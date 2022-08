Venäjän heinäkuussa tekemässä iskussa Vinnytsjan kaupungin keskustaan kuoli 23 henkilöä. Kolme heistä oli lapsia.

Nelivuotias Liza kuoli iskussa, jossa Venäjän ohjukset osuivat länsiukrainalaisen Vinnytsjan kaupungin keskustaan 14. heinäkuuta.

Ukrainan viranomaisten mukaan aamupäivän vilkkaana aikana tehdyssä iskussa kuoli kaikkiaan 23 ihmistä, joista kolme oli lapsia.

The Washingon Post kertoo, että aamulla 14. heinäkuuta nelivuotias Liza ja hänen äitinsä Iryna olivat kaupungin keskustassa matkalla tapaamisesta toiseen.

Sotaa oli tuolloin kestänyt lähes viisi kuukautta. Ilta-Sanomat kertoi heinäkuussa, että perhe oli aiemmin paennut Kiovasta turvallisempana pitämäänsä Vinnytsjan kaupunkiin, joka sijaitsi satojen kilometrien päässä etulinjoista.

Äiti kuvasi tyttärestään Instagram-videon, jossa hän työntää iloisena omia rattaitaan. Vain noin tuntia myöhemmin Liza kuoli, ja hänen äitinsä loukkaantui vakavasti.

Iskun jälkeen otetusta valokuvasta, jossa tytön pinkit lastenrattaat ovat kaatuneet veren tahrimina kadulle, on tullut symboli Venäjän aloittaman Ukrainan sodan lapsiuhreista. Lizan kohtalo on järkyttänyt ukrainalaisia suuresti.

Lizan äiti Iryna kuvailee Washington Postin haastattelussa muistavansa korviahuumaavan melun yläpuolellaan. Katsoessaan ylös hän näki ohjuksen ja kyyristyi alas yrittäessään suojella lastaan.

– Ei ollut aikaa tehdä mitään.

Liza oli turvavyöllä edelleen kiinni rattaissa. Äiti kertoo tajunneensa lähes välittömästi, että hänen tyttärensä oli kuollut. Hän huusi apua, mutta kukaan ei heti vastannut.

Äiti kuljetettiin kriittisessä tilassa kaupungin sairaalaan, jossa hän oli kuukauden. Kun Liza myöhemmin haudattiin valkoisessa prinsessamekossa ja kukkaseppeleessä, äiti ei voinut osallistua tilaisuuteen vammojensa vakavuuden takia.

– Hän oli minun elämäni. Sitä, minkä Venäjä minulta vei, ei voi antaa anteeksi. Kaikki suunnitelmani ovat tuhoutuneet.

Videon vain hieman ennen iskua rattaita työntäneestä tytöstä julkaisi heinäkuussa myös Ukrainan puolustusministeriö, joka vahvisti pienen Liza-nimisen tytön kuolleen räjähdyksessä Venäjän iskun aikana Vinnytsjassa heinäkuun 14. päivänä. Ukraina on kutsunut lukuisten siviilien hengen vienyttä iskua terroriteoksi.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjän joukot tekivät iskun kolmella Kalibr-ohjuksella, jotka ammuttiin sukellusveneestä Mustaltamereltä.

Vinnytsja sijaitsee Länsi-Ukrainassa noin 200 kilometrin päässä Kiovasta lounaaseen, kaukana sekä itäisestä että eteläisestä rintamalinjasta.

The Guardianin mukaan Venäjä on vahvistanut tehneensä ohjusiskun Vinnytsjan kaupunkiin, mutta väittänyt, että ohjushyökkäys olisi ”kohdistunut rakennukseen, jossa Ukrainan ilmavoimien ylimmät virkamiehet tapasivat ulkomaisia asetoimittajia”. Ukraina on kiistänyt väitteen, että isku olisi osunut mihinkään sotilaalliseen kohteeseen.

Ukrainan valtakunnansyyttäjänviraston arvion mukaan Ukrainan sodassa on kuollut ainakin 379 lasta ja loukkaantunut 733 lasta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan 24. helmikuuta. Todellisten lukujen uskotaan kuitenkin olevan suuremmat, koska raportoidut luvut eivät sisällä uhreja Venäjän miehittämillä ja vapauttamilla alueilla sekä lähellä etulinjaa.

Unicef kertoi 22. elokuuta, että tuohon mennessä ainakin 972 lasta Ukrainassa oli joko kuollut tai loukkaantunut väkivallan seurauksena Ukrainassa sodan alettua helmikuussa. Suurimman osan lapsiuhreista on aiheuttanut räjähteiden käyttö. Myös Unicefin mukaan todellisen luvun uskotaan olevan paljon suurempi.

