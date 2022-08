IAEA:n johtaja Rafael Grossi vakuutti toimittajille, että IAEA on tehtävänsä tasalla.

Ukraina syyttää Venäjän joukkoja Zaporizzjan ydinvoimalan läheisyydessä olevan kaupungin ampumisesta.

Nikopolin alueen sotilashallinnon päällikön Jevhen Jevtushenkon mukaan Venäjän armeija tulittaa Enegodarin kaupunkia, joka sijaitsee Dneprjoen rannalla ydinvoimalan läheisyydessä.

– Nämä provokaatiot ovat vaarallisia, Jevtushenko sanoo.

Pormestari Dmytro Orlov kirjoitti Telegramissa tulitusten osuneen rakennukseen, jossa kaupunginvaltuusto työskentelee.

Hyökkäys tapahtui vain tunteja sen jälkeen, kun kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajaryhmä lähti Ukrainan pääkaupungista Kiovasta kohti Venäjän joukkojen miehittämää Zaporizzjan ydinvoimalaa.

IAEA:n johtaja Rafael Grossi kertoi AFP:n toimittajille tarkastajaryhmän lähdöstä. Hän sanoi ryhmän viimeinkin olevan liikkeellä puolen vuoden yrittämisen jälkeen. Lisäksi hän vakuutti IAEA:n olevan tehtävänsä tasalla ja siihen valmis.

Grossin mukaan ryhmä viettää ydinvoimalalla muutaman päivän ja raportoi sitten tilanteesta.

Euroopan suurimman ydinvoimalan läheisyydessä on käyty taisteluita, ja sen turvallisuus on jo pitkään herättänyt kansainvälistä huolta. Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet tulituksesta toisiaan.

IAEA on korostanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.

Tehtävän vakavuudesta kertoo se, että järjestön johtaja Grossi johtaa ryhmään itse. Kertoessaan ryhmän lähdöstä Twitterissä hän julkaisi myös kuvan, jossa on hänen lisäkseen 13 ihmistä pukeutuneina IAEA:n tunnuksilla varustettuihin liiveihin.

Alun perin Ukraina pelkäsi, että IAEA:n vierailu Zaporizzjassa tarkoittaisi Venäjän miehityksen legitimisointia. Lopulta Ukraina kääntyi tarkastuksen kannalle mutta vaati, että sinne matkustetaan Ukrainan hallussa olevien alueiden kautta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Grossin tiistaina ja sanoi olevansa erittäin kiitollinen järjestön käynnistä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba arveli maanantaina, että tehtävästä tulee järjestön historian vaikein.

Ukrainan lisäksi muiden muassa teollisuusmaiden G7-järjestö on vaatinut, että IAEA:n tarkastajille on taattava esteetön pääsy ydinvoimalaan ja että tarkastajien on saatava keskustella suoraan ja ilman välikäsiä ydinvoimalan käytöstä vastaavan ukrainalaisen henkilökunnan kanssa.

G7-ryhmään kuuluvat Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Britannia ja Yhdysvallat.