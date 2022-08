Libyan taisteluissa kuolleiden määrä kasvaa

Libyan terveysministeriön mukaan 140 on haavoittunut ja kuusi sairaalaa vaurioitunut maan pääkaupungissa Tripolissa.

Libyassa kuolleiden määrä on noussut 23:een kilpailevien hallintojen kannattajien välisissä taisteluissa, kertoi maan terveysministeriö Facebook-tilillään myöhään lauantai-iltana.

Ministeriö mukaan maan pääkaupungissa Tripolissa käydyissä taisteluissa haavoittuneiden määrä kasvoi 140:een. Lisäksi kuuden sairaalan kerrotaan vaurioituneen lauantain väkivaltaisuuksissa.

YK vaati osapuolia välittömästi lopettamaan väkivaltaisuudet.

Libya on ollut enemmän tai vähemmän sisällissodassa siitä lähtien, kun maan diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin ja tapettiin sotilasliitto Naton tuella vuonna 2011.

Heinäkuussa Tripolin väkivaltaisuuksissa kuoli 16 ihmistä, mikä oli tuolloin eniten kuolonuhreja vaatinut välikohtaus sitten vuonna 2020 solmitun tulitauon.

Viime vuonna Abdulhamid Dbeibah nimettiin pääministeriksi johtamaan väliaikaisesti maata.

Dbeibahin hallinto väittää tuoreiden väkivaltaisuuksien johtuvan siitä, että Libyan parlamentin tukeman kilpailevan hallinnon johtaja Fathi Bashagha keskeytti osapuolten väliset neuvottelut vaalien järjestämisestä loppuvuodesta.

Bashaghan mukaan kyseisiä neuvotteluja ei ole pidetty ja Dbeibahin hallinnon mandaatti on vanhentunut.

Dbeibah on sanonut suostuvansa luovuttamaan vallan eteenpäin vain vaaleilla valitulle hallitukselle. Libyassa on järjestetty parlamenttivaalit viimeksi vuonna 2014, jolloin nykyinen parlamentti on valittu.

Atlantic Council -ajatushautomon asiantuntija Emadeddin Badi varoittaa, että väkivaltaisuudet voivat kiihtyä nopeasti.

– Kaupunkisodankäynnissä on oma logiikkansa. Se on vahingollista sekä ihmisille että siviili-infrastruktuurille, joten vaikka taisteluita ei käytäisikään pitkään, konflikti olisi todella tuhoisa, kuten olemme jo nähneet, Badi kertoi AFP:lle.