Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll uskoo, että pitkittyvä sota aiheuttaa ongelmia myös Venäjän sisällä. ”Valtiollinen propaganda ei enää auta, kun näitä sinkkiarkkuja ilmestyy kotirintamalle yhä enemmän”, hän analysoi.

Keskiviikkona, Ukrainan kansallispäivänä, vietettiin synkkää merkkipäivää. Venäjän hyökkäyssota Ukrainan maaperällä täytti kuusi kuukautta.

Ukrainassa pelättiin etukäteen, että Venäjä huomioisi kansallispäivän ikävästi esimerkiksi iskelmällä maan pääkaupunkiin Kiovaan. Näin ei käynyt. Ilman verenvuodatusta päivästä ei silti selvitty, kun Venäjä teki yhden tuhoisan ohjusiskun maan keskiosassa olevalla Dnipropetrovskin alueella sijaitsevalle rautatieasemalle. Iskussa kuoli yli 20 ihmistä.

Sota ei siis ole lähelläkään loppuaan. Tätä mieltä on myös Aalto-yliopistossa työskentelevä sotatieteiden tohtori, dosentti Jarno Limnéll. Hän julkaisi tänään torstaina aamupäivällä kuusiosaisen Twitter-ketjun, jossa esitteli kuusi näkökulmaa sodan mahdolliseen kulkuun kohti syksyä ja talvea.

Limnéllin teesit kuuluvat näin:

Venäjän presidentti Vladimir Putinin epätoivo kasvaa. Hän silti jatkaa pelaamistaan ”kuin uhkapeluri kasinolla aamuyöllä”. Se tekee hänestä yhä arvaamattomamman johtajan. Toiseksi, taistelut ovat molemmin puolin jumiutuneet näännytys- ja asemasodaksi. Tämä ohjaa Venäjän poliittisen vaikuttamisen muualle kuin sotarintamalle. Se luottaa, että lopulta länsi kyllästyy sotaan.

Kolmanneksi Venäjä pyrkii Limnéllin mukaan systemaattiseen kansanmurhaan. Sen tavoite sodassa on Ukrainan ”imperialistinen haltuunotto”. Neljäs teesi koskee talven tuomia humanitaarisia haasteita: tuleva pakolaisaalto on väistämättömyys, Limnéll ennustaa.

Viidettä ja kuudetta teesiä määrittävät Venäjän omat tarpeet. Maa kaipaa tulevaisuuden varalle kipeästi sekä lisäjoukkoja että konkreettisia taisteluonnistumisia. Niiden saavuttaminen on tässä tilanteessa Limnéllin mukaan vaikeaa.

Limnéll avaa näkökulmiaan laajemmin Ilta-Sanomille.

Venäjän kannalta kehnosti sujunut sota on lisännyt maan sisäpoliittista epävakautta ja ajanut sitä yhä pahemmin kansainvälisesti eristyksiin, dosentti analysoi. Sotilaalliset liittolaisensa maa on voinut laskea yhden käden sormilla.

– Nämä ovat tosiasioita, jotka Putinkin kyllä tiedostaa, Limnéll sanoo.

Samalla Venäjä on Limnéllin mukaan torpedoinut monet kontaktinsa Eurooppaan.

– Venäjällä oli Euroopassa poliittisia liittolaisia sekä tiukentuva ote maanosan energiatilanteesta. Hybridivaikuttamisella se oli onnistunut myös luomaan erimielisyyttä Euroopan sisälle. Sota kuitenkin muutti kaiken. Pidän sitä strategisena virheenä.

Samalla sota yhdisti paitsi Ukrainan myös Euroopan. Kävi päinvastoin kuin Putin odotti, Limnéll analysoi. Hän kirjoitti jo Maanpuolustuskorkeakouluun tekemässään väitöskirjassa, miten ulkoinen uhka usein yhdistää.

Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll toimii tällä hetkellä Aalto-yliopistossa kyberturvallisuuden työelämäprofessorina.

– Tässä on käynyt juuri näin. Tietysti Ukrainassa yhteinen maanpuolustustahto tuli järkyttävällä tavalla esiin; siihen tarvittiin laajamittainen sota. Silti kansa puolustaa kotejaan ja valtiollista olemassaoloaan. Vastapuolella on sotilaita, jotka eivät edes tiedä missä ovat ja minkä puolesta taistelevat. Henkinen ero on valtava.

Euroopan yhdistyessä Venäjästä tulee kuitenkin arvaamattomampi, hän sanoo.

– Venäjä on tämän puolen vuoden aikana ottanut taisteluissaan kaikki keinot käyttöön. Se kohtelee siviilejä julmasti ja tuhoaa ukrainalaista yhteiskuntaa systemaattisesti – sillä ei ole mitään pidäkkeitä. Tämä on vaarallinen linja.

