Syrjäytettiinkö Putinin ykkös­mies? Tällaisessa myllerryksessä Venäjän presidentin lähi­piiri on nyt

Venäjän puolustusministerin siirtäminen syrjään olisi erittäin merkittävä käänne maan hallinnolle, arvioi Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

Venäjän presidentin lähipiirissä käy myllerrys, vihjaa Britannian puolustusministeriön maanantainen raportti.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on todennäköisesti siirretty syrjään Ukrainan sodan johdosta.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sotilasakatemian valmistujaisjuhlissa Moskovassa kesäkuussa.

Ministeriö viittaa raportissaan Venäjän puolueettoman median tietoihin, joiden mukaan Ukrainan sodan operatiiviset komentajat raportoivat nyt suoraan presidentti Vladimir Putinille.

Mikäli tieto Shoigun siirtämisestä syrjään pitää paikkansa, on se hyvin merkityksellinen käänne Putinin hallinnolle, näkee Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

– Kyseessä on korkein poliittinen toimija sotaoperaatiossa heti Putinin jälkeen, Lassila huomauttaa.

Vuodesta 2012 asti toimineesta puolustusministeristä on vuosien varrella monesti povattu jopa Putinin seuraajaa.

Käänne olisi erityisen merkittävä sen vuoksi, että Ukrainan sodan aikana tapahtuneet uudelleennimitykset ja erottamiset ovat tähän mennessä kohdistuneet puhtaasti sotilasjohtoon, eivät Putinin poliittiseen lähipiiriin.

Lassilan mukaan Shoigun syrjäyttäminen kielisi vain yhdestä asiasta.

– Siitä mikä on jo kaikkien tiedossa, eli että operaatio on epäonnistunut ja Putin on tyytymätön.

– Tämä vain vahvistaisi mahdollisimman korkealla tasolla sen, että asiat eivät ole menneet suunnitelmien mukaan.

Viesti epäonnistumisesta olisi myös selkeä Venäjän kansalaisille.

Lassila uskookin, että Putin vetoaisi päätöksessä Shoigun terveysvaivoihin tai keksisi jonkun muun selityksen.

– Todennäköisesti sille annettaisiin joku muu syy kuin se, että hän on karkeasti epäonnistunut.

Olennainen kysymys Lassilan mukaan on, siirretäänkö Shoigu toiseen vaikutusvaltaiseen asemaan, jossa hän käyttäisi jatkossakin korkeaa poliittista valtaa.

Hän vertaa tilannetta Venäjän entiseen presidenttiin ja pääministeriin Dmitri Medvedeviin, joka vuonna 2020 tiputettiin johtoportaassa Venäjän federaation turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajaksi.

– Silti Medvedev on ollut yhä merkittävässä poliittisessa roolissa ja onnistunut säilyttämään luottamuksensa Putiniin tai Putin häneen, Lassila huomauttaa.

Muutoin Putinin hallinnossa ei ole Lassilan mukaan tapahtunut viime aikoina mitään keskeistä, vaikka kulissien takana tyytymättömyyttä varmasti kyteekin.

– Se on keskeistä Putinin vallankäytölle, jossa tavoitteena on, että hallinto näyttää mahdollisimman yhtenäiseltä ulospäin.

Tosiasiassa Venäjän hallitus on ollut alisteisessa roolissa jo pitkään. Lassilan mukaan tällä hetkellä todellinen valta keskittyy Putinin rinnalla tiedustelupalveluiden toimijoille ja muille silovikeille, joita hän nimittää ”voimaväeksi”.

– On paljon viitteitä siitä, että esimerkiksi koko ulkoministeriön rooli päätöksenteossa ja ulkosuhteiden hoidossa on ollut jo pitkään alisteinen tiedustelupalvelujen analyyseille, joita Putin kuuntelee.

Kehitys on kiihtyvästi kulkenut tähän suuntaan viimeistään vuodesta 2012, kun Putin palasi presidentin virkaan. Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa asetelma on vahvistunut entisestään.

Shoigun lisäksi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on näyttäytynyt merkittävänä hahmona Putinin lähipiirissä.

Siihen hän kuuluukin, mutta Lavrovin vaikutusvalta peittyy todellisuudessa monen muun toimijan alle, kertoo Lassila.

Ulkoministeri Sergei Lavrov on Venäjän tunnetuimpia poliitikkoja maailmalla.

Lavrov on toiminut ulkoministerinä vuodesta 2004 asti.

Asetelma on samanlainen myös Venäjän pääministeri Mihail Mishustinin kohdalla.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin osallistui sotilaalliseen paraatiin Moskovassa 9.huhtikuuta.

