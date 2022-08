Mitä tapahtui Azov-rykmentin komentajalle ja muille Mariupolin viimeisille puolustajille? ”Jokainen heistä tiesi kohtalonsa olevan karmiva”

Mikä on Azovstalin terästehdasta puolustaneen komentajan Denis Propenkon kohtalo? Putinin vihaama Ukrainan sotasankari saattaa olla elossa odottamassa näytösoikeudenkäyntiä jossakin päin Venäjää.

Mariupolin viimeiset taistelijat antautuivat kahden ja puolen kuukauden piirityksen uuvuttamina, kun presidentti Volodymyr Zelenskyi oli käskenyt heidän laskea aseensa ihmishenkien säästämiseksi.

Azov-rykmentin komentaja Denis Prokopenko totteli ja nousi terästehtaan uumenista 20. toukokuuta tiettävästi noin 500 azovilaisen, yli tuhannen muun ukrainalaistaistelijan sekä satojen siviilien kanssa.

31-vuotias Prokopenko on ollut vangittuna jo yli kolme kuukautta. Hänen olinpaikkaansa ei tiedetä. Eikä edes sitä, onko hän enää elossa, sillä eri lähteistä on tihkunut tietoja Azov-taistelijoiden karuista kuulusteluista, jopa teloituksista.

Denis Prokopenko on ommellut asepukunsa oikeaan hihaan Akseli Gallen-Kallelan suunnitteleman Itä-Karjalan ristilipun. Lipussa on punamusta risti vihreällä pohjalla.

Juuri azovilaisten niskaan presidentti Vladimir Putin on syytänyt kirouksia ja kuoleman­tuomioita. Juuri he ovat olleet diktaattorin denatsifikaatioteorian ytimessä.

Näin ollen yksi Ukrainan vastarinnan keulakuvista on eräs pahimmista henkilöistä Putinin papereissa.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö on tutkinut Ukrainan vapaaehtoisjoukkojen – myös Azovin – vaiheita. Hänellä on tietoja, joiden mukaan Denis Prokopenko olisi yhä hengissä ja siirretty Moskovaan odottamaan jonkinlaista näytösoikeudenkäyntiä.

– Kun Azovstal antautui, sen ylin johto olisi viety Moskovaan, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija tulkitsee lähteitään ISTV:n Ukraina-studiossa.

– Alempaa porrasta ja yksittäisiä taistelijoita pidettäisiin Donetskissa tai Mariupolin alueella, jonne Käihkö on kuullut rakennetun tiloja ”häkkeineen” oikeudenkäyntejä varten.

Prokopenkon Kateryna-puoliso kertoi saaneensa mieheltään lyhyen puhelun toukokuun 24. päivä, neljä päivää vangitsemisen jälkeen. Sen jälkeen yhteydenottoja ei ole sallittu.

Heinäkuun lopulta ukrinform.net:stä löytyy puolison tuoreempi kommentti, jonka mukaan hän on saanut Venäjän mediasta tietoja miehensä siirrosta ”jonnekin Venäjälle”.

Kateryna Prokopenko kuuli miehensä äänen viimeksi toukokuussa. Hän on vedonnut kansainväliseen yhteisöön, jotta ukrainalaiset sotavangit saisivat lainmukaisen kohtelun.

Mikä on miehiään tämä Denis Prokopenko, yksi Ukrainan urheimmista sotureista, joka pani persoonansa peliin myös sosiaalisessa mediassa jakamalla raportteja teräs­tehtaan uumenista taisteluiden vielä raivotessa?

Suomalaisittain on mielenkiintoista, että hänen sukujuuriensa kerrotaan olevan Karjalassa. Prokopenko on kertonut isoisoisänsä kaatuneen talvisodassa. Hän oli taistellut Suomen puolella Neuvostoliittoa vastaan. Suku­selvityksessä on kuitenkin edelleen jäänyt epäselväksi, miten perheenjäsenten tie on johtanut Ukrainaan.

”Olen ylpeä sotilaistani, jotka taistelevat yli-inhimillisin ponnisteluin vihollista vastaan. Tilanne on äärimmäisen vaikea”, Denis Prokopenko viestitti Azovstalin terästehtaan uumenista toukokuun alussa.

Huomionarvoista on , että soturi korostaa taustaansa kiinnittämällä asepukunsa hihaan Akseli Gallen-Kallelan suunnitteleman Itä-Karjalan lipun. Tätä ristilippua (vihreä-puna-musta) käytettiin heimosotien (1920–1922) ja jatkosodan (1942–1944) aikana.

Prokopenkosta kertova artikkeli julkaistiin maaliskuussa Ukrainan puolustusministeriön ArmijaInformin verkkosivuilla samassa yhteydessä, kun presidentti Zelenskyi palkitsi hänet Ukrainan sankarin arvonimellä, korkeimmalla mahdollisella kunniamerkillä.

Ukrainan puolustaminen on artikkelin mukaan Prokopenkolle henkilökohtainen kysymys, sillä hän katsoo taistelevansa samaa vihollista vastaan kuin isoisoisänsä aikoinaan Suomessa.

