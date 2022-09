Miten sota on vaikuttanut Putinin mystiseen omaisuuteen? ”Kremlissä puhuvat kaikista kovimmin aseet, ei raha”

Länsimaiden sanktioiden tuomat taloudelliset tappiot eivät ole toistaiseksi näkyneet sotimishalukkuudessa.

Vaatimaton 74 neliön kerrostaloasunto Pietarissa, kaksi Neuvostoliiton aikaista 1950-luvun autoa, peräkärry, pieni autotalli sekä noin 140 000 dollarin vuosipalkkio.

Vai eri pöytälaatikkofirmojen, veroparatiiseihin rekisteröityjen sijoitusyhtiöiden, välikäsien ja oman lähipiirinsä kautta jopa yli 100 miljardin euron varallisuus?

Venäjän presidentin Vladimir Putinin virallisen ja huhutun omaisuuden välillä on valovuosien ero.

Kukaan ei tiedä todellista varallisuutta, tuskin Putin itsekään.

Läntisten arvioiden mukaan Putinin omaisuus on useita miljardeja. Kovimman arvion on esittänyt Venäjällä sijoitustoimintaa harjoittanut sijoittaja Bill Browder, joka arvioi vuonna 2017, että Putinin varallisuus voi yltää jopa 200 miljardiin dollariin.

Viimeksi kesäkuussa tutkivien toimittajien raportti osoitti yli neljän miljardin euron omaisuusjärjestelyn linkittymisen Putinin lähipiiriin. Toimittajaryhmäkään ei silti pystynyt yhdistämään omistusketjua suoraan Putiniin.

Putinin omistukseen on liitetty muun muassa miljardin maksanut jättipalatsikompleksi Mustanmeren rannalla, 100 miljoonan euron luksusjahti sekä 4,1 miljoonaa dollaria maksanut asuinhuoneisto Monacossa, mutta virallista, asiakirjoin sitovaa yhteyttä Putiniin ei ole.

Vladimir Putinin väitetään olevan Mustanmeren rannalle rakennetun luksuspalatsin todellinen omistaja. Virallisesti kiinteistöt omistavat oligarkki Arkadi Rotenbergin yhtiöt.

Putinin omistuksista ei ole koskaan löydetty mitään vähänkään arvokasta. Myös Kreml on toistuvasti kiistänyt väitteet Putinin salatusta omaisuudesta.

Poliittisen tutkimuskeskuksen European Policy Analysisin johtaja Alina Poljakova on sanonut, että päästäkseen Putinin jäljille sanktiot olisi ulotettava koko Venäjän hallintoon valtionyhtiöineen kaikkineen.

Miten paljon puoli vuotta jatkunut sota ja lännen asettamat talouspakotteet ovat vaikuttaneet Putinin varallisuuteen? Vastausta on mahdotonta antaa.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoo, että lännen talouspakotteet ovat vaikuttaneet jokaiseen venäläiseen jotenkin.

– En ole törmännyt tällaiseen analyysiin, Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja, Venäjä-asiantuntija Hanna Smith sanoo.

Smith kuitenkin lisää, että lännen asettamien talouspakotteiden takia jokainen venäläinen on menettänyt jotakin. Se on sitten kokonaan toinen asia, onko taloudellisilla menetyksillä mitään merkitystä oligarkeille tai Putinille.

– Luvut ovat niin katastrofaalisen isoja. Vaikka joku menettäisi 20 miljoonaa mutta vielä 50 miljoonaa jää jäljelle, niin ei elämä siitä köyhäksi muutu. Tai jos on 10 huviveneen sijasta enää 3 luksusvenettä, niin ei se silti kovin huonoa elämää ole, Smith vertaa.

Kysymyksen voi kääntää myös toisinpäin: miten paljon sanktioiden aiheuttamat taloudelliset menetykset vaikuttavat Putinin sotimishalukkuuteen Ukrainassa?

Eivät ilmeisesti paljonkaan. Venäjän korruption asiantuntija Nate Sibley sanoi maaliskuussa CNN:lle, että Putin on viime aikoina ottanut jonkin verran etäisyyttä varakkaaseen oligarkkilähipiiriinsä.

Sen sijaan Putinin ympärille on tullut tiivis ryhmä hallinnon, tiedustelun ja armeijan lojalisteja, jotka ajattelevat hänen kovan linjan nationalismistaan samalla tavalla.

– Juuri nyt kyse ei ole oligarkeista. Kremlissä puhuvat kaikista kovimmin nyt aseet, ei raha. Koska jos Putin välittäisi taloudesta ja liiketoimista, hän ei olisi aloittanut sotaa Ukrainassa, sanoo puolestaan Etelä-Carolinan yliopiston kansainvälisen talouden apulaisprofessori Stanislav Markus CNN:lle.

Smith näkee asiat samoin.

– Talouspakotteet eivät ole vaikuttaneet niin, että Putin olisi antamassa periksi. Mutta kyllä ne pakotteet vaikuttavat. Hänellä on ihan selvästi paineita, Smith sanoo.

Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on virallista omistusta vain vähän. Todellisen tilanteen epäillään olevan täysin toinen.

– Hän on tietoinen siitä, että tilanne on koko ajan menossa huonompaan suuntaan, ja sitä yritetään torpata kaikin tavoin. Sen takia Putin on koko ajan tehnyt töitä esimerkiksi turvallisuuslakien eteen, jotta näiden kovien vankeusrangaistusten aiheuttamalla pelkokertoimella yritetään painostaa ihmisiä etupainotteisesti, Smith lisää.

Smith kuitenkin sanoo, että tavallinen kansa voi olla se, joka alkaa hiljalleen kääntyä sotaa vastaan. Sen keskuudessa talouspakotteet purevat eniten, ja pula tavaroista ja palveluista voi alkaa kääntää yleistä mielipidettä sodan vastustamisen puolelle.

Smith sanoo esimerkkinä, että perheen ainoaa autoa ei ehkä voida enää varaosapulan takia korjata.

– Voi olla, että perheellä ei sitten ole enää autoa. Tai perhe on tottunut viettämään vuodessa yhden lomamatkan ulkomailla, eikä sellaiseen ole enää mahdollisuutta. Tai jos ruokakaupassa täytyy alkaa tehdä valintoja. Tavallisen kansan parissa taloudelliset tekijät voivat alkaa vaikuttaa, Smith povaa.

Mustanmeren ökypalatsin rakennuskustannukset olivat hurjat miljardi dollaria.

Smith sanoo, että ökyrikkailla täytyy olla enemmänkin periaatteellis-moralistisia syitä mielipiteen kääntymiseen valtaa pitävien ja Ukrainan sodan vastaiseksi. Kuten vaikkapa sodassa tapahtuva tappaminen ja tuhoaminen, kun venäläisiä sotilaitakin kaatuu paljon.

– Lisäksi heillä voi olla huoli Venäjän tulevaisuudesta. Siitä, millainen valtio Venäjästä jää tuleville sukupolville. Venäjä on jäämässä taloudellisesti pahasti muista jälkeen, kun talous romahtaa eikä maahan tule investointeja.

– Kyse on ennen kaikkea siitä, mitkä arvot saavat ihmiset muuttamaan ajatteluaan ja käyttäytymistään, Smith arvioi.