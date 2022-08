Seuraava ”erikoisoperaatio” Suomea vastaan ja ”natsien poisto” Baltian maista – tätä kaikkea Venäjän propaganda suoltaa nyt

IS kävi läpi Kremlin-mielisten uutissivustojen ja Venäjän virallisten edustajien tuoretta propagandaa, jossa käsitellään Suomea ja Itämeren lähialuetta. Kertomuksista erottuu viisi pääväitettä, jotka ovat toinen toistaan hurjempia.

Suomea ja Baltian maita koskeva propaganda on saanut viime aikoina entistä rankempia sävyjä Venäjällä.

Kremlin-mielisiltä uutissivuilta löytyy näennäisesti neutraaleiden artikkeleiden seasta esimerkiksi ”asiantuntijalausuntoja”, joissa Venäjän maalaillaan olevan pakotettu poistamaan natsit seuraavaksi Baltian maista ja Suomesta – heti kun Ukrainan ”denatsifikaatio” on saatu ensin päätökseen.

Monet yksittäisistä artikkeleista vaikuttavat suomalaisen silmin luettuina niin käsittämättömiltä, että ensimmäinen ajatus on, että niitä ei kannattaisi huomioida lainkaan. Propaganda-artikkeleiden koottu yhteisvirta kertoo kuitenkin paljon siitä, millaista kertomusta venäläisille syötetään nyt Suomeen ja Baltian maihin liittyen.

Seuraavassa on koottuna tuoreimpia pääväitteitä.

1. ”Suomi ja Baltian maat otetaan kirurgisella sotaoperaatiolla Venäjän suojelukseen”

Venäjän näkyvimpiin propagandauutistoimistoihin kuuluva Regnum julkaisi viikonloppuna kirjoituksen, jossa sotilasasiantuntijaksi esitelty Vladimir Vasiljev povasi Suomelle ja Baltian maille itsenäisyyden menettämistä.

Vasiljevin mukaan Baltian maissa meneillään oleva russofobian aalto patsaiden poistamisineen sekä Suomen liittyminen Natoon ja halu rajoittaa venäläisten viisumeiden saantia kertovat siitä, että Venäjä on pian pakotettu aloittamaan uuden ”erikoisoperaation” kaikkia neljää maata kohtaan.

– Venäjä ei voi parantaa Latvian, Liettuan, Viron ja Suomen russofobiaa enää millään terapeuttisilla toimilla, jotka olisivat luonteeltaan poliittisia, diplomaattisia tai taloudellisia. Mahdollisuus siihen on jo menetetty. Nyt on jäljellä enää kirurginen operaatio – eli sotilaalliset toimet, Vasiljev kirjoittaa.

Neuvostoliiton lahjoittama Maailman rauha -patsas siirrettiin Hakaniemestä tietyömaan alta varastoon.

Vasiljevin mukaan Baltian maissa valmistellaan lisäksi venäläisten karkottamista tai laittamista keskitysleireille, ja Suomeen uhkaa tulla Naton tukikohtia.

Regnumin sivuilta ei käy ilmi, onko kyse nimimerkistä tai kuka Vladimir Vasiljev -niminen henkilö on kirjoituksen takana, sillä turvallisuuspolitiikan alalta löytyy useita samannimisiä kaimoja Venäjältä.

– Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen kohtalo on sinetöity strategisesti. Nämä maat ovat menettäneet mahdollisuutensa itsenäiseen ja suvereeniin kehitykseen, koska ne ovat antautuneet täysin anglosaksien vallan alle ja niistä on tullut tottelevainen ase Venäjää vastaan. Mutta tällä valinnalla on hintansa.

– Kun Venäjän sotilasoperaatio on saatettu onnistuneesti loppuun Baltian maissa ja Suomessa, näillä mailla ei pidä olla toista mahdollisuutta suvereniteetille. Niistä voi tulla ainoastaan Venäjän protektoraatin alaisia alueita ja paikkoja, jonne Venäjän sotilastukikohtia sijoitetaan, Vasiljev maalailee.

Kukkia neuvostosotilaille omistetun monumentin edustalla Riikassa elokuussa.

2. ”Suomi ja Viro aikovat blokata Venäjän Itämerellä – olisi Venäjälle syy julistaa sota”

Venäläisen Komsomolskaja Pravda -lehden podcastissa oli vastikään vieraana Venäjä-mielisen Rubaltic.ru-sivuston päätoimittaja Aleksandr Nosovitsh.

