Kansanedustajana ja Jekaterinburgin kaupunginjohtajana työskennellyt Jevgeni Roizman, 59, pidätettiin maskimiesten suur­operaatiossa varhain keskiviikkoaamuna.

Suorapuheisuudestaan ja oppositiohenkisyydestään tunnettua Jevgeni Roizmania uhkaa viiden vuoden vankeus Venäjän asevoimien häpäisemisestä.

Roizmanin kotiin ja kaikkiin hänelle kuuluviin työtiloihin tehtiin keskiviikkoaamuna näyttävä ratsia, josta välitettiin julkisuuteen kuvaa muun muassa Mash-kanavan kautta. Kyseinen Telegram-kanava on kuuluisa siitä, että se pääsee usein reaaliajassa mukaan viranomaisten suorittamiin operaatioihin.

Naamioituneet miehet kuvattiin keskiviikkona Roizmanin hyväntekeväisyyssäätiön edustalla, kun säätiön tiloissa oli meneillään kotietsintä.

Roizmanin kotiin meni lukuisia naamioituneita maastoasuisia miehiä, ja jonkin ajan kulutta Roizman tuli heidän kanssaan ulos asunnostaan. Hän ehti kommentoida lyhyesti pidätystään paikalle tulleille median edustajille.

– Minut pidätettiin käytännössä yhden ainoan ilmauksen takia: ”Hyökkäys Ukrainaan.” Olen käyttänyt sitä kaikkialla, Roizman ehti sanoa Gazeta.ru:n mukaan.

Roizmanin pidätys on jatkumoa systemaattiselle Venäjän oppositioon kohdistuvalle vainolle. Keskiviikkona useat tahot kommentoivat, että Roizman oli liki viimeinen tunnettu ja merkittävä oppositiopoliitikko, joka ei ollut joko paennut Venäjältä ulkomaille tai joka ei ollut vielä tähän mennessä joutunut vankilaan.

Roizman muistetaan erityisesti työstään Venäjän neljänneksi suurimman kaupungin Jekaterinburgin pormestarina vuosina 2013–2018. Vuosina 2003–2007 hän toimi Venäjän kansanedustajana duumassa.

Viime vuodet Roizman on keskittynyt pyörittämään perustamaansa ikonimuseota sekä nimeään kantavaa hyväntekeväisyyssäätiötä ja lisäksi hän on esiintynyt julkisuudessa muun muassa YouTube-kanavallaan.

Uutistoimisto Tassin mukaan Roizmanin epäillään häpäisseen Venäjän asevoimia YouTube-lähetyksissään, joissa hän on vastustanut avoimesti ”sotilaallista erikoisoperaatiota” Ukrainassa.

Telegram-kanava O!News kertoi, että viranomaiset tekivät kotietsinnän myös Roizmanin perustamaan yksityiseen ikonimuseoon. Perusteeksi oli kerrottu se, että osaa ikoneista epäillään varastetuiksi.

Roizmanin pidätys ei tullut täytenä yllätyksenä, sillä häntä oli ehditty kevään aikana sakottaa jo kolme kertaa Venäjän armeijan halventamisesta. Maaliskuussa hän sai kahdet sakot ja huhtikuussa kolmannet, kaikki suuruudeltaan 50 000 ruplaa eli ruplan nykyisen kurssin mukaan noin 830 euroa.

Roizmanin sakkorangaistukset ovat olleet niin kutsuttuja hallinnollisia sakkoja, mutta nyt häntä vastaan on käynnistetty jo rikosprosessi. Maksimissaan häntä uhkaa viiden vuoden vankeus.

Roizman oli tv-kanava Dozhdin haastattelussa keväällä ennen kuin kanava joutui lopettamaan toimintansa Venäjällä. Näin hän vastasi ihmettelyihin, miksi hän ei lähde pois Venäjältä.

– Tämä on minun maani enkä minä lähde täältä pakoon enkä pelkää heitä. Ymmärrän, että he ovat vahvempia, että he ovat alhaisia ja että heiltä voi odottaa mitä tahansa. Minulla ei ole illuusioita maani suhteen mutta pelkoa minulla ei myöskään ole.

Roizmanin mukaan pako ulkomaille olisi vienyt pohjan koko hänen aiemmalta elämältään ja periaatteiltaan, joten se ei ollut hänelle vaihtoehto.

– Navalnyin viesti on ollut minulle täysin selvä, sillä jos hän olisi jäänyt Saksaan, hän olisi säilyttänyt vapautensa, mutta hän ei olisi säilyttänyt itseään omissa silmissään eli hän olisi lakannut olemasta oma itsensä, Roizman selitti.

Roizman antoi ymmärtää, että hän tajuaa voivansa joutua pitkäksi aikaa vankilaan. Venäjän yhteiskunnan tilaa hän selitti näin:

– On tajuttava, että tällainen on Venäjä. Jos nyt on huonosti, myöhemmin voi olla vielä huonommin, ja sen jälkeen voi olla vielä paljon pahemmin, ja vasta sen jälkeen alkaa ahdinko. Ja sitten kun ahdinko on alkanut, kärsimyksestä tulee niin suurta, että hämmästyt, kun kaikki muuttuu vieläkin pahemmaksi.

Roizmanin lisäksi vankeus uhkaa myös Ilja Jashinia ja Vladimir Kara-Murzaa, jotka ovat niin ikään tunnettuja Putin-kriitikoita ja sodanvastustajia. Jashinia ja Kara-Murzaa syytetään Venäjän asevoimia koskevan valheellisen tiedon julkisesta levittämisestä ja he ovat parhaillaan tutkintavankeudessa.