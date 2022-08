Poikkeukselliset tulvat vaatineet jo lähes tuhat uhria Pakistanissa

Monsuunitulvien arvioidaan vaikuttaneen ainakin 33 miljoonaan ihmiseen maassa.

Lähes tuhat ihmistä on kuollut kesäkuussa alkaneiden monsuunisateiden seurauksena Pakistanissa, kertoo The Guardian. Monsuunitulvien arvioidaan vaikuttaneen ainakin 33 miljoonaan ihmiseen maassa.

Pakistanin hallitus on julistanut tilanteen seurauksena hätätilan maahan. Maan pääministeri Shehbaz Sharif on pyytänyt kansainvälistä apua tilanteeseen. Britannian parlamentti on ilmoittanut 1,5 miljoonan punnan suuruisesta kiireellisestä humanitaarisesta avusta Pakistanille.

Maan kansallisen katastrofien hallintaviranomaisen mukaan 45 ihmistä kuoli tulviin liittyneiden onnettomuuksien seurauksena perjantain ja lauantain aikana.

Viranomaisten mukaan useat alueet Pakistanissa ovat tulvien takia saavuttamattomissa. Olosuhteet vaikeuttavat paikallisten evakuointeja.

Pakistanissa on totuttu rajuihin kesätulviin, mutta nyt tilanne on poikkeuksellisen paha.

The Guardianin mukaan Pakistanin entistä pääministeriä Imran Khania on kritisoitu rankasti sen jälkeen, kun Khan järjesti lauantaina tapahtuman Jhelumissa, Punjabin provinssissa.

Lehden mukaan entinen pääministeri kieltäytyi keräämästä varoja tapahtumassaan tulvan tuhojen helpottamiseksi. Khan selitti kantaansa sillä, että voi kerätä rahaa vasta tulvien aiheuttamien tappioiden arvioinnin jälkeen.

Entinen pääministeri Khan hävisi luottamuslauseäänestyksen huhtikuussa. Hän on siitä lähtien pitänyt suuria massatapahtumia, joissa hän on varoittanut virkamiehiä ja armeijaa poliittisen vastustajansa Shehbaz Sharifin hallituksen tukemisesta.

Khan yrittää painostaa viranomaisia enneaikaisiin vaaleihin. Normaalin aikataulun mukaan vaalit olisivat luvassa vasta ensi vuoden lokakuussa.

Tulvien aiheuttamien tuhojen suuruus vaihtelee hieman eri lähteissä. Kesäkuun puolivälin jälkeen teitä on tuhoutunut 3 000 kilometrin mittaiselta matkalta, kertoo CNN. 130 siltaa on tuhoutunut ja noin puoli miljoonaa kotia on vaurioitunut.