläistankkeja on tuotu Kiovan keskustaan kaiken kansan nähtäville.

– Länsi vaikuttaa hirveän paljon Ukrainan kohtaloon sillä, miten paljon annamme tukea. Jos sanomme tukevamme Ukrainaa loppuun asti, meillä on valtava moraalinen vastuu siitä, että pidämme oman lupauksemme ja annamme Ukrainalle massiivista apua. Poliittinen retoriikka on hirveän helppoa mutta ei vastaa miten-kysymykseen.

– Sota käydään kuitenkin Ukrainan maaperällä, ja ukrainalaiset kärsivät siitä eniten. Lännellä ei näytä olevan poliittista tahtoa vuodattaa omaa vertaan, Käihkö linjaa.

Juuri tällä hetkellä kompromissirauha ei ole Käihkön mielestä ajankohtainen, eivätkä osapuolet sellaiseen todennäköisesti suostuisikaan. Sota on yhä aktiivisessa vaiheessa, ja rintamalinjat ovat liikkuneet.

Sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan on pitkälti länsimaista kiinni, miten Ukrainan käy sodassa Venäjää vastaan.

– Mutta entä vuoden tai kahden päästä, jos rintamalinjat kerta kaikkiaan jämähtävät paikoilleen? Jos tulee tilanne, jossa kumpikaan osapuoli ei pysty muuttamaan tilannetta, eikä sodankäynti johda enää voittoihin vaan pelkkiin tappioihin? Käihkö kysyy.

– Siinä tilanteessa merkittävintä olisi, miten on mahdollista saada paras mahdollinen lopputulos, jos voittoa ei ole näkyvissä. Virallinen rauhansopimus eri kontrollimekanismeineen olisi paljon parempi kuin jäätynyt konflikti, jossa sota jatkuisi melko varmasti ennemmin tai myöhemmin, Käihkö jatkaa.

Käihkö ei ota kantaa mahdollisen kompromissirauhansopimuksen sisältöön. Siinä olisi todennäköisesti artikloja vallattujen alueiden kohtalosta ja jälleenrakennus­kustannusten jakautumisesta.

Monen korvaan kompromissirauha voi särähtää, koska perusteettoman ja oikeudettoman hyökkäyssodan aloittanut Venäjäkin saavuttaisi jotakin.

Käihkö ottaa analogian jatkosodan jälkeiseen Suomen ja Neuvostoliiton rauhansopimukseen, josta seurasivat Suomelle isot alueluovutukset sekä järeät sotakorvaukset.

Kun rintamalinjat eivät enää liiku, sota muuttuu uuvuttavaksi asemasodaksi, jossa ei ole suuria voittoja näköpiirissä. Kuvassa ukrainalaissotilas hyppää juoksuhautaan Harkovan alueella.

– Kyllähän rauhansopimuksen ehdot olivat meille hyvin epämieluisia, eikä vuonna 1947 varmastikaan tuntunut kivalta, mutta niin vain on niistä ajoista saatu rakennettua hyvä yhteiskunta.

– Toinen vaihtoehto olisi ollut jatkaa sotaa, mutta lopputulos ei olisi ollut yhtään parempi. Rauha on aina mahdollinen, ja jonkinlainen rauha tulee joskus, Käihkö vertaa Ukrainan tilanteeseen.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on sitä mieltä, että minkäänlainen kompromissiratkaisu Venäjän kanssa ei ole hyvä vaihtoehto.

Pekka Toveri pitää kaiken myönnytyksen antamisen Venäjälle presidentti Vladimir Putinin voittona.

– Olen Ilmarin kanssa monesta asiasta samaa mieltä, tästä en. Kompromissiratkaisu olisi voitto Vladimir Putinille. Hän saisi asettaa ehtoja Ukrainalle ja pitää ainakin osan aluevaltauksista, ja se olisi hänelle selvä merkki, että tällä tavalla homma hoidetaan väkivallalla.

– On nähty kautta maailman historian, että jos diktaattorille annetaan jotain, edes pikkuriikkistäkin, he vain voimaantuvat siitä. Venäjälle pitää antaa taloudellisesti ja sotilaallisesti sellainen opetus, ettei kannata toiste yrittää, Toveri näkee.

Toverin mielestä lännen tarjoamaa sotatarvikeapua ei tarvitse massiivisesti lisätä, tärkeämpää on hänen mielestään kohdennettu ja johdonmukainen apu. Ukraina tarvitsisi mm. hävittäjiä ja täsmäasejärjestelmiä.

Lisäksi länsimaiden pitäisi saada sotateollisuustuotantoaan terävöitettyä, jotta Ukrainan tarpeisiin voitaisiin valmistaa kranaatteja ja ammuksia.

Toveri sanoo, ettei näe kovin realistisena, että Ukraina pystyisi ainakaan nopealla aikataululla valtaamaan menettämiään alueita takaisin.

– Pieniä osavoittoja voi tulla, ja nekin toki ovat tärkeitä.

Toveri pitää tulevaa talvea hyvin merkittävänä, paitsi Ukrainan taistelujen myös lännen yhtenäisyyden kannalta. Varsinkin Keski- ja Etelä-Eurooppa ovat paljolti riippuvaisia Venäjältä tulevasta energiasta, ja jos kaasulämmitteiset talot alkavat kylmetä, se on monelle päättäjälle paha paikka.

Yllä olevalla videolla Ilmari Käihkön haastattelu ISTV:n Ukraina-studiossa 24.8.

– Onhan se aikamoinen uhka. Pohjois- ja Itä-Euroopassa Venäjän uhka on aina sisäistetty paljon paremmin. Mitä lännemmäksi ja etelämmäksi mennään, sitä vähäisemmäksi uhka koetaan.

– Jos talous- tai energiavaikeudet uhkaavat, syyttävä sormi on osoitettava oikeaan paikkaan. Syy ei ole Ukrainan, ei poliitikon eikä valtion, syy on yksin Venäjän, Toveri painottaa.

– Sodan aloitettuaan Putin ei uskonut, että länsi pystyisi tekemään mitään. Ja nyt Putin ei usko, että länsi selviytyy yhtenäisenä talven yli. En voi kiistää, etteikö kompromissirauhaan voitaisi ajautua, mutta toivon, että niin ei käy!