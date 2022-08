Venäläistoimittajaa uhkaa 24 vuoden tuomio maanpetoksesta

Ivan Safronov työskenteli vuosia Kommersant- ja Vedomosti-lehdille puolustusasioihin keskittyneenä toimittajana.

Venäjällä syyttäjä hakee 24 vuoden vankeustuomiota rangaistussiirtolassa entiselle toimittajalle Ivan Safronoville. Safronovia syytetään maanpetoksesta hänen väitetysti jaettuaan valtionsalaisuuksia.

32-vuotias Safronov työskenteli vuosia Kommersant- ja Vedomosti-lehdille puolustusasioihin keskittyneenä toimittajana. Sittemmin hän siirtyi valtion avaruusviraston palvelukseen.

Turvallisuuspalvelu FSB pidätti hänet heinäkuussa 2020. Hänen väitetään keränneen luottamuksellista tietoa Venäjän armeijasta, puolustuksesta ja turvallisuudesta.

Aiempien mediatietojen mukaan hänen väitetään välittäneen valtiosalaisuuksia Tshekin tiedustelulle.

Safronovin mukaan oikeudenkäynti on oikeuden irvikuva ja hänen raportointinsa on perustunut avoimen tiedon lähteiden analysointiin sekä keskusteluihin viranomaisten kanssa, eikä hänelle ole kerrottu, mikä hänen toimissaan tarkalleen ottaen on ollut maanpetoksellista.