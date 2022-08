Viikko sitten autopommi-iskussa kuollut Darja Dugina oli yksi monista Kremlin propagandakoneistoon kuuluvista venäläisnaisista.

Reilu viikko sitten autopommi-iskussa kuollut Darja Dugina oli osa Venäjän systemaattista ja paljolti kansainvälisesti suuntautuvaa propagandakoneistoa, jonka keulakuvina ovat erityisesti naiset. Aiheesta kertoo amerikkalaismedia CNN laajassa artikkelissaan.

Darja Dugina kuoli autopommi-iskussa reilu viikko sitten.

Dugina oli äärinationalistisen filosofin ja merkittävän kansallisen ajattelijan Aleksandr Duginin tytär. Duginia pidetään presidentti Vladimir Putinin ”henkisenä oppaana”, vaikka presidentillä ja Duginilla ei tiettävästi ole virallisia yhteyksiä.

Silti Duginin radikaalikonservatiivisen ajattelun sanotaan heijastelevan Venäjän poliittisen eliitin ajatusmaailmaa, ja esimerkiksi CNN:n haastattelema ukrainalainen tutkija Roman Osadtshuk kertoo Duginan seuranneen suurimman osan elämästään isänsä jalanjälkiä. Myös tytär halusi merkittäväksi ideologiksi.

Isä-Aleksandrin tavoin myös Darjan ajattelun mukaan Venäjä taistelee uskonnon ja ”perinteiden” puolesta ”lännen sodomiaa ja syntiä” vastaan, Osadtshuk summaa.

Lue lisää: Kommentti: Suomikin mainittu agentti­vihjailuissa – näin Putin hyödyntää Darja Duginan marttyyri­tarinaa

CNN:n haastattelema Washingtonissa työskentelevä politiikan tutkija Olga Lautman kertoo, että tällaisessa informaatiosodassa nuoret naiset ovat nousseet tärkeiksi symbolisiksi hahmoiksi.

Artikkelissa mainitaan Duginan ohella valtiollisen RT-median päätoimittaja Margarita Simonjan sekä Instagram-vaikuttaja Maria Katasonova, joka on tehnyt propagandatyötä myös ranskalaisen Kansallisen liittouman puheenjohtajan Marine Le Penin sekä Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin hyväksi.

Margarita Simonjan on valtiollisen Russia Today -kanavan päätoimittaja.

– Venäjä on aina osannut käyttää naisia poliittisina toimijoina, Lautman kertoo CNN:lle.

– Naiset vetoavat suurempaan yleisöön. He ovat helpommin lähestyttäviä ja he voivat samaistua nuorempaan väestöön.

Instagram-vaikuttaja Maria Katasonova on tehnyt propagandatyötä esimerkiksi ranskalaispoliitikko Marine Le Penin hyväksi.

Toisin sanoen pari-kolmekymppiset samaistuvat paljon helpommin energisiin nuoriin naisiin kuin kuusikymppiseen Aleksandr Duginiin, Lautman summaa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Dugina toimi vuodesta 2020 lähtien United World International (UWI) -nimisen englanninkielisen propagandasivuston päätoimittajana. Se jäljitteli länsimaisia uutisblogeja mutta toisti Kremlin propagandaa.

CNN:n mukaan UWI haali kirjoittajikseen myös länsimaisia ”marginaalisia ajattelijoita”. Tavoitteena oli houkutella valtavirran poliittisiin instituutioihin skeptisesti suhtautuvia länsimaisia lukijoita kohti Moskovan maailmankuvaa.

– Kun lukija kohtaa propagandaa omalla kielellään, hän saattaa suhtautua siihen suopeammin, vaikkei tietäisikään viestin alkuperää, analysoi CNN:n haastattelema Olga Lautman.

UWI jäi kuitenkin CNN:n mukaan marginaaliselle huomiolle ja sen Facebook-sivu poistettiin vuonna 2020. Perusteena olivat muun muassa sivun kytkökset venäläisiin trollitehtaisiin. Roman Osadtshukin mukaan tämä ei tee silti UWI:sta vaaratonta.

– Se tarjoaa silti ajatuksia ja alustan, jonka avulla muut voivat mainita sen uskottavana lähteenä.

UWI ei koskaan virallisesti myöntänyt suhdettaan Duginaan. Sivusto on ollut niin ikään hiljaa ideologin kuolemasta.

Muissa venäläismedioissa Duginan kuolema kuitenkin nostatti myrskyn. Monet näkyvät naiskasvot ovat osoittaneet kunnioitustaan Duginalle ja vannoneet kostoa Ukrainalle, vaikka Kiova on toistuvasti kiistänyt osallisuutensa Duginan murhaan. Ukraina on väittänyt Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n olleen murhan takana.

Esimerkiksi RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan on väittänyt Duginan murhaajan paenneen Viroon ja julistanut Telegram-kanavallaan, että Venäjän pitäisi kostaa murha hyökkäämällä ukrainalaisiin "päätöksentekokeskuksiin". Simonjanin tiedetään omaavan läheisiä suhteita Kremliin.

Lue lisää: FSB julkaisi kuvia Darja Duginan väitetyn murhaajan paosta Viroon – RT:n Simonjan uhkaili jo Tallinnaa ”tornien ihailijoilla”

CNN mainitsee myös muita Kremlin propagandan mahtinaisia.

Yksi heistä on Rossija 1 -tv-kanavan 60 minuuttia -ohjelman juontaja Olga Skabejeva, joka on pauhannut ohjelmassaan CNN:n mukaan paitsi Venäjän ”oikeutetuista” sotilasoperaatioista, myös siitä, miten ”LGBTQ+-väen (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen) vaikutuksesta lännen ihmiset tulevat kuolemaan sukupuuttoon, koska he lakkaavat lisääntymästä”.

Rossija 1 -tv-kanavan 60 minuuttia -ohjelman juontaja Olga Skabejeva (oik.) on pauhannut myös rajuja väitteitä seksuaalivähemmistöistä.

Nämä puheet ovat CNN:n haastatteleman tutkijan Lautmanin mukaan suoraan Kremlin kirjoittamia. Siellä propagandasta vastaa ulkoministeri Sergei Lavrovin ohella ministeriön tiedottaja Maria Zaharova.

Lautmanin mukaan on tarkkaan suunniteltua, että propagandaa toistavat erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset.

Ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on tunnettu kärkkäistä lausunnoistaan.

– Lavrov vetoaa vanhempiin miehiin. Nuorempi nainen lehdistösihteerinä on taas signaali uudemmille sukupolville: on voimakasta, kun tällainen nainen ottaa rohkeasti yhteen länsimaisten suurvaltojen kanssa.

– (Eri propagandistit) ovat saman ruumiin eri osia, Lautman summaa CNN:lle.