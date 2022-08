Pakistanissa yli 900 ihmistä kuollut poikkeuksellisen rajuissa tulvissa

Pakistanissa poikkeuksellisen rajut tulvat ovat vaikuttaneet yli 30 miljoonan ihmisen elämään. Armeija on avustanut helikoptereilla pelastustöissä.

Balochistan on yksi pahimmin tulvista kärsineistä alueista. Kuva on otettu perjantaina.

Pakistan kärsii poikkeuksellisen pahoista tulvista. Tänä vuonna tulvien vuoksi on kuollut yli 900 ihmistä. Tulvat ovat vaikuttaneet yli 30 miljoonan ihmisen elämään maassa. Määrä vastaa noin 15 prosenttia maan asukkaista. Maahan on julistettu kansallinen hätätila tulvien vuoksi.

Tulvien aiheuttamien tuhojen suuruus vaihtelee hieman eri lähteissä. Kesäkuun puolivälin jälkeen teitä on tuhoutunut 3 000 kilometrin mittaiselta matkalta, kertoo CNN. 130 siltaa on tuhoutunut ja noin puoli miljoonaa kotia on vaurioitunut. Paikoitellen vettä on ollut niin paljon, että vedenpinta on ulottunut kahlaavien ihmisten kainaloihin asti.

Matkapuhelinverkot ja netti eivät toimi normaalisti, mikä hankaloittaa pelastustöitä. Ihmisiä on jäänyt jumiin eri alueille, sillä siltojen ja teiden tuhouduttua alueilta ei ole päässyt pois.

Armeija on hälytetty apuun. Se evakuoi helikoptereilla alueille jumiin jääneitä ihmisiä.

Sindhin alue on kärsinyt tuhoisista tulvista. Kuva perjantailta.

Pahiten tulvista ovat kärsineet Balochistanin ja Sindhin alueet. Tulvat ovat tuhonneet peltoja ja vieneet karjaa mennessään.

Ilmastoministeri Sherry Rehman kuvaili keskiviikkoja kyseessä olevan ”valtavan mittakaavan katastrofi”.

Pakistanissa on totuttu rajuihin kesätulviin, mutta nyt tilanne on poikkeuksellinen paha. Edellisen kerran Pakistan kärsi yhtä rajuista tulvista vuonna 2010. Tuolloin tulvat tuhosivat miljoonia koteja. Kuolleiden määrä vaihtelee eri lähteissä sadoista pariin tuhanteen.

Pakistan on pyytänyt kansainvälistä apua tilanteeseen.

Asiasta ovat uutisoineet myös The Washington Post ja The Guardian.