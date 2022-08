IS Ukrainassa: Odessan rannoilla uidaan miina­vaarasta välittämättä – ”Elän elämääni”

Odessan kuuluisille hiekkarannoille ei saa nyt mennä miinavaaran takia. Silti niillä riittää väkeä.

Odessa

Mitä ihmettä? Mitä ihmiset tekevät meressä?

Eikö Odessan rannikon pitänyt olla täynnä merimiinoja, jotka uhkaavat uimareiden henkeä? Uiminen on ankarasti kielletty Ukrainan rantaparatiisissa.

– Oletteko kuulleet, että Odessassa olisi räjähtänyt merimiinoja? Ei, napauttaa Tatjana Judina, joka kahlaa mereen yhdessä kaksivuotiaan tyttärensä Kiran kanssa.

Mutta juurihan viime viikolla uutisoitiin kolmen uimarin kuolleen Odessassa merimiinan räjähdykseen. Kyseessä eivät olleet edes ensimmäiset vastaavat tapaukset sodan aikana.

– Ne kaikki tapahtuivat maaseudulla, ei kaupungissa, Judina kuittaa.

Judina, 28, luottaa aallonmurtajiin, jotka suojaavat Kaletonin rantaa muutaman kilometrin päässä Odessan keskustasta. Hän sanoo pysyttelevänsä tyttärensä kanssa rannan tuntumassa.

Kello on vähän yli kymmenen aamulla, mutta lämpötila on jo yli 30 astetta ja Mustaanmereen on pulahtanut kymmenkunta ihmistä vilvoittelemaan.

Tatjana Judina kahlasi Odessassa sijaitsevalla hiekkarannalla mereen yhdessä kaksivuotiaan tyttärensä Kiran kanssa.

Rannan parkkipaikalle on saapunut poliisipartio. Jokapäiväinen leikki näyttää taas alkavan. Sodan ajan määräysten mukaan edes rantahiekalle ei saisi mennä.

– Poliisit tulevat ajamaan meidät pois rannalta, me menemme pois ja palaamme sitten takaisin, Judina kertoo.

– Se on hölmöä. Poliisin pitäisi tehdä oikeita töitä, jahdata rikollisia eikä kieltää ihmisiä menemästä rannalle.

Odessasta tuli Ukrainan rantaturismin keskus sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan 2014. Kaupungissa on hiekkarantoja useiden kilometrien verran, ja niiden tuntumassa on kymmeniä rantahotelleja, jotka tavallisesti houkuttelevat turisteja eri puolilta Itä-Eurooppaa ja kauempaakin.

Nyt osa hotelleista on tyhjillään, osassa on pakolaisia muualta Ukrainasta.

Odessan delfinaarion lähellä olevan hotellin asiakkaat yrittävät nauttia allaselämästä kuin tavallisena kesänä. Rantatuolit ovat varattuina. Kaksi hotellin työntekijää tanssii kaiuttimista kuuluvan musiikin tahtiin.

Potkunyrkkeilymestari Vadim Koljanko, 26, harjoittelee rannan tuntumassa ulkokuntosalilla. Hän sanoo, ettei mene uimaan.

– Laki on laki. Ihmisille on sanottu, ettei rannalle pidä mennä, ja minusta se on oikein, Koljanko toteaa.

Koljanko on syntyperäinen odessalainen.

– Odessa on maailman kaunein kaupunki. Siksi rakastan sitä. Täällä on paljon erilaisia ihmisiä, ja kaikki ovat hauskoja. Kukaan heistä ei ole toisen kaltainen.

Koljanko auttaa sotaponnistuksia kuljettamalla vapaaehtoisena juomavettä joka viikko Mykolajivin kaupunkiin rintaman lähelle. Häntä ei ole vielä kutsuttu rintamalle.

– Odotan, olen valmis ja peloissani.

Tatjana Judinan kaksi veljeä ovat jo etulinjassa.

– He liittyivät armeijaan sodan alussa. Olen heistä ylpeä, Judina sanoo.

Judina kertoo lahjoittavansa rahaa armeijalle ja uskovansa Ukrainan voittoon. Sitä hän ei voi ymmärtää, miksi hänen pitäisi luopua rakastamastaan rantaelämästä.

– En haluaisi riidellä poliisien kanssa. He tekevät työtään ja minä elän elämääni. Tämä on Odessan kesäni.