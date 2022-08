Ruotsin puolustus­ministeri: Venäjä on suunnitellut jo pitkään sota­toimia Ruotsin alueella

Venäjän tiedustelutoiminta Ruotsin maaperällä ja merialueilla on vilkasta, varoittaa puolustusministeri Peter Hultqvist torstaina Aftonbladetin haastattelussa.

Ruotsin puolustusvoimat on havainnut Venäjään kytköksissä olevia henkilöitä ruotsalaisten ase- ja ammusvarikoiden ja sotilastukikohtien ympäristössä, kertoi puolustusministeri Peter Hultqvist (sd) torstaina Aftonbladetille. Lisäksi Venäjä on Hultqvistin mukaan seurannut hyvin läheltä Ruotsin merivoimien ja Nato-maiden yhteisiä laivastoharjoituksia maan länsirannikolla.

– Venäjä harjoittaa aktiivista vakoilutoimintaa Ruotsia vastaan. Kyse on paitsi vakoojien rekrytoinnista, myös suorasta tiedonhankinnasta sotilaallisista harjoituksista, erilaisesta infrastruktuurista ja sotilasoperaatioista. Tämä on todellisuus, joka ruotsalaisen yleisön on syytä tietää, Hultqvist kuvaili Aftonbladetin haastattelussa.

Kasvavana ongelmana Hultqvist näkee muun muassa miehittämättömät lentolaitteet, jotka palaavat aina uudelleen ja uudelleen seuraamaan Ruotsissa pidettäviä sotaharjoituksia. Merellä Venäjän sukellusveneet varjostavat hyvin läheltä Ruotsin merivoimien toimintaa.

Hultqvist ei paljasta haastattelussa yksityiskohtia Venäjän toiminnasta ja Ruotsin vastatoimista.

– Tämän tyyppisistä tapahtumista on raportointiketju, jossa Säpo (Ruotsin turvallisuuspoliisi) on luonnollisesti mukana. Samaan aikaan voi todeta, ettei tämä ole mitään uutta. Venäjä on tehnyt jo kauan suunnitelmia sotatoimista Ruotsin alueella, suunnitelmia joissa varaudutaan erilaisiin tapoihin toimia kriisitilanteessa.

Hultqvist vierailee parhaillaan Göteborgissa. Kaupungin suuri satama on kriittistä infrastruktuuria, jota tarvitaan läntisen avun kuljettamiseksi Ruotsiin kriisin ja sodan aikana.

Göteborgissa puolustusministerille esiteltiin muun muassa merivoimien miinasodankäyntiä ja meritorjuntaohjusjärjestelmä Robot 17:ää. Tämä järjestelmä perustuu yhdysvaltalaisen Hellfire-ohjuksen käyttöön rannikkopuolustuksessa. Aftonbladetin mukaan Ruotsi on toimittanut Robot 17 -järjestelmiä Ukrainaan.

Ruotsi ja Suomi ovat Naton tarkkailijajäseniä. Puolustusliiton täysjäseniksi ne pääsevät sen jälkeen kun kaikki Nato-maat ovat ratifioineet maiden liittymisasiakirjat.

Lue lisää: SvD: Näin Suomi vei Ruotsin Natoon – ”Hemmetin Suomi, nyt meidänkin täytyy ehkä liittyä”

Ruotsin lisäksi myös Suomessa turvallisuusviranomaiset ovat hereillä ja tietoisia Venäjän toiminnasta. Näin suojelupoliisi kirjoittaa maaliskuussa julkaistussa vuosikirjassaan:

”Venäjän Ukrainassa aloittama sota vaikuttaa Euroopan ja Suomen turvallisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Suurimpia kansallisen turvallisuuden uhkia ovat laaja-alainen eli hybridivaikuttaminen ja laiton tiedustelu. Suomessa vilkastunut Nato-keskustelu ja turvallisuuspoliittisten ratkaisujen aika näkyvät todennäköisesti Venäjän vaikuttamisyrityksinä.”

Artikkelia täydennetty klo 12.41: Lisätty tieto suojelupoliisin uhka-arviosta.