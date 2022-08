”Ne ovat soivia pelejä.”

Suomi on kaikessa hiljaisuudessa toimittanut Ukrainaan lisää aseita.

Ukraine Weapons Tracker -tilin mukaan Ukrainaan on viety Suomesta ilmatorjuntakanuunoita, joita suomalaiset kutsuvat lempinimellä Sergei.

– Niillä voidaan täydentää Ukrainan omaa varastoa, sotilasasiantuntija ja bloggaaja Petri Mäkelä arvioi.

Tilin mukaan Suomi on toimittanut merkittävän määrän aseapua Ukrainaan. Suurin osa toimituksista on kuitenkin pidetty salassa.

Sergei on neuvostovalmisteinen 23 millin ilmatorjuntakanuuna, joita Ukrainalla on ollut omasta takaa kohtuullisia määriä käytössä.

Kyseinen ilmatorjuntakanuuna on käytössä kaikissa itäblokin maissa ja Ukrainassa niitä on ollut neuvostoajoista lähtien.

Petri Mäkelä sanoo, että Sergei on vanha neuvostoase ja sitä pyörii paljon maailmalla. Aseita tulee vastaan jokaisella konfliktialueella.

Neuvostoase on viralliselta nimeltään ZU-23-2, joka esiteltiin ensi kerran 1960-luvulla.

Suomi osti ilmatorjuntakanuunat Neuvostoliitosta. Osa Suomessa olevista aseista on modernisoitu 90-luvulla.

Mäkelän mukaan Ukrainaan lähetetyt kanuunat ovat modernisoimattomia versioita.

– Ne ovat siinä kunnossa kuin on aikoinaan Neukkulasta ostettu.

Mäkelä sanoo, etteivät kanuunat ole mitään high techiä, mutta ”soivia pelejä sinänsä”.

Sergei on hänen mukaansa hyvä perustykki.

– Panssariajoneuvoja sillä ei voi ampua, mutta kaikkea muuta. Sillä voi ampua kevyempää kalustoa, kuten helikoptereita, matalalla lentäviä lentokoneita, droneja, pehmeitä ajoneuvoja ja ehkä miehistönkuljetusvaunuja.

– Se puree hyvin myös jalkaväen pesäkkeisiin.

Mäkelä sanoo, että Suomessa on paljon näitä ilmatorjuntakanuunoita. Sergei on ollut Suomen lähi-ilmatorjunnan perusase. Mäkelä arvioi, että aseita on satoja varastossa.

Sergei on Mäkelän mielestä hyvä ase toimittaa Ukrainaan, koska Suomessa on niitä paljon ja Ukraina voi ottaa ne suoraan käyttöönsä.

– Sen kun vain heittää ne joukoille, siellä on koulutettua porukkaa.

Ukrainaan on tähän mennessä toimitettu Suomesta rynnäkkökivääreitä, kertasinkoja ja kranaatinheittimiä.

– Sinne on toimitettu perusrautaa. Meidän etumme on se, että meillä on sellaista perusrautaa, jota on helppo integroida heidän systeemeihinsä.

Petri Mäkelä sanoo, että Ukrainassa on mukava nähdä Suomen puolustusvoimien logo.

– Merkinnät olivat kuvissa sen näköisiä, että ne ovat meidän maalauksia ja niissä on Suomen tieliikennelain mukaiset heijastimet.

Kranaatinheittimistä huomasi Mäkelän mukaan hyvin, että putkisuojat olivat suomalaisia. Puolustusvoimien logo oli muovattuna muoviin.

