Stena Scandica -laivalla syttyi tulipalo maanantaina. Aluksella on noin 300 henkilöä.

Molemmat Stena Scandica -laivan moottoreista ovat käynnistyneet, kertoo Expressen. Alus liikkuu nyt luoteeseen, poispäin rannikosta.

Stena Scandica menetti tulipalon seurauksena sähkönsä aiemmin maanantaina. Laiva oli ajelehtimassa vauhdilla kohti Gotlannin rannikkoa. Aftonbladetin mukaan laivan odotettiin osuvan rannikolle Suomen aikaa noin kello 22. Alus oli osumassa Fårön saareen, joka on pieni saari Gotlannin pohjoispuolella.

Meripelastuskeskus Göteborg on pyytänyt meripelastushelikopteria Suomesta varautumaan Stena Scandica -laivan evakuointiin, kertoo Merivartiosto Twitterissä.

Meripelastuskeskus MRCC Turku on hälyttänyt helikopteri Rajaheko100:n valmiuteen Visbyn lentokentälle.

Hinaus on matkalla, mutta huono sää vaikeuttaa operaatiota.

Aluksella on 299 ihmistä, joista 241 on evakuoitava. Aftonbladetin mukaan aluksella olevilla ihmisillä ei ole kuitenkaan vaaraa. Suurempi riski on sen sijaan mahdolliselle ympäristöonnettomuudelle, kuten öljyvuodolle.

Päätös matkustajien evakuoimisesta on jo tehty, ja ensimmäiset ruotsalaishelikopterit ovat matkalla paikalle.

Ruotsin Nynäshamnin ja Latvian Ventspilsin välillä liikennöivällä Stena Scandica -laivalla syttyi tulipalo maanantaina kello 13.38 Suomen aikaan. Laiva oli Gotlannin pohjoispuolella tulipalon syttyessä.

Stena Scandica on ropax-alus. Laiva on 222 metriä pitkä.

Merenkulkulaitos kertoi kello 15:n aikoihin, että palo saatiin hallintaan. Ruotsin meripelastusviranomaisten mukaan tulipalo sai alkunsa kylmäkontista, joka oli autokannella.

Stena Scandican omistaa ruotsalainen Stena Line.