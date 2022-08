Näin Ukrainan vastahyökkäys on edennyt

Ukraina ilmoitti maanantaina aloittaneensa kauan odotetun vastahyökkäyksen Hersonin alueella venäläismiehittäjien karkottamiseksi.

Ukrainan eteläosissa kiivaat taistelut jatkuivat tiistaina jo toista päivää. Presidentin kanslia Kiovassa tiedotti tiistaina aamulla, että ”raskaita taisteluja käydään lähes koko Hersonin alueella”.

– Voimakkaat räjähdykset jatkuivat koko päivän ja yön, kun Ukrainan asevoimat aloittivat hyökkäystoimet useissa suunnissa, tiedotti kanslia.

– Miehittäjien on ymmärrettävä, että me työnnämme heidät yli rajojemme. Jos he haluavat pysytellä elossa, niin nyt on aika Venäjän armeijan paeta. Menkää kotiin! uhosi presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Vastahyökkäys on ”hidas, mutta vihollisen murskaava operaatio”, kuvaili Ukrainan presidentinkanslian pääneuvonantaja Oleksiy Arestovitsh.

– Prosessi ei tule olemaan kovin pikainen, mutta lopulta päättyy Ukrainan lipun pystyttämiseen kaikissa Ukrainan siirtokunnissa.

Itäisen Donbasin alueella rintamatilanne on viime aikoina pääosin pysynyt ennallaan ja sotilasanalyytikot ovat pitkään arvelleet, että taistelut painottuvat etelään pattitilanteen ratkaisemiseksi siellä ennen talven tuloa.

Tarkempia tietoja rintamatilanteesta ei virallisesti kerrota operaation ollessa yhä kesken. Länsimaiset sotilasasiantuntijat ja media ovat eri lähteiden perusteella kuitenkin yrittäneet kostaa kuvaa, mitä Hersonin alueella tapahtuu.

CNN:n lähteen mukaan Ukrainan joukot onnistuivat maanantaina valtaamaan neljä kylää Hersonin kaupungin lähellä. Päätavoite on Hersonin vapauttaminen.

Venäjä valtasi noin 280 000 asukkaan Hersonin sodan alkuvaiheessa keväällä. Herson oli ensimmäinen Venäjän valtaama merkittävä kaupunki hyökkäyksen alettua helmikuussa. Mustanmeren rannalla sijaitsevan kaupungin vapauttaminen olisi ukrainalaisille merkittävä voitto.

– Operaatio alkoi yöllä Venäjän asemiin ja takalinjoihin kohdistuneella massiivisella tykistötulella, kuvaili CNN:n lähde.

– Hyökkäyksen pääsuunta on Pravdine. Iskimme siellä Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen jalkaväkeä päin ja he pakenivat. Myös venäläiset laskuvarjojoukot lähtivät heidän jälkeensä.

– Monet heistä kuolivat ja otettiin vangeiksi ja paljon venäläisten kalustoa tuhottiin.

– Olemme nyt vapauttaneet neljä kylää. Ensimmäinen puolustuslinja on puhkaistu kolmesta eri kohtaa. Seurataan, miten hyökkäys etenee. Pääkohteemme on Herson, kertoo ukrainalainen sotilaslähde.

Oleksiy Arestovitsh kertoo Ukrainan myös tulittavan jokilauttoja, joilla venäläiset yrittävät huoltaa Dnipron länsirannalle jääneitä joukkojaan. Ukrainan on väitetty tuhonneen useimmat tai kaikki venäläisten hallussa olleet heille tärkeät huoltosillat.

Britannian puolustusministeriön mukaan useat Ukrainan armeijan prikaatit olivat maanantaina lisänneet tykistötulituksen voimaa useilla sektoreilla etelässä.

Ukrainan ja Venäjän viranomaiset ovat kehottaneet siviileitä evakuoitumaan ja tai hakeutumaan pommisuojiin Hersonin alueella.

Ukrainalaismies katseli venäläisten ohjusiskussa tuhoutunutta kotitaloaan Mykolaivissa tiistaina.

Eräät venäläisbloggaajat ja sekä nimettöminä länsimaisille julkaisuille puhuneet lähteet ovat kertoneet Ukrainan joukkojen vapauttaneen useita asutuskeskuksia Hersonin länsi- ja luoteispuolella.

Ukrainalaiset olisivat myös onnistuneet ylittämään Dnipron sivujoen Inhuletsin sen itäpuolelle. Useat venäläiset sotabloggaajat kertovat ukrainalaisjoukkojen edenneen sillanpääasemistaan noin 6 kilometriä ja vallanneen Sukhyi Stavakon asutuskeskuksen, kertoi Yhdysvaltainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tilannekatsauksessaan.

Venäjä ja sen tukijat ovat joko tyrmänneet hyökkäyksen epäonnistuneen tai olevan valhetta.

Esimerkiksi Luhanskin kansantasavallan apulaissisäministeri Vitali Kiseljov sanoi vastahyökkäyksen olevan propagandaa.

Samaa toisti venäläisten Hersonin miehityshallinnon varajohtajaksi asettama Kiril Stremousov julkaisemallaan videolla. Hän tosin joutui naurunalaiseksi Twitterissä kun tarkkaavaiset lukijat hoksasivat videon kuvatun Voronetshissa Venäjällä, jonne Stremousov on ilmeisesti paennut Hersonista.

Venäjän puolustusministeriö väitti maanantaina illalla, että Ukrainan vastahyökkäykset ovat olleet rajattuja ja epäonnistuneita. Venäjän mukaan Ukrainan joukot ovat kärsineet suuria henkilöstö- ja kalustotappioita.