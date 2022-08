Hot dog -aterian jälkeen pois heitetty lautasliina ratkaisi vuosikymmenten takaisen murhan Yhdysvalloissa

35-vuotiaan Jeanne Childsin murha on yksi ratkaisemattomana pysyneistä henkirikoksista, jotka ovat selvinneet vuosia myöhemmin nykyaikaisen DNA-teknologian avulla.

Kesäkuussa 1993 Minneapolisissa sijaitsevan talon vuokralainen ilmoitti huoltoyhtiölle vesivahingosta. Paikalle tulleet huoltomiehet huomasivat vettä valuvan muualle rakennukseen yhdestä talon asunnoista.

Sisällä asunnossa paljastui vesivahingon järkyttävä syy: joku oli pannut suihkun valumaan sekä jättänyt taakseen 35-vuotiaan naisen kuoliaaksi puukotetun ruumiin ja verisen rikospaikan.

Asunnosta löytyneelle murhaajan DNA:lle ei pystytty löytämään vastinetta poliisin tietokannoista. Seksityöntekijä Jeanne ”Jeanie” Childsin murha pysyi ratkaisemattomana liki kolme vuosikymmentä.

Viime torstaina minnesotalaisen Hennepinin piirikunnan oikeus tuomitsi liikemies Jerry Westromin, 56, syylliseksi Childsin murhaan. Tapauksen ratkeamiseen johti lopulta vuonna 2019 jääkiekko-ottelussa syöty hot dog sekä roskikseen aterian jälkeen nakattu lautasliina.

Vuonna 2015 Minneapolisin poliisi oli avannut uudelleen Childsin murhan tutkinnan yhdessä liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n kanssa. Kolme vuotta myöhemmin tutkijat ryhtyivät selvittämään rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen alkuperää yhdessä yksityisen DNA-yhtiön kanssa.

Sukututkimukseen tarkoitettujen sivustojen ja lisätestien avulla tekijän DNA saatiin yhdistettyä Westromiin. Vastaavaa tekniikkaa on käytetty viime vuosina useaan otteeseen pimeäksi jääneiden henkirikosten selvittelyssä.

Tunnetuin nykyaikaisen DNA-tekniikan avulla kiinni jääneistä rikollisista on Kaliforniassa 1970- ja 80-luvuilla kauhua kylvänyt sarjamurhaaja ”Golden State Killer” eli Joseph DeAngelo, joka pidätettiin vuonna 2018.

DeAngelon tapauksesta keskusteli tuolloin kalifornialaisen kollegansa kanssa myös Hennepinin piirikunnan syyttäjä Mike Freeman.

– Sanoin hänelle, että lyön vetoa siitä, että meillä on kotipuolessa joitakin tapauksia, joihin voisimme käyttää tätä. No, taisimme juuri löytää yhden, Freeman kertoi New York Timesille Westromin pidätyksen jälkeen.

Vuonna 2019 poliisit olivat jo Westromin perässä. Jääkiekko-ottelussa he seurasivat, kuinka tämä pyyhki suunsa lautasliinalla ja heitti sen roskikseen. Kun poliisit saivat lautasliinan ja miehen sylkinäytteen haltuunsa, oli tämän kohtalo sinetöity: syljen DNA vastasi Childsin asunnosta löydettyä näytettä.

Jerry Westrom poliisin pidätyskuvassa vuonna 2019.

Westromin syyllisyyttä tuki myös asunnosta löydettyjen veristen jalanjälkien yhtäläisyys hänen jalkojensa kanssa.

Kun naimisissa oleva kolmen lapsen isä Westrom pidätettiin kolme vuotta sitten, häntä kuvailtiin Yhdysvaltain mediassa liikemieheksi, joka tunnettiin kotikaupungissaan Isantissa nuorisoliikunnan puolestapuhujana, ”lätkäfaijana” sekä kirkon vapaaehtoistyöntekijänä.

Tutkinnan aikana paljastui kuitenkin, että Westrom oli kolme vuotta aiemmin pidätetty toisella paikkakunnalla seksikauppaan liittyvän operaation yhteydessä. Miehen taustalta löytyi myös muita 15 vuoden takaisia tuomioita.

Joidenkin paikallisten kerrottiin pitäneen bensa-asemaa pitänyttä Westromia ”karmivana” siitä huolimatta, että tämä oli yhteisössään arvostettu aktiivikansalainen.

Westromin tuomion jälkeen syyttäjä Freeman muisti lausunnossaan Childsin omaisia.

– Heidän on täytynyt elää lähes kolme vuosikymmentä saamatta oikeutta brutaalista murhasta. Tämänpäiväinen tuomio osoittaa, kuinka tavoittelemme tuomiota vakavista rikoksista silloinkin, kun vie vuosia kerätä todisteita, Freeman sanoi.

Westromin odotetaan saavan tuomionsa muutaman viikon sisällä.