Kiovalaisesta yliopistosta kielitieteilijäksi valmistunut Prokopenko on ilmeisesti yksi Azov-pataljoonan (myöhemmin rykmentti) neljästä perustajasta (2014). Tuolloin Azov oli äärikansallinen ja äärioikeistolainen ryhmittymä.

Hän on kertonut päätyneensä sinne Kiovan Dynamon jalkapallojoukkueen ultrakannattajien kautta.

– Se on tyypillinen reitti vapaaehtoispataljooniin, Ilmari Käihkö kertoo.

– Siellä on alun perin äärioikeistolaisia tai sitten jalkapallo-ultria (seuran äärikannattajia). Kansallismielisiä, mutta ei muuten välttämättä hirveän kiinnostuneita politiikasta. Väkivaltaan tietysti tottuneita hekin.

– Prokopenko on aika tyypillistä ainesta siinä mielessä. Mutta hän on yliopisto­koulutettu ja se ehkä selittää, miksi hän on noussut upseeriasemaan.

Prokopenkon voidaan päätellä keskittyneen sotilasuraansa huolella. Kahdeksan vuotta kestäneiden taisteluiden aikana hän on noussut Azovin komentajaksi ja on nykyiseltä sotilasarvoltaan everstiluutnantti.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö on tutkinut Ukrainan vapaaehtoisjoukkojen syntyä ja toimintaa. Hän kirjoittaa aihepiiristä kirjaa.

Käihkö on puhunut ukrainalaisten kanssa, myös upseerien, jotka tuntevat Prokopenkon henkilökohtaisesti.

– Häntä on kuvattu kyvykkääksi upseeriksi ja äärimmäisen hyväksi sotilaskomentajaksi.

Käihkön mukaan Azov-rykmentillä on vahva maine sotilasyksikkönä.

– Heillä on omia upseeri- ja aliupseerikouluja, joissa on ollut koko ajan Nato-standardit. He ovat pyrkineen olemaan edellä muuta Ukrainan armeijaa.

Käihkö korostaa, että Mariupolin taisteluiden pitkittyneellä kestolla oli tärkeä merkitys koko sodan kannalta. Azovstalin terästehtaan piiritys sitoi suuren määrän venäläisiä joukkoja, joita vihollinen olisi voinut käyttää muualla. Puolustajat hidastivat Venäjän etenemistä yli kahden kuukauden ajan.

Azovstalin terästehtaan puolustuksen antauduttua 20. toukokuuta venäläisten vangitsemia taistelijoita kuljetettiin linja-autoilla kohti tuntematonta määränpäätä.

– Olettaisin, että jokainen heistä tiesi kohtalonsa olevan karmiva, jos he jäävät sinne. Ja yhtä lailla, jos he antautuvat.

– Eli he olivat pattitilanteessa, mutta tekivät vastarintaa musertavaa ylivoimaa vastaan.

Tutkija sanoo Mariupolin puolustajien saaneen suorastaan ”mystisen maineen”.

– Se on sellainen asia, jonka ukrainalaiset totta kai tänä päivänä muistavat.

Valtavan suuri, yli 10 neliökilometrin laajuinen, Azovstalin teräskombinaatti Mariupolin liepeillä kesti piiritystä yli kaksi kuukautta. Sen puolustajat suojautuivat lopulta tehtaan maanalaiseen käytäväverkostoon.

Onko Denis Prokopenko poliittinen henkilö vai sotilas? Onko hän äärioikeistolainen, vai Kiovan Dynamon ultrakannattaja?

Käihkön mielestä on hyvä pitää mielessä, että vaikka Azovia pidettäisiinkin poliittisena järjestönä, Venäjän hyökkäys lopetti spekulaatiot kerralla.

– Puhuin piirityksen aikana monta kertaa ukrainalaisten tuttujeni kanssa siitä, minkälaisena järjestönä Azov nähdään. Kaikki, joilta kysyin, sanoivat, että sillä ole mitään merkitystä sodan aikana. Tällä hetkellä he ovat sankareita.

– Kyllä Azovin rykmentti on poliittista taustaansa etäännyttänyt äärinationalismista. Ja ymmärtääkseni tullut enemmän sotilasyksiköksi, millä ei ole poliittista agendaa, Käihkö sanoo.

Venäjän duuma on julistanut, että se ei käsittele Azov-taistelijoita sotavankeina, vaan natsiterroristeina. Tämä asenne näyttänee tulevien oikeudenkäyntien suunnan. Tutkijan mukaan huhut venäläisten masinoimista näytösoikeudenkäynneistä herättävät Ukrainassa vihaa.

Käihkön mielestä ei kuitenkaan ole ihme, että Venäjä syyttää ukrainalaisia sotilaita oikeusteitse, ovathan ukrainalaisetkin tuominneet venäläissotilaita sotarikoksista mm. Butshan verilöylystä.

– Tapa, jolla venäläiset tekevät sen ei ole samanlainen kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, Käihkö sanoo.