WHO: Apinarokko-epidemia hidastuu Euroopassa – lisä­toimia tarvitaan taudin eliminoimiseksi

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan apinarokko-epidemia Euroopassa on hidastumassa ja menossa oikeaan suuntaan.

WHO:n mukaan Euroopassa on nyt syytä kiireisesti vahvistaa toimia epidemian taltuttamiseksi, jotta tauti voidaan eliminoida mantereelta kokonaan.

WHO kertoo, että Euroopan alueella on havaittu 22 000 tapausta 43 maan alueella, mikä on yli kolmannes koko maailman tiedetyistä tapauksista.

Viime viikolla järjestö kertoi uusien tapausten vähentyneen hiukan yli viidenneksellä maailmanlaajuisesti.

Epidemiasta eroon päästäkseen WHO kannustaa maita jatkamaan valvontaa, kohdistettuja rokotuksia ja tartunnankantajien tunnistamista sekä tekemään yhteistyötä sellaisten yhteisöjen kanssa, joihin kuuluu miesten kanssa seksiä harrastavia miehiä. Tartunnat ovat pääasiassa levinneet miesten välisessä sukupuoliyhteydessä.