Nosovitshin mukaan Venäjällä olisi täysi syy julistaa sota jo ainakin Viroa vastaan sen perusteella, mitä Viro on ehdottanut Suomelle yhteisen puolustuksen suhteen.

– Viron radikaalein ehdotus on estää yhdessä Suomen kanssa venäläisten alusten kulkeminen Suomenlahdella. He kertovat suorin sanoin, että he vetävät Suomea Natoon, jotta he voisivat rakentaa yhteisen ilmapuolustuksen ja blokata Venäjän ulos Suomenlahdelta, Nosovitsh tulkitsi podcastissa.

– Tässä on suoranainen perusta julistaa sota näille maille. Tai ainakin Viroa vastaan, joka ehdottaa tällaista. Pääkysymys on, kuinka heidän kielensä ylipäätään taipuu esittämään tällaista, sillä he asettavat itse itsensä iskun kohteeksi ja antavat Venäjälle syyn käyttää ydinasedoktriinia heitä vastaan, Nosovitsh sanoi.

Venäjän parlamentin ylähuoneen ulkosuhteiden komitean varajohtaja Vladimir Dzhabarov varoitti puolestaan vastikään, että mennessään Natoon Suomi ottaa riskin, että Suomesta tulee Venäjän vastaiskun ensikohde.

Vladimir Dzhabarov on Venäjän parlamentin ylähuoneen ulkosuhdekomitean varajohtaja.

3. ”Denatsifikaatiota ei tarvitse tehdä – talvi hoitaa kaiken”

Kremlin-mielinen propagandasivusto PolitEkspress kysyy tuoreessa artikkelissaan, odottaako Baltian maita samanlainen väistämätön ”denatsifikaatio” kuin Ukrainaa.

Useiden muiden propagandasivujen monistamassa artikkelissa kuvaillaan, että Baltian maiden Venäjä-vastaiset toimet muistuttavat jo paljon Ukrainan niin kutsuttuja kommunismin vastaisia toimia, jotka johtivat lopulta Venäjän käynnistämään sotilaalliseen erikoisoperaatioon.

Latviassa asuva toimittaja Andrei Tatartshuk maalailee artikkelissa, että Venäjän ei tarvitse edes aloittaa Baltian maita vastaan mitään operaatiota, vaan nämä romahtavat oman epäonnistuneen politiikkansa seurauksena.

Tatartshuk arvioi, että tuleva talvi osoittaa eurooppalaisille, että Venäjän kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä eikä rakentaa rautaesirippua. Tällä hän viittaa eurooppalaisten riippuvuuteen venäläisestä energiasta ja venäläisten turistien rahoista.

– Venäjän on osoitettava, että (Euroopan) mahdollisuus saada kaasua ja muita raaka-aineita on heille etuoikeus. Että venäläisten turistien tulo on etuoikeus. Että mahtava venäläinen kulttuuri on etuoikeus. Että Euroopan täytyy olla iloinen, että heillä on pääsy siihen. Venäjän on osoitettava ja Venäjä osoittaa jo, että se on voimakas ja oikeudenmukainen maa, Tatartshuk sanoi.

Divannyi politikan -blogissa väitetään puolestaan, että Venäjällä on olemassa jo Baltian maiden ”denatsifiointia” varten suunnitelmat. Artikkelissa kirjoitetaan, että Baltian maiden venäläisvastaisuus alkaa olla jo samaa tasoa, joka johti ”erikoisoperaation” aloittamiseen Ukrainassa.

Artikkelin mukaan Venäjä ei odottanutkaan, että Nato perääntyisi laajentumisessaan, kun Vladimir Putin esitti vaatimuksiaan viime joulukuussa.

– Se voi tarkoittaa yhtä asiaa: suunnitelmat Baltian maiden aseista riisumiselle ja natsien poistamiselle ovat jo olemassa. Niitä todennäköisesti ainoastaan korjataan sen mukaan, miten nykyiset sotatoimet sujuvat, mutta strategiset päämäärät säilyvät samana, sivustolla kirjoitetaan.

4. ”Suomi havittelee Karjalaa” – ”Karjalan on estettävä Suomen tuhoisa infovaikutus”

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev vaati vastikään, että Karjalan tasavallan on panostettava Suomen harjoittaman informaatiovaikuttamisen torjumiseen.

