Tuomari määräsi torstaina, että kotietsintälupaa koskeva valaehtoinen lausunto julkistetaan osittain. Tämän avulla selvinnee, mikä antoi oikeusministeriölle syyn hakea etsintälupaa.

Yhdysvalloissa entisen presidentin Donald Trumpin kotietsintää koskevat valaehtoinen lausunto on määrätty julkaistavaksi perjantaina.

Tuomari määräsi torstaina, että Yhdysvaltain oikeusministeriön pitää julkistaa lausunto, joka tuki FBI:n tekemää kotietsintää Trumpin Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lago-kartanoon.

Lausunnosta selvinnee todisteet, jotka antoivat oikeusministeriölle syyn hakea kotietsintälupaa.

Viime viikolla tuomari Bruce Reinhart totesi, ettei ole sellaista syytä, miksi lausunto tulisi sinetöidä täysin. Koko lausuntoa ei olla julkaisemassa, vaan kyse on muokatusta versiosta.

Reinhart totesi viime viikolla, että sisältö saattaa muuttua muokkausten myötä ”merkityksettömäksi hölynpölyksi”.

Torstaina Reinhart totesi, että osa lausunnosta on syytä pitää salassa. Tällä suojellaan sitä, etteivät esimerkiksi todistajien henkilöllisyydet tule ilmi.

Kyse on hyvin poikkeuksellisesta tapauksesta. Trump on väittänyt, että kotietsinnässä olisi kyse poliittisesta kostosta. Hän on myös vaatinut asiakirjan sinetöimistä.

FBI teki poikkeuksellisen kotietsinnän Trumpin kartanoon elokuun alussa. Kotietsinnässä on löytynyt valtion salaisia asiakirjoja. Kartanosta on löytynyt yhteensä yli 300 turvaluokiteltua asiakirjaa. Yhdysvallat on hankkinut näitä asiakirjoja takaisin kolmessa erässä. Kolmannella kerralla FBI kävi hakemassa asiakirjoja kotietsintäluvan turvin.

Tutkinnassa on, onko Trump rikkonut vakoilua koskevaa lakia. Lisäksi tutkinnassa on käytössä kaksi muuta rikosnimikettä.