Aiemmin tuntematon verojohtaja siirtyi pääministerin virkaan vuonna 2020 Putinin nimittämänä, kun tehtävässä aiemmin toiminut Medvedev sai lähtöpassit.

– Mishustin on ollut sisäpolitiikan toteuttaja, mutta ei missään mielessä ole tällä hetkellä mikään merkittävä vallankäyttäjä. Hänellä ei ole itsenäistä valtaa, vaan hän toteuttaa sen, mitä presidentti linjaa, Lassila sanoo.

Tällä hetkellä yksi merkittävimmistä vallankäyttäjistä Putinin rinnalla on Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev ja Vladimir Putin turvallisuusasioita käsittelevässä kokouksessa toukokuussa 2015.

– Hän on ehkä se kaikista haukoin ja presidentille läheisin toimija, Lassila kertoo.

Entinen KGB-mies nousi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päälliköksi Putinin valtaannousun yhteydessä 1999 ja palveli tehtävässä toukokuuhun 2008 saakka.

Patrushev, 70, on tavannut Putinia säännöllisesti myös viimeisten parin vuoden aikana, kun presidentti on pysytellyt koronapandemian levittyä pitkälti piilossa ulkomaailmalta, kertoi The Washington Post.

– Patrushevilla on omat suhteensa Putiniin. Hän oli Putinin pomo. Hän on vanhempi. Putinille sellaiset asiat ovat tärkeitä, kuvaili eräs hyvin verkostoitunut moskovalainen liikemies lehden mukaan.

Patrushevin uskotaan olleen yksi niistä harvoista Putinin lähipiiriläisistä, jotka tiesivät etukäteen, että Venäjä aloittaisi sodan Ukrainassa. Hän oli myös mukana päättämässä Krimin valtauksesta vuonna 2014 ja päätyi tuolloin myös Yhdysvaltojen pakotelistalle.

Toinen presidentin luottomiehistä on Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtaja Alexander Bortnikov.

Bortnikov astui tehtäväänsä Patrushevin seuraajana vuonna 2008. Myös hän on entinen KBG:n jäsen.

Alexander Bortnikov Moskovassa joulukuussa 2019.

Bortnikovin on uskottu olevan vastuussa kymmenistätuhansista pidätyksistä sekä rajoitusten nopeasta kiristymisestä sen jälkeen, kun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi vangittiin.

Usean tahon mukaan juuri FSB:n agentit yrittivät surmata Navalnyin novitshok-hermomyrkyllä elokuussa 2020.

Bortnikov, 70, päätyi Yhdysvaltain pakotelistalle Navalnyin myrkytyksen jälkeen.

Myös julkisuudelta paljon piilossa pysyttelevä, Rossija-pankin suurin omistaja Juri Kovaltshuk voidaan nähdä yhtenä Venäjän merkittävimmistä vallankäyttäjistä.

Juri Kovaltshuk on yksi Venäjän merkittävimmistä vallankäyttäjistä.

Kovaltshuk tunnetaankin yleisesti lempinimellä ”Putinin pankkiiri”.

Lassilan mukaan Putinin lähipiiriin luetaan myös monien keskeisten valtionyhtiöiden johtohenkilöt.

Tällaisia ovat muun muassa Venäjän suurimman energiayhtiön Gaspromin toimitusjohtaja Alexey Miller sekä öljy-yhtiö Rosneftin johtaja Igor Setshin.

– Tämä on sitä kulisseissa tapahtuvaa vallankäyttöä, Lassila sanoo.

Viime Viikkojen aikana Venäjää on ravistellut äärinationalistisen filosofin Aleksandr Duginin aikuisen tyttären Darja Duginan menehtyminen autopommi-iskussa lähellä Moskovaa.

Monet ovat epäilleet, että iskun kohteena oli todellisuudessa tarkoitus olla Aleksandr, jonka on katsottu muokanneen Putinin maailmankatsomusta. Häneen onkin viitattu ”Putinin pääideologina” ja jopa ”Putinin aivoina”.

Aleksandr Dugin on kehitellyt konseptia niin kutsutusta ”venäläisestä maailmasta” ja Venäjän hallitsemasta Euraasian unionista.

Lassilan mukaan Aleksandr Duginin vaikutusvalta on todellisuudessa hyvin mitätöntä eikä hän varsinaisesti kuulu Putinin lähipiiriin.

Siksi isku hämmentääkin Lassilaa, oli sen takana sitten Ukraina tai Venäjä itse.

– Miksi Dugin, kun olisi paljon merkittävämpiäkin hahmoja?