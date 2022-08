Ukrainassa odotetaan Venäjän iskevän rajusti keskiviikkona Ukrainan itsenäisyyspäivänä.

Natalia Lebedeva ja Aleksandr Bajunov lepäävät penkillä Odessan upean oopperatalon puistikossa. He ovat lomalla sodasta.

Aviopari asuu Mykolajivissa, joka on vain noin 20 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän joukkojen välisestä rintamalinjasta. Se tarkoittaa, että venäläisten tykistötuli yltää kaupunkiin.

– Olimme väsyneitä tykkituleen, joten tulimme tänne lepäämään, Bajunov selittää.

Kaupunkien välillä on vain reilu sata kilometriä, mutta niissä eletään eri todellisuuksissa. Helteisessä Odessassa sodasta muistuttavat vain sotilaat katukuvassa ja hiekkasäkit joidenkin rakennusten suojana. Mykolajivissa taas kuuluu tykistötulen ja kranaattien räjähdyksiä jatkuvasti.

– Odessassa tuntuu siltä, ettei olisi sotaa, Lebedeva huokaisee.

Odessalaisten eläkeläisten korttirinki myönsi, että itsenäisyyspäivä huolestuttaa. He aikovat silti kokoontua rantaravintolaan myös keskiviikkona, elleivät viranomaiset muuta määrää.

Pariskunnan oli tarkoitus palata Mykolajiviin jo tiistaina. Ajoitus ei ole paras mahdollinen, sillä keskiviikkona vietetään Ukrainan itsenäisyyspäivää ja Venäjän odotetaan reagoivan siihen aggressiivisesti. Samana päivänä sodan alusta tulee kuluneeksi puoli vuotta.

Lue lisää: Tekeekö Venäjä jotain ”erityisen rumaa” Ukrainan itsenäisyys­päivänä? Asian­tuntija avaa 4 mahdollista skenaariota

Yhdysvaltain suurlähetystö kehotti tiistaina kaikkia kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta. Maan ulkoministeriön tietojen mukaan Venäjä aikoo lisätä iskujaan tulevina päivinä.

Myös Ukrainan viranomaiset ovat kehottaneet kansalaisiaan olemaan erityisen varovaisia. Itsenäisyyspäivän paraati Kiovassa on peruttu. Sen sijaan kaupungin kaduille on levitetty näytteille tuhottua venäläisten sotakalustoa.

– Venäjä ja Putinin hallinto hyökkäsivät Ukrainan itsenäisyyttä ja itsenäistä Ukrainaa vastaan. Päivämäärät ja symbolit ovat heille pakkomielle, joten on loogista olla varuillaan ja valmiina itsenäisyyspäivän hyökkäyksiin, Ukrainan tiedustelulaitoksen päällikkö Andrii Jusov sanoi tv-haastattelussa.

Mykolajivissa kaupungin työntekijöitä on kehotettu työskentelemään keskiviikkona kotonaan ja asukkaita välttämään kokoontumisia.

Lebedeva ja Bajunov aikovat viettää itsenäisyyspäivän Mykolajivin reunamilla sijaitsevalla mökillään.

– Meidän täytyy palata Mykolajiviin, sillä meillä on siellä paljon asioita hoidettavana, Bajunov sanoo.

– Meitä pelottaa. Emme tiedä, mitä odottaa.

Pariskunta sanoo, että itsenäisyyspäivä on heille tärkeä. Lebedeva on syntyisin Mykolajivista, mutta Bajunov on alkujaan venäläinen. Hän muutti Ukrainaan Karjalan Belomorskista jo ennen Ukrainan itsenäistymistä 1991.

– Olen ollut täällä yli 30 vuotta, joten tunnen olevani ukrainalainen, hän sanoo.

Bajunov oli sodan alussa yhteydessä Venäjällä asuviin serkkuihinsa ja lähetti heille kuvia sodan tuhoista. Serkut väittivät ukrainalaisten ampuvan omiin kaupunkeihinsa. Yhteydenpito katkesi nopeasti.

– Meillä on erilainen elämäntyyli noiden ihmisten kanssa. He ovat rikollisia, me olemme normaaleja. Vaikka olen venäläinen, he eivät ole ystäviäni.