Putinin epätoivo ilmenee Limnéllin mukaan siis holtittomana sodankäyntinä. Muutoin ahdinkoa ei voi julkisesti näyttää, koska ”se olisi [Putinille] lopun alku”. Johtajan on pysyttävä kovana.

Silti Venäjä ei ole Ukrainassa saavuttanut tavoitteitaan. Näin ollen se ei voi myöskään perääntyä. Imagotappio olisi Limnéllin mukaan liian suuri.

Maan täytyy siis jatkaa tehotonta taistelustrategiaansa, jossa laatu korvataan määrällä. Se tietää valtavaa määrää lisää kaatuneita venäläissotilaita. Siksi Limnéll uskoo, että sodan pitkittyminen alkaa väistämättä läikkymään yli myös Venäjällä.

– Valtiollinen propaganda ei enää auta, kun näitä sinkkiarkkuja ilmestyy kotirintamalle yhä enemmän. Venäjähän kieltää edelleen sodasta puhumisen, mutta tappioiden myötä totuutta on vaikea peitellä. Sota kääntyy itseään vastaan, ja sitä Putin ei halua.

Tällöin Venäjän mittavat taisteluresurssitkaan eivät auta. Jostain pitäisi saada jalkavoimaakin.

– Tällä hetkellä kikkoja mobilisointiin ei ole. Jotta Venäjä saisi aktivoitua uusia joukkoja laajamittaisesti, sen pitää keksiä toimilleen jokin peruste. Tuleeko se sitten olemaan sota Ukrainaa vai jotakin isompaa kokonaisuutta kohtaan, sitä emme vielä tiedä.

– Yksi vaihtoehto on, että Venäjä saa kumppaneita muista valtioista, mutta tämä on tällä hetkellä epätodennäköistä. Jos näin kävisi, sotakin saattaisi laajeta.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin epätoivo kasvaa, arvioi Jarno Limnéll.

Siksi Venäjä aikoo tällä hetkellä pitkittää konfliktia ja odottaa, että länsi väsyy. Strateginen katse on jo syksyssä ja talvessa.

– Talven myötä Ukrainassa tuskin nähdään suuria operaatioita, vaan Venäjällä vapautuu resursseja muunlaiseen Euroopan poliittiseen epävakauttamiseen. Energia-ase on tässä keskeinen.

Venäjä ei Limnéllin mukaan tule kiristämään Eurooppaa vain kitsastelemalla energiantoimituksessa. Se on myös nujertanut ukrainalaista infrastruktuuria aktiivisesti. Sillä ei ole kantokykyä talven yli, mikä tietää taas miljoonia pakolaisia Euroopan sisälle, Limnéll ennakoi.

– Luulen, että Venäjä tulee pakolaisongelman sekä kaikenlaisia uhkauksia sisältävän hybridivaikuttamisensa avulla ajamaan Eurooppaa painostamaan Ukrainaa neuvottelupöytiin.

IS:n haastattelema Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö väläyttikin pessimististä lopputulemaa, jossa Ukraina joutuu tekemään alueellisia kompromisseja rauhan eteen, kuten luovuttamaan maa-alueitaan Venäjälle.

– Tosiasia on kuitenkin se, että [...] Venäjä miehittää viidesosaa Ukrainasta, hän sanoi.

Limnéllin mielestä ”ulkopuolisten ei pitäisi neuvoa suvereenia valtiota rauhanehdoista”.

– Voi vain kuvitella, milainen tilanne olisi Suomessa. Kyllä mekin haluaisimme tehdä omat ratkaisumme. Ukrainan johto on keskiössä, ja sitä on kunnioitettava.

Limnéllin mukaan on vielä vaikea sanoa, miten Putinin viime aikoina kokemat takaiskut kuten Ukrainan onnistuneet vastaiskut Krimin niemimaalle sekä presidentin ”pääideologiksi” kutsutun Aleksandr Duginin tyttären Darja Duginan murha tulevat vaikuttamaan sodan kulkuun.

– Yksittäistapausten sijaan kannattaa katsoa laajempaa kuvaa. Silti historiasta, kuten ensimmäisestä maailmansodasta, voidaan oppia, että yksittäiset sattumukset voivat olla sodassa suuriakin sytykkeitä, vaikkei niitä sellaisiksi olisi tarkoitettu.

Ukrainan sodassa on nähty useita yllättäviä käänteitä, ja sellaisia tullaan dosentin mukaan näkemään myös jatkossa. Lopputuloksesta Limnéll on kuitenkin varma: Ukraina tulee voittamaan.

– Taistelutahdolla on tässä sodassa valtava merkitys. Se on Ukrainalla kaikin puolin suurempi, ja siksi uskon Ukrainan voittoon. Muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan voi ajatellakaan.