Ruotsin viranomaiset ovat käynnistäneet esitutkinnan työturvallisuusrikkomuksesta ja kuolemantuottamuksesta.

Ruotsissa Öölannin eläintarhassa sunnuntaina kuolleen työntekijän tappoi hirviantilooppi. Asiasta kertoo ruotsalaismediassa muun muassa SVT Småland.

Tapauksessa mies oli ohjaamassa nautaeläimiä talliin eläintarhan ollessa suljettuna. Poliisin tiedottaja kertoi SVT:lle, että tämän aikana on ”tapahtunut jotain”, mikä sai antiloopin sarvet ojossa lävistämään miehen.

Poliisi ja pelastusviranomaiset saivat tapahtumasta hälytyksen paikallista aikaa kello 17. Mies oli kuollut heidän saapuessaan paikalle. Ruotsin viranomaistietojen mukaan kuollut henkilö on ulkomaan kansalainen.

Öölannin eläintarha sijaitsee Färjestadenissa Mörbylångan kunnassa.

Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan työturvallisuusrikkomuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisin tiedottajan mukaan kyse on rutiininomaisesta toimenpiteestä, kun kuolema tapahtuu työpaikalla. Kyse on kuitenkin hänen mukaansa ”erittäin vakavasta tapauksesta”.

Esitutkinnan aloittaminen ei välttämättä tarkoita, että teolle olisi joku epäilty, tiedottaja painotti SVT:lle. Tutkintaa johtaa Ruotsin syyttäjäviraston alaisuudessa toimiva ympäristö- ja työturvallisuusasioiden yksikkö.

Hirviantilooppi eli elandi elää luonnossa Etelä- ja Itä-Afrikan savanneilla. Se on toinen kahdesta suurimmasta antilooppilajista. Hirviantilooppi on ruumiinrakenteeltaan raskasrakenteinen muistuttaen hieman härkää.

Sekä naarailla että uroksilla on pitkät sarvet. Hirviantilooppiuros voi painaa jopa 1 000 kiloa ja naaraat 600 kiloa.