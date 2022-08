Mediassa on julkaistu tietoja mahdollisesta ryhmän kokoonpanosta. IAEA sanoo kuitenkin, ettei se tule antamaan julkisuuteen tietoja ydinvoimalalle lähtevistä.

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n asiantuntijaryhmä on aloittanut matkansa Ukrainan Zaporizzjan ydinvoimalalle ja sen on tarkoitus saapua perille myöhemmin tällä viikolla, järjestön johtaja Rafael Grossi sanoo Twitterissä.

Ryhmän kokoonpanosta ei anneta tarkkoja tietoja. New York Times uutisoi viikonloppuna, että Grossi kuuluisi 14-henkiseen delegaatioon. Lehden mukaan muut asiantuntijat kuuluivat lähinnä niin sanotusti neutraaleihin maihin. Järjestö ei vahvistanut tuolloin tietoa lehdelle.

Grossi vihjaisi itse viime viikolla, että voisi johtaa ryhmää.

Uutiskanava CNN kysyi IAEA:lta delegaatiosta. Järjestö vastasi, että se ei tule antamaan julkisuuteen tietoa asiantuntijaryhmän kokoonpanosta. IAEA avasi kanavalle, että kaikissa järjestön tehtävissä on ihmisiä eri jäsenmaista ja että heidät valitaan olennaisen osaamisen perusteella. Järjestön mukaan osallistujat edustavat IAEA:ta eivätkä kotimaitaan.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoo uutiskanava CNN:n mukaan, että Venäjää ei ole erityisemmin taivuteltu päästämään ryhmää sen hallussa olevalle ydinvoimalalle. Hän sanoo uskovansa, että ryhmän vierailu tulee tapahtumaan.

Ydinvoimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta. IAEA on jo pitkään varoittanut voimalan olevan kriisin partaalla ja muistuttanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.

CNN:n mukaan ukrainalainen energiayhtiö Energoatom kommentoi sunnuntaina viestipalvelu Telegramissa mahdollista vakavaa ydinonnettomuutta. Yhtiö näkee, että jos maanantaina tapahtuisi onnettomuus, ennustettujen tuulten takia säteily ulottuisi Etelä-Ukrainaan ja Lounais-Venäjän alueille.

Zaporizzjassa on yhteensä kuusi reaktoria, mutta viime aikoina vain kaksi niistä on ollut toiminnassa. Ydinvoimala on Euroopan suurin.

Zaporizzjan ydinvoimala pudotettiin torstaina pois sähköverkosta sen jälkeen kun viimeinenkin voimalalle sähköä toimittanut korkeajännitelinja katkesi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan korkeajännitelinjan katkeamisen syynä oli venäläisten kranaattituli. Energoatom ilmoitti kuitenkin myöhemmin, että voimala oli saatu kytkettyä takaisin sähköverkkoon.

Voimala tarvitsee ulkopuolista sähköä muun muassa reaktoreiden jäähdyttämiseen.

Voimalan läheisyydessä on käyty taisteluita, ja voimala on ollut venäläistulituksen kohteena. Viikonloppuna Venäjä ja Ukraina syyttivät toisiaan toistuvasti voimalan tulituksesta.