Nikolai Patrushev kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin.

Patrushevin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vaatii sitä, että Karjalan on pystyttävä rajoittamaan ulkomailta tulevia vaikutusyrityksiä tasavallan asukkaisiin. Keinoksi tähän Patrushev esittää Karjalan oman puhelinverkon ja television kehittämistä.

– Jotta estetään tuhoisan ulkomaisen informaatiovaikutuksen leviäminen paikalliseen väestöön, on varmistettava vakaa matkaviestintä ja venäläiset televisiolähetykset, hän sanoi RBK-sivuston mukaan.

Patrushevin pelkojen taustalla on Venäjän propagandamedian levittämä väite, jonka mukaan Suomen yksi motiivi liittyä Natoon on yritys saada Karjala takaisin. Tätä tulkintaa on pitänyt yllä muun muassa Venäjän turvallisuuspalvelua lähellä oleva NewsFront-sivusto.

– Suomi menee Natoon, jotta se voisi osallistua Venäjän hajottamiseen, NewsFront kirjoitti jo toukokuussa.

– Suomessa tietyt poliittiset voimat ovat valmiita esittämään aluevaatimuksia Venäjälle. Jos heitä yhtäkkiä onnistaisi, he pääsisivät osallistumaan maamme jakamiseen, sivusto väitti.

Karjalan tasavallan päämies Artur Parfjontshikov ehdotti puolestaan vastikään, että jos Suomi rakentaa itärajalle aitaa, Venäjä voi tehdä aidasta nähtävyyden ja viedä venäläisturisteja sitä katsomaan.

5. ”Suomi valmisteli Nato-jäsenyyttä jo syksyllä 2021” – ”Yhdysvallat halusi Suomen Arktiksen takia”

Venäjän ulkoministeriö antoi lauantaina julkisuuteen tiedotteen, jonka otsikkona oli ”Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten todellisista taustoista”.

Venäjän diplomaatit kertoivat lukeneensa ruotsalaisesta Dagens Nyheter -lehdestä toimittaja Jonas Gummessonin artikkelin ja yhtyvänsä johtopäätökseen, että Suomen ja Ruotsin poliittinen johto valmistelivat kulisseissa Nato-jäsenyyttä paljon ennen kuin Venäjä aloitti ”erikoisoperaationsa” Ukrainassa helmikuussa 2022.

Venäjän ulkoministeriön mukaan näin olisi tapahtunut jo syksyllä 2021. Yhdeksi todisteeksi ministeriö mainitsee sen, että presidentti Sauli Niinistö kävi tuolloin keskusteluja amerikkalaisten kanssa ja ryhtyi yhtäkkiä puhumaan Suomen ja Euroopan unionin puolustuspolitiikan ”naiiviudesta”.

Venäjän ulkoministeriön mukaan amerikkalaiset suostuttelivat jo tuolloin Suomea ja Ruotsia ”ottamaan vastaan Naton auttavan käden” ja välittivät maille ”niin sanotusti luotettavaa tietoa Venäjän tulevasta hyökkäyksestä Ukrainaan”.

Venäjän ulkoministeriön mukaan amerikkalaisten kanssa kulisseissa tehdyt sopimukset selittävät sen, miksi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemukset hyväksytettiin nopeasti vain molempien maiden parlamenteissa ja miksi maiden media yrittää olla mainitsematta Yhdysvaltain kiusallisesta roolista päätöksenteossa.

– On selvää, että tapahtunut hyödyttää vain heitä, jotka haluavat kiristää alueen aiempaa rauhallista sotilaspoliittista tilannetta, Venäjän ulkoministeriö summaa Nato-hakemusten lopputuloksen.

Svobodjana Pressa -propagandasivuston tuoreen artikkelin mukaan Yhdysvallat halusi Suomen ja Ruotsin Natoon siksi, että Washington aikoo käyttää maita Venäjän valta-aseman horjuttamiseen arktisella alueella.

– Nato on tyytymätön Venäjän läsnäoloon Arktiksella. Mutta Suomen ja Ruotsin jäsenyys voi kääntää tilanteen Naton eduksi, ja siksi sotilasliitto haluaa maat jäsenekseen, artikkelissa kirjoitetaan.