Surevat omaiset ovat saaneet osakseen asiattomia kommentteja sosiaalisessa mediassa. Asiantuntijan mukaan omaisten kunnioituksessa on tapahtunut pandemian aikana muutos.

Koronavirukselle läheisensä menettäneistä yhdysvaltalaisista moni kertoo joutuneensa verkkohäirinnän ja -kiusaamisen kohteeksi, uutisoi NBC News. Kokemuksistaan yhdysvaltalaiselle uutismedialle kertoo muun muassa Jennifer Ritz Sullivan, jonka äiti kuoli koronaviruksen seurauksena joulukuussa 2020.

Tytär purki suruaan tapahtuneesta Twitterissä. Vastaanotto sosiaalisessa mediassa oli kuitenkin raju. Suruvalitteluiden lisäksi nainen sai osakseen loukkaavia kommentteja.

– Minua kutsuttiin v*tun pelleksi. Minulle sanottiin, ettei äitini ollut koskaan oikea ihminen. Väitettiin, että hänellä oli luultavasti jo olemassa olevia sairauksia, joten hänen kuolemallaan ei ollut väliä, Sullivan kertoo NBC Newsille.

Nuorille aikuisille suunnatun koronakuolemien suruyhteisön perustaja Ari Eisenin mukaan läheisten kuolemaa surevien kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on pandemian aikana puhjennut ilmiö.

Samasta ilmiöstä ovat uutisoineet jo viime vuonna muun muassa The New York Times ja vuonna 2020 The Guardian.

The New York Timesin selvityksen mukaan rajun verkkohäirinnän ja -kiusaamisen kohteeksi ovat joutuneet myös tautiin menehtyneiden koronavastaisten henkilöiden omaiset.

Koronarajoituksia ja -rokotuksia äänekkäästi vastustaneiden henkilöiden kuolemantapauksista on uutisoitu useasti pandemian aikana.

Artikkeleiden mukaan omaiset ovat kokeneet, että esimerkiksi piikittelevät kommentit jälkikäteen koronarokotteista ovat vaikeuttaneet suruprosessia.

– Kuinka hyvä mies hän lopulta oli? Hän ei edes ottanut rokotetta, eräs henkilö kommentoi Facebookissa aviomiehensä koronalle menettäneelle naiselle The New York Timesin mukaan.

Yhdysvalloissa on raportoitu yhteensä yli miljoona koronaviruskuolemaa. Koko maailmassa kuolemia on raportoitu lähes 6,5 miljoonaa.