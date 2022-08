Ukraina uhkasi aloittaa tärkeän vastahyökkäyksen etelärintamalla, jolloin Venäjä siirsi sinne kiireesti 15 000 sotilasta Donetskin hyökkäysjoukoistaan. Tämä taktinen veto jakoi Venäjän voimat ja tyrehdytti sen itärintaman operaation.

Sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö ei usko Ukrainan enää loppukesän aikana toteuttavan ”odotettua” vastahyökkäystään.

– Siitä ei ole tällä hetkellä viitteitä. Sinne ei ole kerätty joukkoja, eikä valmiutta, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa.

Käihkön mukaan Ukrainalla oli heinäkuussa aito tilaisuutensa vastahyökkäykseen kohti Hersonin kaupunkia. Venäjä oli tuolloin viimeistellyt Luhanskin valloituksensa ja Ukrainan joukot alkoivat iskeä Himars-raketinheittimillä ja pitkän kantaman länsitykistöllä Venäjän ammusvarastoihin, komentokeskukseen ja ilmatorjunta-asemiin.

– Siinä tuli shokkiefekti. Silloin Ukrainalla oli ikkuna tehdä nopea ratkaisu.

– Se (tilaisuus) meni sivu suun.

Tutkijan mukaan tälle löytyy realistinen selitys: Ukrainalla ei yksinkertaisesti ollut operaation vaatimia joukkoja eli kykyä hyökätä.

– Hyökkääminen vaatii panssaroituja ajoneuvoja. Se vaatii hirveästi enemmän ammuksia kuin puolustaminen.

Käihkö huomauttaa, että Ukrainan iskut Venäjän logistiikkaan ja ammusvarastoihin eivät ole loppuneet. Se on laajentanut iskuja myös Krimin niemimaalle, josta Venäjä huoltaa etelän rintamaa.

– Ukraina on pystynyt tätä kautta heikentämään Venäjän hyökkäyskykyä.

– Ja uhkaamalla vastahyökkäyksellä Venäjä on vetänyt tietojen mukaan 15 000 sotilasta Donetskin rintamalta Hersonin ja Zaporizzjan alueelle, Käihkö sanoo.

– Sitä kautta ollaan saatu jaettua Venäjän joukkoja, mikä ehkäisee hyökkäystavoitteita, Käihkö painottaa Donetskin taistelujen erästä ratkaisua.

Tämä saattoi siis olla Ukrainan vastahyökkäyspuheiden tavoite. Siis bluffi, että Ukraina olisi hyökkäämässä kohti Hersonia, jolloin Venäjä oli pakotettu siirtämään pataljoonakaupalla joukkojaan etelärintamalle. Näin sen hyökkäys Donetskissa hyytyi.

– Se on yksi selitys miksi Ukrainan hyökkäystä ei tullut, Käihkö sanoo, mutta muistuttaa, että nyt Hersonin ympäristössä on enemmän Venäjän joukkoja ja vastahyökkäys siellä epätodennäköisempi.

Koska presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati ja kenraalit lupasivat vastahyökkäystä elokuun alkuun, oli odotusarvo suuri – myös lännessä.

– Samaan aikaan ukrainalaiset analyytikot, joiden kanssa puhuin, olivat sitä mieltä, että ei siitä tule laajan rintaman vastahyökkäystä. Voi olla, että mennään hissukseen asteittain, Käihkö kertoo.

Väitetään myös, että Ukrainan vastahyökkäys itse asiassa on koko ajan käynnissä. Himars-raketinheittimin ja tykistötulella on pystytty jo viikkojen ajan tuhoamaan venäläistä logistiikkaa ja ammusvarastoja Hersonin ympäristössä.

– Tämä on nimenomaan se, mitä ukrainalaiset analyytikot sanovat, että mennään hissun kissun eteenpäin. Pehmitetään vihollinen, ettei tarvitse sotia.

Dnepr-joen suulla sijaitseva Hersonin kaupunki on Venäjän hyökkäyksen tärkeä sillanpääasema. Venäjä valtasi sen jo sodan alkupäivinä ja kaupunki on säästynyt pommitustuhoilta.

– Voi olla, että Ukraina on tehnyt arvionsa. He eivät halua mennä Hersoniin sotimaan, koska siellä on noin puolet väestöstä paikalla.

– Koska, toisin kuin Venäjän, Ukrainan pitää säästää omia siviilejä ja miettiä, miltä tämä sota näyttää.

– Sota on käyty koko ajan Ukrainan maaperällä. Tämä tarkoittaa sitä, että ukrainalaisia kuolee, ukrainalainen infrastruktuuri tuhotaan.

Dneprin ylittävä valtava Antonoskyin silta on ollut ukrainalaisen tulituksen kohteena jo viikkoja. Siltaa on vahingoitettu kohtalokkaasti jo monta kertaa.

– Sen katkaiseminen vaikeuttaisi hirveästi Venäjän kykyä huoltaa aluetta, Käihkö korostaa.

Tutkijan mukaan Ukraina on pystynyt näännyttämään Venäjän sotakonetta sekä saamaan vihollisensa muuttamaan alkuperäisiä tavoitteitaan etelärintamalla.

– Venäjälläkään ei välttämättä ole kykyä hyökätä sillä suunnalla. He puolustavat sitä mitä on mitä heillä on. Mutta idässä se pyrkii edelleen ottamaan Donetskin, eli Donbas on edelleen painopiste.

Hän arvelee, että Venäjälle riittää puolustaa aluetta ja saada se poliittiseen kontrolliinsa syyskuun 11. päivään mennessä, jolloin Venäjällä on vaalit. Ukraina tietysti pyrkii kaikin tavoin estämään kansanäänestykset Venäjään liittymisestä.

Onko epärealistista ajatella, että Venäjä vetäytyisi Dneprin pohjoispuolella sijaitsevasta Hersonista samalla tavalla lailla kuin Harkovasta keväällä?

– Ei ole (epärealistista), ja sitä Ukraina toivoo, Käihkö sanoo, mutta arvioi mahdollisen Hersonin haltuunoton jälkeisen Dneprin ylityksen olevan vaikeaa, jopa mahdotonta, sillä Venäjä tuhoaisi sillat ja kaivautuisi puolustusasemiin sillanpääasemansa vastarannalle.

– Jos Ukraina saa Hersonin, voi olla, että Dnepr-joesta tulee luonnollinen rintamalinja.