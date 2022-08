Julkaistun valaehtoisen todistuksen mukaan yksikään niistä tiloista, joista dokumentteja löydettiin, ei ollut sellainen, jossa olisi saanut varastoida luottamuksellista materiaalia.

Liittovaltion poliisi löysi yhteensä 184 eriasteista salaista asiakirjaa Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon tehdyssä kotietsinnässä, selviää perjantaina julkaistusta valaehtoisen todistuksesta, kertoi uutiskanava CNN.

Muokattu todistus julkaistiin liittovaltion tuomarin määräyksestä. Tuomari hyväksyi oikeusministeriön vaatimuksen salata dokumentista meneillään olevan tutkinnan yksityiskohtia ja mahdolliset lähteet.

Asiakirjoista 25 oli luokiteltu erittäin salaisiksi, 92 salaisiksi ja 67 luottamuksellisiksi. Todistuksen mukaan tällaiset dokumentit yleensä sisältävät kansalliseen puolustukseen liittyvää materiaalia.

Useissa asiakirjoissa vaikutti olevan myös ex-presidentin käsikirjoittamia muistiinpanoja.

Todistuksesta selviää myös, ettei sen kirjoittaja usko yhdenkään niistä tiloista, joista dokumentteja löydettiin, olevan sellainen, että sinne olisi saanut varastoida luottamuksellista materiaalia ainakaan sen jälkeen kun Trumpin kausi oli päättynyt.

Tuomari perusteli päätöstään määrätä tietoja julkaistaviksi tapauksen saamalla huomiolla, sillä entisen presidentin kotiin kohdistunut etsintä on ennenkuulumatonta.

Julkaistun todistuksen ensimmäinen sivu.

Todistuksen mukaan Mar-a-Lago-kartanoon Floridassa kuluvan kuun alussa tehdyn ratsian tarkoituksena oli selvittää muun muassa miten ja miksi salaista materiaalia oli tuotu kartanoon, oliko siihen lupa, ja kuka tai ketkä näin tekivät.

CNN julkaisi todistuksen kokonaisuudessaan verkkosivuillaan, mutta suuri osa siitä oli mustattu. Oikeusministeriö olikin vastustanut todistuksen julkaisua, koska sen mukaan salattavia osioita on niin paljon, että jäljelle jäävä materiaali jää vaille kontekstia.

Oikeusministeriö perusteli vastustustaan myös sillä, että dokumentin julkaiseminen vaikeuttaa meneillään olevaa tutkintaa.

Uutiskanavan julkaisema dokumentti ei myöskään avaa sitä, miten ja millaisissa mittasuhteissa tutkintaa on tarkoitus jatkaa. Samoin tutkintaan osallistuva henkilöstö pidetään visusti salassa.

Trump palautti kesäkuussa osan kartanoon viemistään dokumenteista, mutta oikeusministeriö epäili jo tuolloin, ettei ex-presidentti ollut palauttanut kaikkia asiakirjoja.

Asiakirjan suurelta osin mustatusta osioista selviää myös, että Trumpin edustaja olisi muistuttanut liittovaltion poliisia siitä, että Trumpin mukaan presidentillä on laillinen oikeus niin halutessaan murtaa minkä tahansa dokumentin salassapito.

Salaisten asiakirjojen luvaton siirtäminen rikkoo vakoilulakeja.

Trump on itse kutsunut kotietsintää laittomaksi ja sanonut poliisin vieneen "asioita, joita ei olisi pitänyt viedä". Hänen näkemyksensä on, että tutkinta on poliittinen ja hän itse ei ole tehnyt mitään väärää.

Miten iso vaikutus FBI:n kotiratsialla ja tutkinnalla on Trumpin mahdollisuuksiin päästä seuraavissa vaaleissa republikaanien presidenttiehdokkaaksi, jos hän päättää lähteä kisaan? Kaatuuko Trumpin mahdollinen paluuhanke tähän?

– Pitäisi tietää tarkemmin, mitä niissä löydettyjen 20 pahvilaatikon asiakirjoissa on. Jos siellä on esimerkiksi ydinaseisiin liittyviä asioita, niin onhan se aika raskauttavaa, arvioi väitöskirjatutkija Jani Kokko STT:lle aiemmin.

On kuitenkin muistutettu, että Trump on selvinnyt kerta toisensa jälkeen skandaaleista, jotka kaataisivat muiden poliittisen uran. Tämän toi esiin myös Kokko.

–Tuskin kartanon ratsia katkaisee Trumpin pyrkyä presidenttiehdokkaaksi. Hän varmasti saa niin halutessaan ujutettua itsensä republikaanien esivaaliehdokkaiden joukkoon. Suuri kysymys olisi siinä tapauksessa, valitseeko puolue hänet ehdokkaakseen vai ei, Jyväskylän yliopiston tutkija sanoi.

Kokko muistutti, että Trumpin johdolla puolue hävisi viimeksi sekä presidentinvaalit että senaatin ja edustajainhuoneen vaalit. Kokon mukaan republikaaneissa on nousussa muita kärkipoliitikkoja, jotka saattavat hyvinkin haluta presidenttiehdokkaaksi jo 2024. Näitä voivat olla esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis ja Texasin kuvernööri Greg Abbott, joille Trumpin kartanoon tehty ratsia voi antaa lisää pontta.

Trumpin ote puolueestaan on silti yhä tiukka. Useiden häntä vastaan nousseiden republikaanipoliitikkojen ura näyttää päättyneen kongressissa. Yksi heistä on Liz Cheney, joka hävisi Trumpin puoltamalle ehdokkaalle Wyomingin esivaaleissa. Cheney saattaa kuitenkin olla vielä uhka, sillä hän kertoi harkitsevansa pyrkimistä presidentiksi riippumattomana ehdokkaana vuoden 2024 vaaleissa, jos Trump on ehdolla. Republikaanien äänten jakautuminen olisi lottovoitto demokraateille, Kokko sanoo