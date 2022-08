Tuhansilla tomaateilla lastatun kuorma-auton haaveri sai moottoritien punertamaan Yhdysvalloissa

Tie muuttui liukkaaksi, kun pimeässä ajaneet autoilijat ajoivat tomaattien päältä.

Rekasta kaatui yli 150 000 tomaattia vilkasliikenteiselle moottoritielle Yhdysvaltojen Kaliforniassa maanantaina, kertoo BBC.

Onnettomuudessa seitsemän autoa kolaroi. Vammoja sai neljä ihmistä. Yksi heistä joutui sairaalaan murtuneen jalan takia. Muiden vammat olivat lieviä.

Tomaattikaudella rekat kuljettavat tomaatteja Kalifornian halki.

The New York Timesin mukaan pimeässä ajaneet autoilijat eivät huomanneet tomaatteja, ja he ajoivat niiden yli. Tieolosuhteet muuttuivat liukkaiksi, sillä tielle muodostui tomaattimehun, öljyn ja lian sekoitusta.

Onnettomuus tapahtui aamulla noin kello 5 paikallista aikaa. Suurin osa Interstate 80 -moottoritiestä oli suljettuna, ja tie avattiin kokonaan noin kello 15.

Kalifornian liikenneyksikön tiedottaja Vince Jacala totesi The New York Timesille, että yleensä rekoista putoaa vain muutamia tomaatteja tielle.

Tällä hetkellä Kaliforniassa on käynnissä tomaattikausi. Yhdysvalloissa tuotetuista tomaateista yli 90 prosenttia tulee Kaliforniasta.