Ulkomaat

Illalla tv:ssä: Tällainen nainen on kivenä Donald Trumpin kengässä tunnettu Nancy Pelosi

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on tehnyt pitkän poliittisen uran. Vaikka Pelosi on yksi Donald Trumpin näkyvimmistä kriitikoista, on hänen tarinansa monelle tuntematon.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi repi Donald Trumpin puheen helmikuussa 2020.