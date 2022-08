Britannian Boris Johnson teki yllätysvierailun Ukrainaan maan itsenäisyyspäivänä

Britannia ilmoitti keskiviikkona myös uudesta, 54 miljoonan punnan arvoisesta, sotilaallisesta tukipaketista Ukrainalle.

Britannian väistyvä pääministeri Boris Johnson vieraili keskiviikkona Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa maan itsenäisyyspäivän kunniaksi. BBC kuvailee Johsonin visiittiä Ukrainaan yllätysvierailuksi, josta ei kerrottu etukäteen julkisuuteen.

Johnson kuvattiin Kiovassa tapaamassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä, ja kaksikko piti myös yhteisen tiedotustilaisuuden.

Britannian pääministeri Johnson kiitti itsenäisyyspäiväänsä keskiviikkona viettävää Ukrainaa sen lannistumattomasta vastarinnasta Venäjän hyökkäystä vastaan. Hän vannoi, että Britannia ja Ukrainan muut liittolaiset seisovat Ukrainan rinnalla.

Johnson ilmoitti keskiviikkona vierailun yhteydessä myös Britannian uudesta sotilaallisesta tukipaketista Ukrainalle.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että 54 miljoonan punnan (noin 63,5 miljoonan dollarin) arvoinen paketti sisältää muun muassa 2 000 uusinta lennokkia ja vaaniva asetta.

Näillä Ukrainan armeija voi paremmin seurata ja ottaa kohteeksi hyökkääviä Venäjän joukkoja, Britannian pääministerin toimisto sanoi lausunnossaan.

Johnsonin mukaan on elintärkeää, että Eurooppa jatkaa sotilaallista ja taloudellista tukeaan Ukrainalle, vaikka energian ja elintarvikkeiden hintojen nousu aiheuttaa hyvin monille kuluttajille tuskaa.

– Tiedämme myös, että jos me maksamme energialaskuissamme Vladimir Putinin pahuudesta, Ukrainan kansa maksaa siitä verellään, Johnson sanoi.

– Ja siksi tiedämme, että meidän on pysyttävä kurssissa. Koska jos Putin onnistuisi, mikään maa Venäjän ympärillä ei olisi turvassa, ja se olisi jokaiselle maailman itsevaltiaalle kuin vihreää valoa, että rajoja voitaisiin muuttaa voimakeinoin.

Johnson myös esitti varoittelevan näkemyksen, ettei nyt olisi oikea aika edistää "hataraa neuvottelusuunnitelmaa" Venäjän kanssa.

Keskiviikkona tuli samalla kuluneeksi puoli vuotta siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Kiovassa Johnson muistutti Ukrainan liittolaisia yhteisen strategisen kestävyyden merkityksestä.

– Kaikille ystävillemme sanon vain tämän: meidän on jatkettava eteenpäin. Meidän on osoitettava Ukrainan ystävinä, että meillä on sama strateginen kestävyys kuin Ukrainan kansalla, Johnson sanoi.

Pääministerin paikalta pian väistyvä Johnson on ollut yksi Ukrainan äänekkäimmistä tukijoista sodan aikana.